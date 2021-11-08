https://uz.sputniknews.ru/20211108/s-chem-shavkat-mirziyoev-svyazal-pylnuyu-buryu-v-uzbekistane-21252601.html
С чем Шавкат Мирзиёев связал пыльную бурю в Узбекистане
С чем Шавкат Мирзиёев связал пыльную бурю в Узбекистане
Президент озвучил меры, которые позволят в будущем предотвратит натиск природной стихии. 08.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-08T08:38+0500
2021-11-08T08:38+0500
2021-11-08T08:38+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент
стихия
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев связал пыльные бури с высыханием Аральского моря.Глава государства отметил, что негативное влияние экологических угроз в Узбекистане возрастает. Тому подтверждение — недавняя "пыльная мгла", накрывшая всю страну. По его словам, стихия сформировалась вовсе не в Узбекистане. В этой связи необходимо активно сотрудничать с ООН в сфере экологии и охраны окружающей среды, добавил президент.В октябре стало известно, что в регионе Приаралья создадут зону экологических инноваций и технологий. Мирзиёев подчеркнул, что эту инициативу важно довести до конца. По мнению президента, следует также начать работу в сфере разработки Всемирной экологической хартии и сформировать новую экологическую политику ООН. Напомним: пыльно-песчаная буря накрыла Узбекистан 3 ноября. Стихия все еще бушует.Синоптики считают, что пыльную мглу спровоцировал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.Накануне в Узгидромете сообщили, что уровень загрязнения воздуха превышает норму в 5,5 раза. Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.Уточняется, что инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, образованный в результате вторжения холодной воздушной массы и отсутствия ветра, задерживает процесс рассеивания пыли.
https://uz.sputniknews.ru/20211107/stolichnyy-xokimiyat-prinyalsya-otmyvat-tashkent-ot-pyli-21245464.html
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шавкат мирзиёев, президент, стихия
С чем Шавкат Мирзиёев связал пыльную бурю в Узбекистане
Президент озвучил меры, которые позволят в будущем предотвратит натиск природной стихии.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев связал пыльные бури с высыханием Аральского моря.
Глава государства отметил, что негативное влияние экологических угроз в Узбекистане возрастает. Тому подтверждение — недавняя "пыльная мгла", накрывшая всю страну.
"В стране усиливается негативное воздействие экологических угроз, что еще раз подтвердила наблюдавшаяся пыльная буря. Все более острый характер приобретает ситуация, связанная с высыханием Аральского моря" — сказал Мирзиёев.
По его словам, стихия сформировалась вовсе не в Узбекистане.
"Это не наша пыль, она пришла к нам из стран ближнего зарубежья. Но одного этого явления должно быть достаточно, чтобы извлечь из него урок", — добавил Мирзиёев.
В этой связи необходимо активно сотрудничать с ООН в сфере экологии и охраны окружающей среды, добавил президент.
В октябре стало известно
, что в регионе Приаралья создадут зону экологических инноваций и технологий.
Мирзиёев подчеркнул, что эту инициативу важно довести до конца.
По мнению президента, следует также начать работу в сфере разработки Всемирной экологической хартии и сформировать новую экологическую политику ООН.
Напомним: пыльно-песчаная буря накрыла
Узбекистан 3 ноября. Стихия все еще бушует.
Синоптики считают, что пыльную мглу спровоцировал сильный ветер и иссушенный верхним слоем почвы.
Накануне в Узгидромете сообщили, что уровень загрязнения воздуха превышает норму в 5,5 раза. Ситуацию усугубляет штиль и интенсивное движение транспорта на дорогах.
Уточняется, что инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, образованный в результате вторжения холодной воздушной массы и отсутствия ветра, задерживает процесс рассеивания пыли.