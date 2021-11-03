https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekistan-ustanovil-minimalnyy-rekord-po-chislu-zabolevshix-covid-21208669.html

Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших COVID

Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших COVID

С июля 2020 года показатели скакали то вверх, то вниз. Сейчас же ситуация, кажется, стабилизировалась.

2021-11-03T14:07+0500

2021-11-03T14:07+0500

2021-11-03T14:11+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане постепенно улучшается. Если раньше страна била собственные рекорды, фиксируя резкий рост заболеваемости, то теперь пандемия идет на спад. Так, за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272 — это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний. Первый всплеск наблюдался в июле 2020 года, затем осенью количество заболевших начало снижаться, а в январе-феврале этого года показатель держался на уровне до 50 человек за день.Однако в июне число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. Затем ситуация улучшилась. Сейчас, по данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в возросло до 182 824. Во вторник из больниц были выписаны 398 человек. Сейчас на лечении находятся 2640 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеНапомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/chto-takoe-gibridnaya-vaktsinatsiya-i-kogda-ee-razreshat-v-uzbekistane--otabekov-21156833.html

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узбекистан, коронавирус covid-19