https://uz.sputniknews.ru/20211014/smi-pentagon-xochet-razmestit-v-uzbekistane-kontrterroristicheskie-bazy-20900323.html

СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы

СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы

Американские военные рассчитывают "лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане". 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T10:38+0500

2021-10-14T10:38+0500

2021-10-14T10:38+0500

политика

сша

афганистан

борьба с терроризмом

террористы

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0e/20901274_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_56e53533032f2e535377e16bfc7ca3f1.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.В конце сентября Politico писало, что в США обсуждают использование баз рядом с Афганистаном, включая российские.В Узбекистане тем временем заявили, что не ведут переговоров о предоставлении Вашингтону военных баз.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Аналогичную позицию во время встречи с американским лидером Джо Байденом высказал президент РФ Владимир Путин.Напомним, что Штаты вывели свои войска из афганского региона в этом августе, положив конец 20-летнему присутствию в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html

сша

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, афганистан, борьба с терроризмом, террористы, пентагон