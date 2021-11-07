https://uz.sputniknews.ru/20211107/stolichnyy-xokimiyat-prinyalsya-otmyvat-tashkent-ot-pyli-21245464.html
Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли
Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли
Ближайшие непродолжительные осадки, по данным синоптиков, ожидаются не раньше 8 ноября.
2021-11-07T11:07+0500
2021-11-07T11:07+0500
2021-11-07T11:07+0500
общество
погода
благоустройство
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/06/13840652_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_9a8db95867577771e68d576de5f2779b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Ташкенте появились поливальные машины, которые в буквальном смысле смывают пыль с улиц города. Инициатива столичного хокимията вызвала одобрение со стороны жителей, которые, между тем, задаются вопросом - почему этого нельзя было сделать раньше?Напомним, страшная буря из пыли и песка накрыла несколько регионов Узбекистана, включая столичный, 4 ноября. Синоптики назвали это явление аномалией, которая повторилась впервые за 150 лет. Концентрация пыльной взвеси в воздухе превысила норму в пять раз.За медицинской помощью обратились около 700 человек с жалобами на затрудненное дыхание. А в Минздраве призвали людей с хроническими респираторными заболеваниями воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а также по рекомендации врача увеличить дозу противоаллергических препаратов.
https://uz.sputniknews.ru/20211105/skolko-esche-jitelyam-uzbekistana-pridetsya-dyshat-pylyu-21236973.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1384/06/13840652_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_aff0b9e2b843126eb964b8fa023961be.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, благоустройство, хокимият ташкента
Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли
Жители Ташкента ждут дождя, который хоть немного освежит атмосферу в городе после пыльной бури. Однако ближайшие непродолжительные осадки, по данным синоптиков, ожидаются не раньше 8 ноября.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Ташкенте появились поливальные машины, которые в буквальном смысле смывают пыль с улиц города. Инициатива столичного хокимията вызвала одобрение со стороны жителей, которые, между тем, задаются вопросом - почему этого нельзя было сделать раньше?
Напомним, страшная буря из пыли и песка накрыла
несколько регионов Узбекистана, включая столичный, 4 ноября. Синоптики назвали это явление аномалией, которая повторилась впервые за 150 лет.
Концентрация пыльной взвеси в воздухе превысила норму в пять раз.
За медицинской помощью обратились
около 700 человек с жалобами на затрудненное дыхание. А в Минздраве призвали людей с хроническими респираторными заболеваниями воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а также по рекомендации врача увеличить дозу противоаллергических препаратов.