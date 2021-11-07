https://uz.sputniknews.ru/20211107/stolichnyy-xokimiyat-prinyalsya-otmyvat-tashkent-ot-pyli-21245464.html

Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли

Столичный хокимият принялся "отмывать" Ташкент от пыли

Ближайшие непродолжительные осадки, по данным синоптиков, ожидаются не раньше 8 ноября.

2021-11-07T11:07+0500

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общество

погода

благоустройство

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Ташкенте появились поливальные машины, которые в буквальном смысле смывают пыль с улиц города. Инициатива столичного хокимията вызвала одобрение со стороны жителей, которые, между тем, задаются вопросом - почему этого нельзя было сделать раньше?Напомним, страшная буря из пыли и песка накрыла несколько регионов Узбекистана, включая столичный, 4 ноября. Синоптики назвали это явление аномалией, которая повторилась впервые за 150 лет. Концентрация пыльной взвеси в воздухе превысила норму в пять раз.За медицинской помощью обратились около 700 человек с жалобами на затрудненное дыхание. А в Минздраве призвали людей с хроническими респираторными заболеваниями воздержаться от прогулок на свежем воздухе, а также по рекомендации врача увеличить дозу противоаллергических препаратов.

https://uz.sputniknews.ru/20211105/skolko-esche-jitelyam-uzbekistana-pridetsya-dyshat-pylyu-21236973.html

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погода, благоустройство, хокимият ташкента