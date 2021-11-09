https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-2024-m-putin-vyigraet-vybory--amerikanskie-21271330.html

В 2024-м Путин выиграет выборы — американские

В 2024-м Путин выиграет выборы — американские

Победителем президентских выборов 2024 года опять будет Владимир Путин. 09.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-09T11:15+0500

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Нет, не в России — в США. Для этого даже не придется менять американские законы — достаточно будет избрать президентом Дональда Трампа.Это не шутка, а прогноз — примерно так будет выглядеть внутриамериканская пропаганда по мере приближения президентских выборов. Но ведь до них еще далеко?Это как посмотреть — ровно пять лет назад Дональд Трамп был избран президентом, а сейчас мы уже отмечаем годовщину его поражения от Джо Байдена. Но если проигрыш Трампа готовили все годы его президентства (против него работали все американские медиа), то Байден справился с собственным рейтингом самостоятельно. Сейчас уровень его поддержки опустился до 38 процентов — и это всего на два процента больше, чем было у Трампа спустя год после победы.Еще хуже обстоят дела с рейтингами его вице-президента Камалы Харрис — а ведь именно она планировалась в качестве кандидата от Демократической партии на следующих выборах. Поражение демократов на недавних губернаторских выборах в Вирджинии подтверждает худшие для них прогнозы: через год они потеряют контроль над конгрессом, а в 2024-м Трамп вернет себе Белый дом.Что же делать? Выпускать Путина — то есть возвращаться к массированной кампании против Трампа как русского агента влияния.Но ведь это же смешно — особенно на фоне того, что появляется все больше подтверждений, что демократы фальсифицировали "доказательства" связей Трампа с Россией. Недавний арест в США Игоря Данченко — одного из соавторов подготовленного агентом британской разведки Кристофером Стилом "досье Трампа" — это лишь первый сигнал о том, что может быть найдено на дне "вашингтонского болота".Ведь все понимают: штаб Клинтона сознательно сфальсифицировал антитрамповские "улики", а потом к слежке за миллиардером и его штабом были подключены спецслужбы. То есть был реальный заговор против Трампа — и если расследование его пружин дойдет до конца, под ударом окажется вся верхушка демпартии и администрации Обамы — Байдена. И если Трамп выиграет выборы 2024 года, он сделает все, чтобы доказать существование заговора.Вот и получается, что у демократов (а точнее — "глубинного государства", "вашингтонского болота") просто нет выхода: им нужно любой ценой не допустить нового срока Трампа. И хотя продолжать настаивать на его "русских связях" не просто смешно, но и невыгодно — ведь в ответ Трамп будет напоминать, что демократы сами их и придумали и еще ответят за это, — другого варианта у демократов просто нет.У них нет — и не появится — своего сильного кандидата, политика, способного зажигать массы и стать антиТрампом. Поэтому кампанию 2024 года придется вести по образцу 2020-го — демонизируя Трампа, пугая им избирателей. И русской темы тут не избежать — правда, в этот раз демократы сделают акцент не на связях Трампа с Россией, а на том, что он выгоден России, на том, что его победа — это фактически победа Путина. Ну и на том, что он "такой же, как Путин".Англичанка по рождению, ставшая одним из ведущих американских экспертов по России, говорит не только о своей работе в Белом доме (с 2017 по 2019 год она была директором по делам России и Европы в Совете национальной безопасности), но и о будущем. По ее словам, поражение демократов в Вирджинии — тревожный признак того, что США "готовы снова принять Дональда Трампа, что, в свою очередь, может привести к смерти американской демократии".Смерть демократии в результате победы Трампа на выборах? Это мы уже слышали в 2016-м, и что — опять? Да, причем теперь уже этот прогноз будет подтверждаться свидетельствами из окружения самого Трампа, ведь Хилл все заметила и проанализировала, увидела, что Трамп такой же, как Путин, а значит, опасен для демократии:"Он действительно восхищался Путиным, я видела это своими глазами. Для него Путин воплощал тип лидера, каким он видел себя, и это никак не связано с его отношением к России. Он воспринимал Путина как очень сильного и властного — Трамп часто использовал эти слова по отношению к Путину. Его власть не ограничена множеством сдержек и противовесов, Трамп видел в нем очень богатого и очень известного человека, который управляет страной, как собственным бизнесом".Нечто подобное Хилл уже говорила и раньше — ее наблюдательность отмечают и другие люди из окружения экс-президента. Чего стоит, например, эпизод с последней встречи Трампа и Путина в Осаке летом 2019-го, о котором недавно рассказала бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм:"После начала встречи советник Трампа Фиона Хилл спросила у меня, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, красивым лицом и отменной фигурой. Она сказала, что подозревает, что Путин мог специально выбрать такую женщину, чтобы отвлечь президента".То есть от зоркого взгляда дочери шахтера, бывшего сотрудника Национального совета по разведке, автора биографии "Мистер Путин: спецагент в Кремле" ничего не ускользнет. Ведь как тонко она подмечает сходство двух президентов:Ну да, ну да — Путин шоумен, это же все американцы знают, недаром он постоянно ездит по России с голым торсом... А Трамп, подражая ему, тоже хочет вернуть величие своей стране — но что в этом плохого, может спросить американский избиратель?И Хилл все объяснит:"Разница в том, что Трамп воюет с государством, а Путин нет. При этом оба строят что-то типа плебисцитной демократии... Трамп отличается от Путина тем, что не хочет править посредством государственных механизмов. Он хочет их демонтировать".Красиво: Трамп хочет демонтировать государственные механизмы, воюет с государством. Нехороший, опасный человек. Но проблема в том, что в Америке очень многие недовольны тем, что Фиона Хилл называет государством, — причем это недовольство было всегда и в последние годы лишь усилилось.Огромная часть американцев всегда считала федеральные власти, Вашингтон, паразитом, лишней надстройкой над штатами — но в последние десятилетия речь идет уже даже не об этом. "Вашингтонское болото", "глубинное государство" подменило собой даже выбранную федеральную власть — конгресс и президента. Правит никем не выбранная и никому не подотчетная каста — и президентство Трампа продемонстрировало ее силу более чем наглядно. Все четыре года "глубинное государство" успешно блокировало деятельность неугодного президента — что неудивительно, учитывая его обещания осушить "вашингтонское болото". Так что Хилл права: Трамп хотел демонтировать параллельное государство, за это оно его и ненавидит.И тут действительно есть сходство с Путиным — с тем, что он делал в нулевые годы, когда пришел к власти в стране, в которой правил альянс олигархов "офшорной аристократии", коррумпированного чиновничества и прозападной "интеллектуальной элиты".Перед Трампом же стоял не просто старый, но и считающий себя всесильным организм — неудивительно, что внезапному президенту не удалось победить дракона. Но он хотя бы попытался и попробует еще раз — в 2024-м.С Путиным в качестве образца? Да, и к 2024 году для большинства американцев это может стать не демотиватором, а дополнительным аргументом в пользу голосования за Трампа. В надежде на спасение США от разрушающего их "глубинного государства".Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210905/plemyannitsa-trampa-raskryla-ego-istinnoe-otnoshenie-k-putinu-20372139.html

https://uz.sputniknews.ru/20210729/ogovorka-po-freydu-bayden-sputal-trampa-s-obamoy--video-19870617.html

https://uz.sputniknews.ru/20210501/tramp-obeschal-vernutsya--za-okeanom-ne-veryat-svoemu-schastyu-18579530.html

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владимир путин, выборы, выборы президента