https://uz.sputniknews.ru/20211102/prezidenta-uzbekistana-jdut-s-vizitom-v-vengrii-v-2022-godu-21188940.html

Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году

Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году

Премьер-министр Венгрии был в Узбекистане этой весной. Теперь очередь за Шавкатом Мирзиёевым. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T08:12+0500

2021-11-02T08:12+0500

2021-11-02T08:12+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21189040_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec3cbd3622a5b7ec81ed16510d09240f.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Власти Венгрии в 2022 году ожидают с визитом в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Венгерский премьер Виктор Орбан также поздравил узбекского коллегу с переизбранием. Напомним: на днях ЦИК республики после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиёев победил на президентских выборах, набрав 80,12% голосов. Премьер-министр Венгрии между тем посетил Узбекистан с официальным визитом в конце марта этого года. По итогам переговоров было подписано около десяти документов в сфере экономики, финансов, энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости.

https://uz.sputniknews.ru/20210330/peregovory-mirziyoeva-i-orbana-chto-podaril-uzbekskiy-lider-vengerskomu-premeru-18039151.html

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент узбекистана, венгрия