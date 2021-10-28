https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-nadeyutsya-na-ocherednuyu-vstrechu-po-vstupleniyu-strany-k-vto-21131577.html
В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны в ВТО
В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны в ВТО
Узбекистан договорился с ВТО о расширении технического содействия секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T12:12+0500
2021-10-28T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Власти Узбекистана надеются до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны к ВТО, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.Накануне заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в Ташкенте обсудил текущее состояние переговорного процесса с заместителем генерального директора ВТО Сянчэнь Чжаном.По данным ведомства, заместитель гендиректора ВТО выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении данного мероприятия. Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.Ранее готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию выразила российская сторона. В сентябре Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте договорились провести заседание рабочей группы в декабре.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление.В июле 2020-го власти Узбекистана, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html
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узбекистан, ташкент, переговоры, вто
В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны в ВТО
12:12 28.10.2021 (обновлено: 12:30 28.10.2021)
Узбекистан договорился с ВТО о расширении технического содействия секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения страны к организации.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Власти Узбекистана надеются до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны к ВТО, сообщает
пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Накануне заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в Ташкенте обсудил текущее состояние переговорного процесса с заместителем генерального директора ВТО Сянчэнь Чжаном.
"Стороны обсудили практические вопросы взаимодействия по проведению до конца текущего года пятого заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, заместитель гендиректора ВТО выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении данного мероприятия.
Достигнута договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.
Ранее готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в вопросах вхождения республики в данную международную торговую организацию выразила
российская сторона.
В сентябре Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте договорились провести заседание рабочей группы в декабре.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО.
В июле 2019 года узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление.
В июле 2020-го власти Узбекистана, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва.
Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.