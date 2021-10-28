https://uz.sputniknews.ru/20211028/udastsya-li-ssha-dojat-uzbekistan-cherez-partnerstvo-nato-21142992.html

Удастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО

Удастся ли США "дожать" Узбекистан через партнерство НАТО

Узбекистан остается наиболее удобной страной Центральной Азии для размещения базы или контртеррористического центра ВВС США – с прицелом на Афганистан. Поэтому... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T19:56+0500

2021-10-28T19:56+0500

2021-10-28T21:06+0500

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В Брюсселе 26 октября обсудили перспективы взаимодействия глава мисси Узбекистана при НАТО Дильер Хаким и зампомощника генсека альянса по вопросам политики и безопасности, спецпредставитель по Центральной Азии и Кавказу Хавьер Коломин. Собеседники рассмотрели сотрудничество в рамках натовской программы "Партнерство во имя мира", и другие точки соприкосновения. При этом узбекская сторона отметила, что видит в НАТО важного партнера в противостоянии современным угрозам безопасности, вопросах, представляющих взаимный интерес, и приветствует расширение сотрудничества. Кроме того, Дильер Хаким рассказал о реформах Вооруженных сил Узбекистана, повышении профессиональных знаний и навыков, психологической готовности военнослужащих.И все же, активизация контактов в Брюсселе может быть связана исключительно с продолжением поиска Соединенными Штатами новой точки базирования своей боевой авиации в регионе. Несмотря на официальное утверждение Ташкента о невозможности размещения американских военных баз на узбекской территории, интрига сохраняется, торг уместен. Слишком уж удобен для Пентагона и НАТО внеблоковый Узбекистан, расположенный по соседству с Афганистаном и странами ОДКБ. Такая география дорогого стоит, а важнейшие и окончательные геополитические решения в Ташкенте принимаются все же не на уровне МИД или Минобороны президентской республики.Узбекистан, как и многие постсоветские республики, партнерстввет с НАТО "во имя мира" с 1990-х годов – участвует в консультациях, обменах делегациями, и даже в совместных маневрах войск на территории США. И все же, в течение 20 минувших лет узбекские военнослужащие не "помогали" Пентагону в Афганистане – с оружием в руках, как грузинские, украинские и другие. Напротив, ближе к финишу бесславной афганской миссии США Ташкент начал успешно налаживать конструктивные связи с "политическим офисом" талибов, продвигать узбекско-афганские экономические проекты сотрудничества. Сегодня сложно представить гармоничное развитие отношений Ташкента с Пентагоном и "Талибаном"* одновременно, а что будет завтра?Немонолитные позицииТезис о возможном возвращении Ташкента в Организацию договора о коллективной безопасности остается актуальным, но суть не в этом. Внеблоковый Узбекистан находится в регионе ответственности ОДКБ, конструктивно развивает отношения с ближайшими соседями и с Россией, включая области военного и военно-технического сотрудничества.Ранее узбекские войска участвовали в совместных учениях ШОС и ОДКБ. Ташкент не может не учитывать позицию соседей, которые 15 сентября консолидировано заявили о неразмещении на территории стран ОДКБ находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и НАТО, а также афганских коллаборационистов.Заметим, Москва не навязывает соседям свои рекомендации, но совершенно не заинтересована в центрально-азиатских локациях Пентагона. Главный российский аргумент: страна, с территории которой будут наноситься удары по террористам в Афганистане, сама автоматически станет мишенью для "Исламского государства"*, "Аль-Каиды"* и других террористических организаций.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 27 октября на встрече стран-соседей Афганистана в Тегеране еще раз призвал "не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли". Афганцы сегодня более всего нуждаются в гуманитарной помощи, а не в новых бомбардировках.И все же позиции региональных соседей не монолитны. Исламабад колеблется, 22 октября появилась информация о продвинутых переговорах относительно использования ВВС США – не территории – "воздушного пространства Пакистана". Для контроля ситуации в регионе (разведки) и проведения военных операций в Афганистане. Будто бы Пентагону не хватило операционной активности двадцати минувших лет.Ташкенту американцы также могут предложить удобные и безупречные формулировки типа "совместного контртеррористического центра", а также значительную финансовую помощь и весомые преференции в разных областях. Основание для взаимовыгодного сотрудничества двух суверенных стран на афганском направлении найти несложно.К примеру, в последние дни Пентагон активно эксплуатирует тему проведения в ближайшие месяцы "внешних операций" вооруженными отрядами ИГ* и "Аль-Каиды"*. Немецкая разведка BND 28 октября также предупредила об угрозе проникновения боевиков из Афганистана в Европу. Совместная борьба с наркотрафиком, помощь в укреплении границ – одно из самых популярных направлений сотрудничества США и НАТО со странами Центральной Азии.Оперативная обстановкаУ границ Узбекистана в конце октября появилась новая антиталибская группировка "Борцы за свободу Балха\Древней Бактрии", которая присягнула на верность лидеру Фронта национального сопротивления Ахмаду Масуду – младшему, и может проецировать свои интересы и военную активность (логистика, финансы, кадры) на сопредельную узбекскую территорию (дестабилизация). Борьба за свободу в "Древней Бактрии" традиционно выходит боком сопредельным странам Центральной Азии.Существующие угрозы национальной безопасности Узбекистана исходят исключительно из Афганистана, и растущая активность боевиков десятков террористических организаций – серьезное основание для взаимодействия со всеми здоровыми силами в регионе. Свежий пример – мигрирующие террористы "Исламского государства"* 26 октября устроили бойню в Ираке: 15 погибших и 17 раненных.Однако надо помнить об истоках терроризма: "призывными ресурсами" ИГ* стали арабы-сунниты, потерявшие господствующее положение после американского вторжения в Ирак в 2003 году. Пентагон и терроризм неразрывно связаны, даже после подписания мирных соглашений. Прочный мир можно и нужно строить без привлечения ВВС США.В столице Катара 28 октября представители и послы 14 стран встретились с временным министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Переговоры были посвящены разблокировке финансовых резервов Афганистана в США и признанию "Исламского Эмирата". Международное сообщество обещает помочь.Сегодня важнее всего создать афганцам нормальные условия жизни (инклюзивное правительство), купировать миграционные потоки – лишь в этом случае террористы из Афганистана не смогут проникнуть под видом беженцев в сопредельные страны и далее. Пентагон – не помощник, а разрушитель. Размещение военной инфраструктуры США или НАТО вблизи Афганистана категорически неприемлемо для всех стран Центральной и Южной Азии.Вашингтон не оставит надежд на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном в форме военных проектов или объектов – региональный выбор слишком ограничен. Полагаю, представители CENTCOM США еще не раз появятся в Ташкенте, однако влияние американцев на ситуацию в горячем регионе будет неуклонно снижаться. Ведь после неудач Пентагона в Афганистане и Ираке "будут новые войны и поражения" – это заявление президента Сирии Башара Асада, к которому стоит прислушаться.Для укрепления оборонного и гуманитарного потенциала стран Центральной Азии вполне достаточно ресурсов стран ШОС и ОДКБ, за которыми не маячат дымящиеся развалины Ирака, Афганистана, Ливии, Югославии, Вьетнама, Северной Кореи, а также японских городов Хиросимы и Нагасаки.*- радиальное движение, запрещенное в России и ряде других странПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-ssha-zaverili-chto-proveli-s-uzbekistanom-prigranichnye-peregovory-20945448.html

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2021

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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узбекистан, сша, нато