https://uz.sputniknews.ru/20211027/rossiya-ne-obsujdaet-s-ssha-varianty-ix-prisutstviya-v-tsentralnoy-azii-21112788.html
Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии
Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ в середине октября. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T13:59+0500
2021-10-27T13:59+0500
2021-10-27T13:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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центральная азия
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радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия американцев в Центральной Азии.Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Россию 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.Ряд изданий писали, что стороны якобы обсуждали варианты присутствия военных США в странах ЦА после ухода из Афганистана и намерены прорабатывать этот вопрос.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.Тот же тезис озвучивал во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, афганистан, мид рф, центральная азия, москва, радикальное движение "талибан"
Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ в середине октября.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия американцев в Центральной Азии.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости
.
"Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет. Мне ничего об этом неизвестно".
Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ
Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Россию 11-13 октября.
Она провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Ряд изданий писали, что стороны якобы обсуждали варианты присутствия военных США в странах ЦА после ухода из Афганистана и намерены прорабатывать этот вопрос.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило
, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
Однако в Минобороны Узбекистана заявили
, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.
Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул
, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил
, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.
"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Тот же тезис озвучивал
во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.