https://uz.sputniknews.ru/20211102/prezidenta-uzbekistana-jdut-s-vizitom-v-vengrii-v-2022-godu-21188940.html
Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
Премьер-министр Венгрии был в Узбекистане этой весной. Теперь очередь за Шавкатом Мирзиёевым. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T08:12+0500
2021-11-02T08:12+0500
2021-11-02T08:12+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21189040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec3cbd3622a5b7ec81ed16510d09240f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Венгрии в 2022 году ожидают с визитом в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Венгерский премьер Виктор Орбан также поздравил узбекского коллегу с переизбранием. Напомним: на днях ЦИК республики после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,12% голосов. Премьер-министр Венгрии между тем посетил Узбекистан с официальным визитом в конце марта этого года. По итогам переговоров было подписано около десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/peregovory-mirziyoeva-i-orbana-chto-podaril-uzbekskiy-lider-vengerskomu-premeru-18039151.html
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21189040_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_091038b99655c20b72ce543f1889ec6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, президент узбекистана, венгрия
Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
Премьер-министр Венгрии был в Узбекистане этой весной. Теперь очередь за Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Венгрии в 2022 году ожидают с визитом в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Венгерский премьер Виктор Орбан также поздравил узбекского коллегу с переизбранием.
Напомним: на днях ЦИК республики после подсчета всех бюллетеней сообщил
, что Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,12% голосов.
"Уверен, что в следующем году я смогу лично встретить господина президента в Будапеште в рамках официального визита, который предоставит еще одну возможность для углубления наших отношений", — говорится
в поздравительном послании Орбана.
Премьер-министр Венгрии между тем посетил Узбекистан с официальным визитом в конце марта этого года.
По итогам переговоров было подписано около десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости.