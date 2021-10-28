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Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане
Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане
Министры иностранных дел двух стран на встрече в Тегеране обсудили двухсторонние отношения и усилия по разрешению афганского кризиса. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T13:44+0500
2021-10-28T13:44+0500
политика
узбекистан
иран
афганистан
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран обсудили ключевые направления взаимодействия в совместной реализации различных инфраструктурных проектов в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Накануне в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел двух государств Абдулазиза Камилова и Хуссейна Амира Абдуллахияна. Иранская сторона выразила готовность активно содействовать установлению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.Помимо этого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущий уровень двусторонних узбекско-иранских отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничество в различных сферах.В ходе встречи стороны акцентировали внимание на вопросе политических консультации между министерствами иностранных дел.Там же в среду состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана. В ней приняли участие представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.По ее итогам принято совместное заявление, в котором участники дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание от дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества.* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-i-iran-obsudili-voprosy-tranzitnogo-potentsiala-obeix-stran-20527360.html
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узбекистан, иран, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана

Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане

13:44 28.10.2021
© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистры иностранных дел Узбекистана и Ирана Абдулазиз Камилов и Хуссейн Амир Абдуллахиян на встрече в Тегеране
Министры иностранных дел Узбекистана и Ирана Абдулазиз Камилов и Хуссейн Амир Абдуллахиян на встрече в Тегеране - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Министры иностранных дел двух стран на встрече в Тегеране обсудили двухсторонние отношения и усилия по разрешению афганского кризиса.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран обсудили ключевые направления взаимодействия в совместной реализации различных инфраструктурных проектов в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
Накануне в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел двух государств Абдулазиза Камилова и Хуссейна Амира Абдуллахияна. Иранская сторона выразила готовность активно содействовать установлению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.
"Стороны уделили приоритетное значение обсуждению усилий Узбекистана и Ирана по разрешению афганского кризиса, ключевым направлениям узбекско-иранского взаимодействия в совместной реализации в Афганистане различных инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.
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Помимо этого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущий уровень двусторонних узбекско-иранских отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничество в различных сферах.
В ходе встречи стороны акцентировали внимание на вопросе политических консультации между министерствами иностранных дел.
Там же в среду состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана. В ней приняли участие представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.
По ее итогам принято совместное заявление, в котором участники дали совместную оценку сложившейся ситуации в Афганистане и изложили свое ожидание от дальнейших действий талибов* и всего мирового сообщества.
* — члены радикального движения "Талибан", запрещенного в РФ и ряде других стран.
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