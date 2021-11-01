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https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-aeroport-soxa-osuschestvlen-pervyy-reys-iz-fergany-21186012.html
В аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы
В аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы
Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T16:53+0500
2021-11-01T16:55+0500
общество
ферганская область
аэропорт
эксклав сох
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый испытательный рейс осуществлен сегодня через новый аэропорт в Сохском районе Ферганской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местного хокимията.Самолет Ан-2П, принадлежащий авиакомпании Humo Air, вылетел из международного аэропорта "Фергана" в 12:30 и приземлился в аэропорту "Сох" в 13:10 по местному времени.Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители районных секторов и представители общественности.В международный аэропорт Ферганы лайнер вернулся в 14:07.Напомним, о реконструкции прежнего аэропорта на территории Сохского района Ферганской области и организации авиаперелетов в областной центр было заявлено летом 2020 года в ходе визита в Сохский район премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. На реализацию проекта по развитию и благоустройству региона планировалось выделить 1 трлн сумов.Строительные работы были завершены в середине нынешнего октября. На строительство воздушного терминала ушло 6,8 миллиарда сумов. Площадь аэропорта — около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/likuyuschiy-sox-kak-jiteli-otmetili-otkrytie-dorogi-do-rishtana-18125028.html
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ферганская область, аэропорт, эксклав сох

В аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы

16:53 01.11.2021 (обновлено: 16:55 01.11.2021)
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиВ новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт
В новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители районных секторов и представители общественности.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Первый испытательный рейс осуществлен сегодня через новый аэропорт в Сохском районе Ферганской области. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе местного хокимията.
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиВ новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт
В новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
В новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
Самолет Ан-2П, принадлежащий авиакомпании Humo Air, вылетел из международного аэропорта "Фергана" в 12:30 и приземлился в аэропорту "Сох" в 13:10 по местному времени.
Полет экипажа под командованием пилота Джавохира Марупова прошел успешно. Рейс торжественно встретили глава района Саидбахром Сайидмусаев, руководители районных секторов и представители общественности.
© Пресс-служба хокимията Ферганской областиВ новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт
В новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
В новом аэропорту эксклава Сох приземлился первый самолёт
© Пресс-служба хокимията Ферганской области
В международный аэропорт Ферганы лайнер вернулся в 14:07.
Напомним, о реконструкции прежнего аэропорта на территории Сохского района Ферганской области и организации авиаперелетов в областной центр было заявлено летом 2020 года в ходе визита в Сохский район премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
На реализацию проекта по развитию и благоустройству региона планировалось выделить 1 трлн сумов.
Строительные работы были завершены в середине нынешнего октября. На строительство воздушного терминала ушло 6,8 миллиарда сумов. Площадь аэропорта — около семи гектаров, длина взлетно-посадочной полосы – около 700 метров.
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