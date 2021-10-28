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Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане

Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане

Министры иностранных дел двух стран на встрече в Тегеране обсудили двухсторонние отношения и усилия по разрешению афганского кризиса. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T13:44+0500

2021-10-28T13:44+0500

2021-10-28T13:44+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран обсудили ключевые направления взаимодействия в совместной реализации различных инфраструктурных проектов в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Накануне в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел двух государств Абдулазиза Камилова и Хуссейна Амира Абдуллахияна. Иранская сторона выразила готовность активно содействовать установлению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.Помимо этого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущий уровень двусторонних узбекско-иранских отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничество в различных сферах.В ходе встречи стороны акцентировали внимание на вопросе политических консультации между министерствами иностранных дел.Там же в среду состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана. В ней приняли участие представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.По ее итогам принято совместное заявление, в котором участники дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание от дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества.* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20210712/uzbekistan-otpravit-v-iran-tekstilya-na-pyat-mln-dollarov-19651344.html

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