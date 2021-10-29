https://uz.sputniknews.ru/20211029/rossiya-nachnet-vydavat-granty-trem-kategoriyam-inostrannyx-studentov-21145926.html

Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов

Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов

Получать выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года. Подробнее о квотах и грантовой поддержке — в материале. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства о грантовой поддержке талантливых иностранных студентов и студентов без гражданства, обучающихся в России.На гранты могут претендовать три группы студентов: Что предполагает грантовая поддержкаДля первой группы иностранных учащихся предусматривается оплата транспортных расходов для въезда в Россию или отъезда из нее.Кроме того, предполагается выплата дополнительной стипендии в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно в течение учебного года с первого семестра при условии прохождения промежуточных аттестаций по всем предметам с оценкой не ниже, чем "хорошо".Также предусматривается приобретение студентом полиса добровольного медицинского страхования или оплата общежития.Также предполагается приобретение полиса добровольного медицинского страхования на период обучения.Для третьей группы студентов грант предусматривает оплату обучения по выбранной дополнительной профессиональной программе продолжительностью не более 72 академических часов.Ранее в Госдуме РФ поддержали идею выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html

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студенты, вузы, грант, высшее образование