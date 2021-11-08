https://uz.sputniknews.ru/20211108/s-chem-shavkat-mirziyoev-svyazal-pylnuyu-buryu-v-uzbekistane-21252601.html

С чем Шавкат Мирзиёев связал пыльную бурю в Узбекистане

С чем Шавкат Мирзиёев связал пыльную бурю в Узбекистане

Президент озвучил меры, которые позволят в будущем предотвратит натиск природной стихии. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-08T08:38+0500

2021-11-08T08:38+0500

2021-11-08T08:38+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/08/21252723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_087a0c0967a3e9e3e763107637b64075.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев связал пыльные бури с высыханием Аральского моря.Глава государства отметил, что негативное влияние экологических угроз в Узбекистане возрастает. Тому подтверждение — недавняя "пыльная мгла", накрывшая всю страну. По его словам, стихия сформировалась вовсе не в Узбекистане. В этой связи необходимо активно сотрудничать с ООН в сфере экологии и охраны окружающей среды, добавил президент.В октябре стало известно, что в регионе Приаралья создадут зону экологических инноваций и технологий. Мирзиёев подчеркнул, что эту инициативу важно довести до конца. По мнению президента, следует также начать работу в сфере разработки Всемирной экологической хартии и сформировать новую экологическую политику ООН. Напомним: пыльно-песчаная буря накрыла Узбекистан 3 ноября. Стихия все еще бушует.Синоптики считают, что пыльную мглу спровоцировал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.Накануне в Узгидромете сообщили, что уровень загрязнения воздуха превышает норму в 5,5 раза. Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.Уточняется, что инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, образованный в результате вторжения холодной воздушной массы и отсутствия ветра, задерживает процесс рассеивания пыли.

https://uz.sputniknews.ru/20211107/stolichnyy-xokimiyat-prinyalsya-otmyvat-tashkent-ot-pyli-21245464.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент, стихия