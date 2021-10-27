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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/rossiya-ne-obsujdaet-s-ssha-varianty-ix-prisutstviya-v-tsentralnoy-azii-21112788.html
Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии
Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ в середине октября. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T13:59+0500
2021-10-27T13:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
афганистан
мид рф
центральная азия
москва
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия американцев в Центральной Азии.Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Россию 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.Ряд изданий писали, что стороны якобы обсуждали варианты присутствия военных США в странах ЦА после ухода из Афганистана и намерены прорабатывать этот вопрос.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.Тот же тезис озвучивал во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html
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сша, афганистан, мид рф, центральная азия, москва, радикальное движение "талибан"

Россия не обсуждает с США варианты их присутствия в Центральной Азии

13:59 27.10.2021
© AFP / DELIL SOULEIMANВоеннослужащие США
Военнослужащие США - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© AFP / DELIL SOULEIMAN
Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ в середине октября.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Москва не прорабатывает с Вашингтоном никаких вариантов присутствия американцев в Центральной Азии.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.
"Ничего подобного, это домыслы, которые непонятно кто распространяет. Мне ничего об этом неизвестно".
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов - Sputnik Узбекистан
Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ
Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что этот вопрос был поднят в рамках визита американского замгоссекретаря Виктории Нуланд в Россию 11-13 октября.
Она провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Ряд изданий писали, что стороны якобы обсуждали варианты присутствия военных США в странах ЦА после ухода из Афганистана и намерены прорабатывать этот вопрос.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.
Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.

"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Тот же тезис озвучивал во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
Американский военный танк - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Россия
США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ
18 октября, 09:00
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