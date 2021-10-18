Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
10:27 18.10.2021 (обновлено: 10:38 18.10.2021)
1108
© AFP / DELIL SOULEIMANВоеннослужащие армии США
© AFP / DELIL SOULEIMAN
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.
Об этом написал посол США в республике Дэниел Розенблюм в своем Twitter.
"Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером", — говорится в сообщении.
Very glad to participate in productive talks on bilateral cooperation and to discuss border security the past few days with the Government of Uzbekistan during the visit of an interagency delegation led by Assistant Secretary of Defense Chris Maier.— U.S. Ambassador to Uzbekistan (@UsAmbUzbekistan) October 17, 2021
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США
Однако глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
В Минобороны республики также заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. В ведомстве ранее утверждали, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
По словам министра, союзники России в ЦА утверждают, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.
"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы", — сказал Лавров журналистам.
Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.