https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-donorami-organov-mogut-stat-ne-tolko-rodstvenniki-patsienta-21196401.html

В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента

В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента

Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T14:30+0500

2021-11-02T14:30+0500

2021-11-02T14:31+0500

общество

узбекистан

законопроект

трансплантация органов

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане намерены отменить действующее ограничение на донорство органов и тканей для пациента только от близких родственников, заявил в своем Telegram-канале сообщил депутат Расул Кушербаев.Новый законопроект о внесении изменений в закон "О трансплантации органов и тканей человека" был рассмотрен депутатами Олий Мажлиса в рамках очередного заседания. В соответствии с новыми поправками, теперь донором может стать любой человек, который дал нотариально заверенное добровольное согласие на трансплантацию органов и (или) тканей на безвозмездной основе.В действующей редакции в качестве добровольных доноров рассматриваются только супруги, состоящие в браке более трех лет, их дети от предыдущих браков, прямые родственники, а также приемные дети, родители.Законопроект принят депутатами и направлен в Сенат.Ранее власти Узбекистана заявили о намерении принять новый закон о трансплантации человеческих органов и тканей, так как закрепленные в законодательстве республики необходимые нормы уже не соответствуют современным требованиям.

https://uz.sputniknews.ru/20210529/rossiyskie-mediki-pomogut-kollegam-iz-uzbekistana-v-operatsiyax-po-transplantatsii-18972358.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-proveli-neskolko-operatsiy-po-transplantatsii-20557979.html

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узбекистан, законопроект, трансплантация органов