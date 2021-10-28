https://uz.sputniknews.ru/20211028/v-uzbekistane-vaktsinirovany-pochti-177-tysyach-detey--minzdrav-21130539.html

В Узбекистане вакцинированы почти 177 тысяч детей — Минздрав

В Узбекистане вакцинированы почти 177 тысяч детей — Минздрав

Больше всего подростков старше 12 лет привито в Ферганской (37 395 доз), Наманганской (34 479 доз) и Андижанской (22 502 дозы) областях. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

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вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Добровольную вакцинацию В Узбекистане прошли почти 177 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Согласно данным Минздрава, прививочная кампания для детей началась в республике с 28 сентября. По состоянию на 27 октября, в стране уже вакцинированы препаратом Pfizer 176 791 ребенок старше 12 лет только с согласия родителей и опекунов. В разрезе регионов, самый большой процесс вакцинации подростков зафиксирован в Ферганской области (37 395 доз), затем идут Наманганская (34 479 доз) и Андижанская (22 502 дозы) области. Клинические испытания "Спутника V" на подростках 12-17 лет стартовали в столице России в июле этого года. Известно, что детям вводили одну десятую взрослой дозы препарата. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что в РФ регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в скором времени, сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/vaktsinirovannye-ot-koronavirusa-deti-chuvstvuyut-sebya-xorosho--atabekov-21001781.html

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подростки, вакцинация, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане