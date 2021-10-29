https://uz.sputniknews.ru/20211029/rossiya-nachnet-vydavat-granty-trem-kategoriyam-inostrannyx-studentov-21145926.html
Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов
Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов
Получать выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года. Подробнее о квотах и грантовой поддержке — в материале. 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T10:29+0500
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства о грантовой поддержке талантливых иностранных студентов и студентов без гражданства, обучающихся в России.На гранты могут претендовать три группы студентов: Что предполагает грантовая поддержкаДля первой группы иностранных учащихся предусматривается оплата транспортных расходов для въезда в Россию или отъезда из нее.Кроме того, предполагается выплата дополнительной стипендии в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно в течение учебного года с первого семестра при условии прохождения промежуточных аттестаций по всем предметам с оценкой не ниже, чем "хорошо".Также предусматривается приобретение студентом полиса добровольного медицинского страхования или оплата общежития.Также предполагается приобретение полиса добровольного медицинского страхования на период обучения.Для третьей группы студентов грант предусматривает оплату обучения по выбранной дополнительной профессиональной программе продолжительностью не более 72 академических часов.Ранее в Госдуме РФ поддержали идею выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/ministr-vysshego-obrazovaniya-vstretilsya-s-uzbekskimi-studentami-v-rossii-21140079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
студенты, вузы, грант, высшее образование
Россия начнет выдавать гранты трем категориям иностранных студентов
Получать выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года. Подробнее о квотах и грантовой поддержке — в материале.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства о грантовой поддержке талантливых иностранных студентов и студентов без гражданства, обучающихся в России.
"Установить, начиная с 2022 года, ежегодное выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета на грантовую поддержку следующим категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории РФ", — говорится в документе.
На гранты могут претендовать три группы студентов:
обучающиеся очно по программа бакалавриата, специалитета и магистратуры по квоте — не более 1,5 тысячи человек;
студенты очной или очно-заочной форм в магистратуре, аспирантуре и ординатуре при совмещении обучения с работой в РФ — не более 4,5 тысячи человек;
обучающиеся очно по дополнительным профессиональным программам и взявшие обязательство по трудоустройству на территории РФ — не более 4 тысяч человек.
Что предполагает грантовая поддержка
Для первой группы иностранных учащихся предусматривается оплата транспортных расходов для въезда в Россию или отъезда из нее.
Кроме того, предполагается выплата дополнительной стипендии в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) ежемесячно в течение учебного года с первого семестра при условии прохождения промежуточных аттестаций по всем предметам с оценкой не ниже, чем "хорошо".
Также предусматривается приобретение студентом полиса добровольного медицинского страхования или оплата общежития.
Поддержка для второй группы студентов заключается в выплате дополнительной стипендии в размере двух МРОТ ежемесячно в течение учебного года с первого семестра при условии прохождения промежуточных аттестаций по всем предметам с оценкой не ниже, чем "хорошо".
Также предполагается приобретение полиса добровольного медицинского страхования на период обучения.
Для третьей группы студентов грант предусматривает оплату обучения по выбранной дополнительной профессиональной программе продолжительностью не более 72 академических часов.
Ранее в Госдуме РФ поддержали идею
выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.