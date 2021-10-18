Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-ssha-zaverili-chto-proveli-s-uzbekistanom-prigranichnye-peregovory-20945448.html
В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T10:27+0500
2021-10-18T10:38+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сша
узбекистан
афганистан
переговоры
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20945725_161:599:2657:2003_1920x0_80_0_0_f570a82c570f2c3d80ff5473c20025cc.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.Об этом написал посол США в республике Дэниел Розенблюм в своем Twitter.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил СШАОднако глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается. В Минобороны республики также заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. В ведомстве ранее утверждали, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.По словам министра, союзники России в ЦА утверждают, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html
сша
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20945725_409:358:2662:2048_1920x0_80_0_0_5935c2210d7dd9d820a56d2fa56102da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, узбекистан, афганистан, переговоры, радикальное движение "талибан"

В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры

10:27 18.10.2021 (обновлено: 10:38 18.10.2021)
1108
© AFP / DELIL SOULEIMANВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© AFP / DELIL SOULEIMAN
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.
Об этом написал посол США в республике Дэниел Розенблюм в своем Twitter.
"Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером", — говорится в сообщении.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США
Однако глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
В Минобороны республики также заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. В ведомстве ранее утверждали, что законодательство страны в области обороны не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
По словам министра, союзники России в ЦА утверждают, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.
"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы", — сказал Лавров журналистам.
Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
Американский военный танк - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Россия
США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ
09:00
902
3
100010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:42Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
11:08Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
11:01Против России готовят экотеррористов
10:27В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
10:01Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
09:32В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео
09:00США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ
08:30Первый в мире "киноэкипаж" снял фильм в космосе и вернулся на Землю — видео
00:52С зайцем в финал не вышло: Ширин Абдуллаева покидает проект "Ты супер" — видео
ВчераМастер-класс с нунчаками и сеанс в духе Кашпировского: Ширин Абдуллаева заворожила жюри
ВчераШирин Абдуллаева во втором полуфинале шоу "Ты супер!"
ВчераВ Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства
ВчераКакие продовольственные товары Узбекистан экспортирует в Афганистан
Вчера"Опасения касательно ИГ* безосновательны" — талибы* ответили на заявление Путина
ВчераШирин Абдуллаева призналась, о чем писали ей соотечественники со всего мира
ВчераВызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
ВчераПарк "Tashkent City" готовят к продаже
ВчераУзбекистан присоединился к соглашению СНГ в области геодезии
ВчераЧто включают в себя почти 100 тонн гумпомощи для Афганистана — перечень
ВчераSputnikPro поделился секретами продвижения видео в соцсетях