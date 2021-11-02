https://uz.sputniknews.ru/20211102/kamilov-stroitelstvo-aes-v-uzbekistane--vne-vsyakoy-politiki-21197558.html
Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
Узбекистан рассматривает строительство АЭС как чисто экономический проект, лишенный всяких политических предпочтений, и отвергает доводы "различных СМИ" в... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T16:20+0500
2021-11-02T16:20+0500
2021-11-02T16:20+0500
политика
узбекистан
абдулазиз камилов
аэс
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ташкент исходит из экономического характера проекта по строительству в стране первой атомной электростанции и никаких политических предубеждений здесь быть не может, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в интервью российским СМИ.Он отметил, что в различных СМИ появляются разного рода спекуляции на эту тему. Поэтому Узбекистан еще раз подчеркивает свою позицию по этому вопросу.По его словам, сегодня ведется тщательное изучение проекта, причем по нескольким направлениям. Руководству нужно четкое экономическое обоснование, экономическая целесообразность проекта должна быть доказана.“Чувствительным” для Узбекистана вопросом он назвал отношение к строительству общественности, в том числе в соседних государствах. По его словам, этот высокотехнологичный и масштабный проект не может быть вне поля ее зрения и не может быть не транспарентным.Все это также изучается, подчеркнул министр, и окончательное решение о реализации проекта будет приниматься на основании всех этих факторов.На той же пресс-конференции глава МИД Узбекистана заявил, что отношения с Россией в настоящее время находятся на пике своего развития. За 30 страны не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества. А оно, по его словам, включает в себя практически все возможные сферы — от политики до культуры.При этом, отметил он, партнерам есть куда двигаться дальше — огромный потенциал все еще остается неиспользованным.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/kak-izmenilsya-uzbekistan-za-30-let-ot-strategii-samodostatochnosti-do-stroitelstva-aes-20323801.html
https://uz.sputniknews.ru/20210703/magate-o-stroitelstve-aes-v-uzbekistane-vse-idet-po-planu-19524378.html
https://uz.sputniknews.ru/20211014/kamilov-vopros-razmescheniya-vs-ssha-v-uzbekistane--ne-stoit-20907189.html
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узбекистан, абдулазиз камилов, аэс
Камилов: Строительство АЭС в Узбекистане — вне всякой политики
Узбекистан рассматривает строительство АЭС как чисто экономический проект, лишенный всяких политических предпочтений, и отвергает доводы "различных СМИ" в обратном, называя их не иначе, как "спекуляциями".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ташкент исходит из экономического характера проекта по строительству в стране первой атомной электростанции и никаких политических предубеждений здесь быть не может, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов в интервью российским СМИ.
Он отметил, что в различных СМИ появляются разного рода спекуляции на эту тему. Поэтому Узбекистан еще раз подчеркивает свою позицию по этому вопросу.
“Подтверждаем, что проект вне всякой политики, он носит чисто экономический характер”, — публикует слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
По его словам, сегодня ведется тщательное изучение проекта, причем по нескольким направлениям. Руководству нужно четкое экономическое обоснование, экономическая целесообразность проекта должна быть доказана.
“Это особенно актуально на фоне динамичного развития в Узбекистане альтернативных источников энергии. Наша страна, например, имеет пакет предложений, причем прямых инвестиций по развитию солнечной энергетики, гидроэнергетики, ветряной и других”, — отметил Камилов.
“Чувствительным” для Узбекистана вопросом он назвал отношение к строительству общественности, в том числе в соседних государствах. По его словам, этот высокотехнологичный и масштабный проект не может быть вне поля ее зрения и не может быть не транспарентным.
Все это также изучается, подчеркнул министр, и окончательное решение о реализации проекта будет приниматься на основании всех этих факторов.
На той же пресс-конференции глава МИД Узбекистана заявил
, что отношения с Россией в настоящее время находятся на пике своего развития. За 30 страны не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества. А оно, по его словам, включает в себя практически все возможные сферы — от политики до культуры.
При этом, отметил он, партнерам есть куда двигаться дальше — огромный потенциал все еще остается неиспользованным.