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Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые
Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые
В Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:42+0500
2021-10-28T12:42+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Казахские ученые считают, что республике пока не нужно торопиться с переходом на латиницу. Чрезмерная спешка, по их мнению, может повлечь массу проблем, передает Sputnik Казахстан. В качестве примера привели опыт Узбекистана после перехода на латиницу. Соответствующий закон в стране был принят 28 лет назад. Полностью перейти на новый алфавит планировали к 2020 году, но процесс все еще продолжается."В принципе, ресурсы может быть у нас есть. Но в целом, духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все, одним махом, росчерком пера, решить", - поделился мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.Для справки: в Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года. А год назад президент республики Жомарт-Касым Токаев предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику.В Узбекистане латинские буквы появятся в документах, удостоверяющих личность, с января 2022-го, а с декабря — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.А государственные учреждения при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.Сейчас в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/novyy-uzbekskiy-alfavit-i-status-gosyazyka-kakie-est-za-i-protiv-18668958.html
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узбекистан, казахстан, узбекский язык, латиница, кириллица

Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые

12:42 28.10.2021
© Sputnik / Болат ШайхиновПроект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике
Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
В Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Казахские ученые считают, что республике пока не нужно торопиться с переходом на латиницу. Чрезмерная спешка, по их мнению, может повлечь массу проблем, передает Sputnik Казахстан.
В качестве примера привели опыт Узбекистана после перехода на латиницу. Соответствующий закон в стране был принят 28 лет назад. Полностью перейти на новый алфавит планировали к 2020 году, но процесс все еще продолжается.
"В принципе, ресурсы может быть у нас есть. Но в целом, духовная парадигма, то есть целостное восприятие мира, наших традиций, нашей культуры… Все это было на кириллице сделано. Невозможно это все, одним махом, росчерком пера, решить", - поделился мнением кандидат филологических наук Кайрат Жанабаев.
Для справки: в Казахстане латинский алфавит официально не утвержден. Его внедрение планировали начать с 2023 года. А год назад президент республики Жомарт-Касым Токаев предостерег от спешки при переходе казахского алфавита на латинскую графику.
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В Узбекистане латинские буквы появятся в документах, удостоверяющих личность, с января 2022-го, а с декабря — в названиях улиц, вывесках, рекламе, СМИ и на веб-сайтах.
А государственные учреждения при использовании узбекского языка обязаны с 1 января 2023 года использовать латинскую графику.
Сейчас в республике, в том числе в государственных органах и на официальных сайтах, используются русский, а также узбекский языки, причем второй как в кириллическом, так и в латинском написании.
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