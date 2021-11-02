https://uz.sputniknews.ru/20211102/ssha-vajno-pomnit-urok-afganistana-i-uvajat-suverenitet-stran-tsa--pekin-21197981.html
США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.
2021-11-02T16:36+0500
2021-11-02T16:36+0500
2021-11-02T16:37+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, выступая на брифинге, посоветовал США извлечь уроки из того, какую катастрофу они принесли в Афганистан, и в этой связи уважать суверенитет и территориальную целостность стран региона.Таким образом Вэньбинь отреагировал на заявление Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Хотя Вашингтон продолжает обращаться с подобными предложениями к странам ЦА, в частности, к Индии, Пакистану, Кыргызстану и Узбекистану.Представитель МИД КНР отметил, что Вашингтон развязал войну в Афганистане на 20 лет, нанеся серьезный ущерб этой стране, миру и стабильности во всем регионе, а также спровоцировал значительную по своим масштабам гуманитарную катастрофу. Вместе с тем дипломат призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.Захват талибами власти в АфганистанеВ августе этого года члены "Талибана"* вошли в Кабул, захватив президентский дворец и, соответственно, власть в стране.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
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сша, афганистан, китай, заявление
США важно помнить урок Афганистана и уважать суверенитет стран ЦА – Пекин
16:36 02.11.2021 (обновлено: 16:37 02.11.2021)
Представитель МИД КНР призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, выступая на брифинге, посоветовал США извлечь уроки из того, какую катастрофу они принесли в Афганистан, и в этой связи уважать суверенитет и территориальную целостность стран региона.
Таким образом Вэньбинь отреагировал на заявление
Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил планы США на Центральную Азию.
Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Хотя Вашингтон продолжает обращаться с подобными предложениями к странам ЦА, в частности, к Индии, Пакистану, Кыргызстану и Узбекистану.
Все упомянутые страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, и обеспечение регионального мира и стабильности является общей целью всех членов ШОС, соответствующие государства поддерживают тесное сотрудничество.
Ван Вэньбинь
Официальный представитель МИД Китая
Представитель МИД КНР отметил, что Вашингтон развязал войну в Афганистане на 20 лет, нанеся серьезный ущерб этой стране, миру и стабильности во всем регионе, а также спровоцировал значительную по своим масштабам гуманитарную катастрофу.
Вместе с тем дипломат призвал штаты скорректировать агрессивную политику и приложить больше усилий для поддержания регионального мира и стабильности и избежания повторения ошибок.
Захват талибами власти в Афганистане
В августе этого года члены "Талибана"* вошли в Кабул, захватив президентский дворец и, соответственно, власть в стране.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран