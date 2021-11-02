Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211102/ssha-vajno-pomnit-urok-afganistana-i-uvajat-suverenitet-stran-tsa--pekin-21197981.html
США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.
2021-11-02T16:36+0500
2021-11-02T16:37+0500
в мире
сша
афганистан
китай
заявление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18362445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48ca93b7bc0401a0a3ca51e3baa77775.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, выступая на брифинге, посоветовал США извлечь уроки из того, какую катастрофу они принесли в Афганистан, и в этой связи уважать суверенитет и территориальную целостность стран региона.Таким образом Вэньбинь отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Хотя Вашингтон продолжает обращаться с подобными предложениями к странам ЦА, в частности, к Индии, Пакистану, Кыргызстану и Узбекистану.Представитель МИД КНР отметил, что Вашингтон развязал войну в Афганистане на 20 лет, нанеся серьезный ущерб этой стране, миру и стабильности во всем регионе, а также спровоцировал значительную по своим масштабам гуманитарную катастрофу. Вместе с тем дипломат призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.Захват талибами власти в АфганистанеВ августе этого года члены "Талибана"* вошли в Кабул, захватив президентский дворец и, соответственно, власть в стране.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
сша
афганистан
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18362445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4f9c1f7bd758da355e3b7e72e04dd110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, афганистан, китай, заявление

США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин

16:36 02.11.2021 (обновлено: 16:37 02.11.2021)
© AP Photo / Andy WongЖенщина слушает выступление министра иностранных дел Китая Ван И на форуме Лантинга
Женщина слушает выступление министра иностранных дел Китая Ван И на форуме Лантинга - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
Представитель МИД КНР призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, выступая на брифинге, посоветовал США извлечь уроки из того, какую катастрофу они принесли в Афганистан, и в этой связи уважать суверенитет и территориальную целостность стран региона.
Таким образом Вэньбинь отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.
Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Хотя Вашингтон продолжает обращаться с подобными предложениями к странам ЦА, в частности, к Индии, Пакистану, Кыргызстану и Узбекистану.
Все упомянутые страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, и обеспечение регионального мира и стабильности является общей целью всех членов ШОС, соответствующие государства поддерживают тесное сотрудничество.
Ван Вэньбинь
Официальный представитель МИД Китая
Представитель МИД КНР отметил, что Вашингтон развязал войну в Афганистане на 20 лет, нанеся серьезный ущерб этой стране, миру и стабильности во всем регионе, а также спровоцировал значительную по своим масштабам гуманитарную катастрофу.
Вместе с тем дипломат призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.
Вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Соседи Афганистана озвучили свои ожидания от талибов и мирового сообщества
27 октября, 20:07

Захват талибами власти в Афганистане

В августе этого года члены "Талибана"* вошли в Кабул, захватив президентский дворец и, соответственно, власть в стране.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:24В Управлении мусульман ответили на обвинение заместителя имама в джихадизме
17:17Фонд Алишера Усманова профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте
17:02Apple резко сокращает выпуск планшетов iPad
17:01Создают ли талибы помехи Узбекистану в торговле?
16:36США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
16:20Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
14:30В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:26Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
14:18Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе
13:36Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности
13:33Узбекистан раскрыл данные экспорта автомобилей в 2021 году
13:30В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
13:29Узбекистанцев предупредили о резком похолодании — ударит мороз
13:15Узбекские мультфильмы получили награды международного фестиваля
12:37В России назвали главное слово года
12:13Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
12:12В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год