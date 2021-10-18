https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-ssha-zaverili-chto-proveli-s-uzbekistanom-prigranichnye-peregovory-20945448.html

В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры

В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T10:27+0500

2021-10-18T10:27+0500

2021-10-18T10:38+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

узбекистан

афганистан

переговоры

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.Об этом написал посол США в республике Дэниел Розенблюм в своем Twitter.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил СШАОднако глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается. В Минобороны республики также заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. В ведомстве ранее утверждали, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.По словам министра, союзники России в ЦА утверждают, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html

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сша, узбекистан, афганистан, переговоры, радикальное движение "талибан"