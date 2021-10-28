https://uz.sputniknews.ru/20211028/kazaxstanu-luchshe-ne-toropitsya-perexodit-na-latinskiy-alfavit--uchenye-21133128.html

Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые

Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые

В Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T12:42+0500

2021-10-28T12:42+0500

2021-10-28T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Казахские ученые считают, что республике пока не нужно торопиться с переходом на латиницу. Чрезмерная спешка, по их мнению, может повлечь массу проблем, передает Sputnik Казахстан. В качестве примера привели опыт Узбекистана после перехода на латиницу. Соответствующий закон в стране был принят 28 лет назад. Полностью перейти на новый алфавит планировали к 2020 году, но процесс все еще продолжается."В принципе, ресурсы может быть у нас есть. Но в целом, духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все, одним махом, росчерком пера, решить", - поделился мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.Для справки: в Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года. А год назад президент республики Жомарт-Касым Токаев предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику.В Узбекистане латинские буквы появятся в документах, удостоверяющих личность, с января 2022-го, а с декабря — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.А государственные учреждения при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.Сейчас в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/novyy-uzbekskiy-alfavit-i-status-gosyazyka-kakie-est-za-i-protiv-18668958.html

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