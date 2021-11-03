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Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших COVID
Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших COVID
С июля 2020 года показатели скакали то вверх, то вниз. Сейчас же ситуация, кажется, стабилизировалась.
2021-11-03T14:07+0500
2021-11-03T14:11+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане постепенно улучшается. Если раньше страна била собственные рекорды, фиксируя резкий рост заболеваемости, то теперь пандемия идет на спад. Так, за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272 — это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний. Первый всплеск наблюдался в июле 2020 года, затем осенью количество заболевших начало снижаться, а в январе-феврале этого года показатель держался на уровне до 50 человек за день.Однако в июне число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. Затем ситуация улучшилась. Сейчас, по данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в возросло до 182 824. Во вторник из больниц были выписаны 398 человек. Сейчас на лечении находятся 2640 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеНапомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/chto-takoe-gibridnaya-vaktsinatsiya-i-kogda-ee-razreshat-v-uzbekistane--otabekov-21156833.html
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узбекистан, коронавирус covid-19

Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших COVID

14:07 03.11.2021 (обновлено: 14:11 03.11.2021)
© Pexels / cottonbroМужчина и женщина в защитных масках
Мужчина и женщина в защитных масках - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Pexels / cottonbro
Власти ранее назвали ситуацию с коронавирусом в Узбекистане "почти эпидемическим благополучием".
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане постепенно улучшается.
Если раньше страна била собственные рекорды, фиксируя резкий рост заболеваемости, то теперь пандемия идет на спад.
Так, за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272 — это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний.
"В Узбекистане по итогам 2 ноября число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 186 793 (+272)", — сообщили в Минздраве.
Первый всплеск наблюдался в июле 2020 года, затем осенью количество заболевших начало снижаться, а в январе-феврале этого года показатель держался на уровне до 50 человек за день.
Однако в июне число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. Затем ситуация улучшилась.
Сейчас, по данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в возросло до 182 824. Во вторник из больниц были выписаны 398 человек. Сейчас на лечении находятся 2640 пациентов с COVID-19.

Прививочная кампания в Узбекистане

Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
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