https://uz.sputniknews.ru/20211103/ekspert-aes-v-uzbekistane--eto-vklad-v-parijskoe-soglashenie-po-klimatu-21218904.html
Эксперт: АЭС в Узбекистане — это вклад в Парижское соглашение по климату
Эксперт: АЭС в Узбекистане — это вклад в Парижское соглашение по климату
Борис Марцинкевич уверен, что благодаря АЭС в Узбекистане мир приблизится к цели по недопущению подъема глобальные температуры к 2050 году выше полутора градусов.
2021-11-03T21:48+0500
2021-11-03T21:48+0500
2021-11-03T22:15+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Строительство АЭС в Узбекистане — это выполнение страной Парижского соглашения по климату, считает эксперт по энергетике и главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.По его словам, это и есть вклад в достижение целей по недопущению подъема глобальные температуры к 2050 году выше полутора градусов. И к данному вопросу власти республики подходят со всей ответственностью.Это как раз и демонстрирует договор с РФ о строительстве первой в стране атомной электростанции. Марцинкевич отмечает, что настолько тщательного подхода к реализации подобного проекта не демонстрировал еще никто.Эксперт обращает внимание, что в Ташкенте открыт первый в истории зарубежный филиал Московского инженерно-физического института. Узбекские специалисты регулярно приезжают в Россию и самым внимательнейшим образом изучают работу аналогичных действующих энергоблоков на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.При этом Марцинкевич отмечает перспективы проекта. Он называет их "самыми лучшими" в виду того, что спрос на электроэнергию в стране будет только расти.Помимо этого, есть планы, связанные с поставкой электроэнергии в Афганистан. Он напоминает, что на днях Российские железные дороги согласились участвовать в разработке технико-экономического обоснования строительства железнодорожного пути “Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар”.Он уверен, что Узбекистан будет заинтересован сделать это. А это значит, что и появится новый спрос на электроэнергию, которую сможет выработать АЭС.Соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Республики Узбекистан и Россия подписали в сентябре 2018-го.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019-го утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/kamilov-stroitelstvo-aes-v-uzbekistane--vne-vsyakoy-politiki-21197558.html
https://uz.sputniknews.ru/20210901/kak-izmenilsya-uzbekistan-za-30-let-ot-strategii-samodostatochnosti-do-stroitelstva-aes-20323801.html
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эксперт, узбекистан, аэс, климат
Эксперт: АЭС в Узбекистане — это вклад в Парижское соглашение по климату
21:48 03.11.2021 (обновлено: 22:15 03.11.2021)
Благодаря АЭС в Узбекистане мир приблизится к цели по недопущению подъема глобальные температуры к 2050 году выше полутора градусов, считают эксперты. При этом перспективы станции огромны.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Строительство АЭС в Узбекистане — это выполнение страной Парижского соглашения по климату, считает эксперт по энергетике и главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.
По его словам, это и есть вклад в достижение целей по недопущению подъема глобальные температуры к 2050 году выше полутора градусов. И к данному вопросу власти республики подходят со всей ответственностью.
Это как раз и демонстрирует договор с РФ о строительстве первой в стране атомной электростанции. Марцинкевич отмечает, что настолько тщательного подхода к реализации подобного проекта не демонстрировал еще никто.
"Узбекистан аккуратен, но с атомной электроэнергией такой подход понятен", — говорит он.
Эксперт обращает внимание, что в Ташкенте открыт первый в истории зарубежный филиал Московского инженерно-физического института. Узбекские специалисты регулярно приезжают в Россию и самым внимательнейшим образом изучают работу аналогичных действующих энергоблоков на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.
"Подготовка узбекских студентов в МИФИ начата еще до открытия филиала. Студенты, обучаясь у себя дома в Ташкенте, могут видеть как строится АЭС, на которой им предстоит работать", — обращает внимание он.
При этом Марцинкевич отмечает перспективы проекта. Он называет их "самыми лучшими" в виду того, что спрос на электроэнергию в стране будет только расти.
Помимо этого, есть планы, связанные с поставкой электроэнергии в Афганистан. Он напоминает, что на днях Российские железные дороги согласились участвовать в разработке технико-экономического обоснования строительства железнодорожного пути “Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар”.
"В Узбекистане совершенно заслуженно называют его проектом века. Это действительно так. Резко увеличится связанность всей Евразии. В том случае если состоится данный проект, эту дорогу придется электрифицировать", — отмечает эксперт.
Он уверен, что Узбекистан будет заинтересован сделать это. А это значит, что и появится новый спрос на электроэнергию, которую сможет выработать АЭС.
Соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Республики Узбекистан и Россия подписали в сентябре 2018-го.
В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка в Джизакской области.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019-го утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.