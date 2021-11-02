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Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
Премьер-министр Венгрии был в Узбекистане этой весной. Теперь очередь за Шавкатом Мирзиёевым. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T08:12+0500
2021-11-02T08:12+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
венгрия
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Венгрии в 2022 году ожидают с визитом в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Венгерский премьер Виктор Орбан также поздравил узбекского коллегу с переизбранием. Напомним: на днях ЦИК республики после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,12% голосов. Премьер-министр Венгрии между тем посетил Узбекистан с официальным визитом в конце марта этого года. По итогам переговоров было подписано около десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/peregovory-mirziyoeva-i-orbana-chto-podaril-uzbekskiy-lider-vengerskomu-premeru-18039151.html
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, венгрия

Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году

08:12 02.11.2021
© Telegram / Шерзод АсадовПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Telegram / Шерзод Асадов
Премьер-министр Венгрии был в Узбекистане этой весной. Теперь очередь за Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Венгрии в 2022 году ожидают с визитом в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Венгерский премьер Виктор Орбан также поздравил узбекского коллегу с переизбранием.
Напомним: на днях ЦИК республики после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,12% голосов.
"Уверен, что в следующем году я смогу лично встретить господина президента в Будапеште в рамках официального визита, который предоставит еще одну возможность для углубления наших отношений", — говорится в поздравительном послании Орбана.
Премьер-министр Венгрии между тем посетил Узбекистан с официальным визитом в конце марта этого года.
По итогам переговоров было подписано около десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Политика
Переговоры Мирзиёева и Орбана: что подарил узбекский лидер венгерскому премьеру
30 марта, 16:58
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