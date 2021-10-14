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СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы
СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы
Американские военные рассчитывают "лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане". 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T10:38+0500
2021-10-14T10:38+0500
политика
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афганистан
борьба с терроризмом
террористы
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.В конце сентября Politico писало, что в США обсуждают использование баз рядом с Афганистаном, включая российские.В Узбекистане тем временем заявили, что не ведут переговоров о предоставлении Вашингтону военных баз.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Аналогичную позицию во время встречи с американским лидером Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.Напомним, что Штаты вывели свои войска из афганского региона в этом августе, положив конец 20-летнему присутствию в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html
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сша, афганистан, борьба с терроризмом, террористы, пентагон

СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы

10:38 14.10.2021
591
© AFP / SAUL LOEBЭмблема Пентагона
Эмблема Пентагона - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© AFP / SAUL LOEB
Американские военные рассчитывают "лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане".
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.
"Главной в повестке дня будет возможность размещения "загоризонтных" антитеррористических сил. Такое соглашение позволило бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане", — говорится в материале.
В конце сентября Politico писало, что в США обсуждают использование баз рядом с Афганистаном, включая российские.
В Узбекистане тем временем заявили, что не ведут переговоров о предоставлении Вашингтону военных баз.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Аналогичную позицию во время встречи с американским лидером Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что Штаты вывели свои войска из афганского региона в этом августе, положив конец 20-летнему присутствию в стране.
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
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"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
12 октября, 15:19
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