https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-donorami-organov-mogut-stat-ne-tolko-rodstvenniki-patsienta-21196401.html
В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T14:30+0500
2021-11-02T14:30+0500
2021-11-02T14:31+0500
общество
узбекистан
законопроект
трансплантация органов
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане намерены отменить действующее ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников, заявил в своем Telegram-канале сообщил депутат Расул Кушербаев.Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного заседания. В соответствии с новыми поправками, теперь донором может стать любой человек, который дал нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.В действующей редакции в качестве добровольных доноров рассматриваются только супруги, состоящие в браке более трех лет, их дети от предыдущих браков, прямые родственники, а также приемные дети, родители.Законопроект принят депутатами и направлен в Сенат.Ранее власти Узбекистана заявили о намерении принять новый закон о трансплантации человеческих органов и тканей, так как закрепленные в законодательстве республики необходимые нормы уже не соответствуют современным требованиям.
https://uz.sputniknews.ru/20210529/rossiyskie-mediki-pomogut-kollegam-iz-uzbekistana-v-operatsiyax-po-transplantatsii-18972358.html
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-proveli-neskolko-operatsiy-po-transplantatsii-20557979.html
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узбекистан, законопроект, трансплантация органов
В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30 02.11.2021 (обновлено: 14:31 02.11.2021)
Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного заседания.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В Узбекистане намерены отменить действующее ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников, заявил в своем Telegram-канале сообщил
депутат Расул Кушербаев.
Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного заседания.
В соответствии с новыми поправками, теперь донором может стать любой человек, который дал нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.
В действующей редакции в качестве добровольных доноров рассматриваются только супруги, состоящие в браке более трех лет, их дети от предыдущих браков, прямые родственники, а также приемные дети, родители.
Законопроект принят депутатами и направлен в Сенат.
Ранее власти Узбекистана заявили о намерении принять
новый закон о трансплантации человеческих органов и тканей, так как закрепленные в законодательстве республики необходимые нормы уже не соответствуют современным требованиям.