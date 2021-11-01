https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-aeroport-soxa-osuschestvlen-pervyy-reys-iz-fergany-21186012.html

В аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы

В аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы

Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T16:53+0500

2021-11-01T16:53+0500

2021-11-01T16:55+0500

общество

ферганская область

аэропорт

эксклав сох

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/01/21184678_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_854b86dc6067e9aa1ade48d386d389ee.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый испытательный рейс осуществлен сегодня через новый аэропорт в Сохском районе Ферганской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местного хокимията.Самолет Ан-2П, принадлежащий авиакомпании Humo Air, вылетел из международного аэропорта "Фергана" в 12:30 и приземлился в аэропорту "Сох" в 13:10 по местному времени.Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители районных секторов и представители общественности.В международный аэропорт Ферганы лайнер вернулся в 14:07.Напомним, о реконструкции прежнего аэропорта на территории Сохского района Ферганской области и организации авиаперелетов в областной центр было заявлено летом 2020 года в ходе визита в Сохский район премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. На реализацию проекта по развитию и благоустройству региона планировалось выделить 1 трлн сумов.Строительные работы были завершены в середине нынешнего октября. На строительство воздушного терминала ушло 6,8 миллиарда сумов. Площадь аэропорта — около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/likuyuschiy-sox-kak-jiteli-otmetili-otkrytie-dorogi-do-rishtana-18125028.html

ферганская область

эксклав сох

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ферганская область, аэропорт, эксклав сох