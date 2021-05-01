https://uz.sputniknews.ru/20210501/tramp-obeschal-vernutsya--za-okeanom-ne-veryat-svoemu-schastyu-18579530.html

Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью

Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью

"Стопроцентно подумываю о президентской гонке, и я уверен, нас ждет успех", — заявил в свежем интервью Дональд Трамп. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T11:47+0500

2021-05-01T11:47+0500

2021-05-01T11:47+0500

колумнисты

президент сша

дональд трамп

сша

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"Классный!", "лучший из всех президентов!", "скучаем по тебе!" — взорвались американские соцсети. "Он должен сделать это ради всех нормальных мужчин и женщин на планете" — данный комментарий хорошо резюмирует мысли трампистов.Нет, это еще не официальное объявление о намерении идти на выборы. Трамп говорит, что сейчас такое решение было бы преждевременно: "Это повлияло бы на фандрайзинг и другие штуки. Все это… Как бы… Безумно сложно… Вся эта система фандрайзинга. Законы, честно говоря, ужасно архаичные и тупые".В переводе на человеческий язык, Трамп опасается, что если он заявится на участие в президентской гонке слишком рано, то его спонсоров начнут буквально уничтожать — разорят их бизнесы, затаскают по судам, а то и физически прикончат. Однако уже в августе на республиканской конвенции Трамп вполне может объявить о своих амбициях официально.Слишком рано? Однако по американским меркам ничего странного в этом нет. Обычно президент, проигравший выборы, выбывал из гонки за Белый дом навсегда. Как-то по умолчанию он считался лузером, и однопартийцы связываться с ним больше не желали. Случай с Трампом, однако, совсем другой. И он сам, и миллионы его сторонников считают, что он честно выиграл выборы-2020, набрав голосов больше, чем любой другой действующий президент в истории.Некоторые особо одаренные трамписты вообще верят, что Трамп договорился с военными, те признали его главнокомандующим и он по-прежнему рулит страной из некоего бункера, скинув тандему Байден — Харрис лишь самые ничтожные вопросы. Это, конечно, городская легенда (на самом деле Трамп сидит в Мар-де-Лаго и руководит разве что кедди на поле для гольфа), однако даже она показывает, насколько народные массы верят в своего президента.Конечно, массированная пропаганда демократов и организованный террор Black Lives Matter чудовищно давят на психику избирателей. Однако реальная жизнь американцев при Джо Байдене ухудшается невиданными темпами — причем независимо от их политической ориентации.На южной границе бушует полномасштабный мигрантский кризис. Руководство страны разрешило въезжать в США всем несовершеннолетним гражданам Южной и Латинской Америки, и те массово повалили за американской мечтой. Жители приграничных штатов столкнулись с неслыханным ростом преступлений.Штаты "ржавого пояса" лишились последних надежд на возвращение в страну рабочих мест. Байден повышает налоги, это означает, что бедняки будут платить еще больше, богачи укроются в офшорах, а крупные компании станут еще быстрее выводить активы из страны. Массовая безработица станет хронической.Зеленые инициативы президента грозят погубить экономику Техаса и других нефтедобывающих штатов. Если они будут осуществлены, первое, что ожидает домохозяйства по всей стране, — невиданный рост цен на электричество. Он потянет за собой цены на все.Это не считая таких "мелочей", как хроническое недоедание миллионов работающих американцев. Об этой проблеме пишут и научные издания, и сугубо официальные СМИ. По их оценкам, в США регулярно голодают 13-16 процентов американцев. Особенно страдают семьи с детьми.Пандемия коронавируса, продолжающая косить американцев, расовая война, разжигаемая Демпартией, сюрреалистическое лоббирование трансгендеров — все это идет в комплекте. Казалось бы, Трампу можно вообще ничего не делать — просто играть в гольф и ждать, когда измученное население сметет Демпартию и на блюдечке преподнесет ему победу на следующих выборах.Кого вообще Демпартия может противопоставить Трампу в 2024-м? Во-первых, самого действующего президента. К тому времени почтенному Джо Байдену будет 82 года, и как он будет себя чувствовать, можно только гадать.Ее пребывание на посту генпрокурора Калифорнии сопровождалось разнообразными скандалами. Пока не очень понятно, какие достижения Камала сможет предъявить избирателям в 2024-м.И это уж не говоря о таких откровенно карнавальных вариантах, как, например, Меган Маркл. Супругу принца Гарри стали сватать в Белый дом сразу после ее скандального интервью с Опрой Уинфри. Пошел в массы хештег "Меган в президенты!". Объявился даже сайт потенциальной кандидатки — https://www.meghanforpresident.com.Средней руки актриса, начинавшая в фильмах для взрослых, единственным достижением которой стала успешная организация женитьбы на себе британского принца? Женщина, никогда не имевшая ничего общего с политикой или вообще с какой-нибудь внятной профессией? Серьезно?Однако у Меган подходящая биография, правильный гендер и оттенок кожи. Ее открыто спонсирует видный чернокожий миллиардер Тайлер Перри и официально опекает семейство Редстоунов (собственники корпорации Viacom CBS). Они вполне смогут навязывать ее электорату с каждого экрана, хотя шансы на честную победу у Маркл ничтожны.И тем не менее с реальными шансами Трампа тоже далеко не все радужно. У его политических противников есть мощный админресурс и полный контроль информационного поля. Если же редкий избиратель доберется до участка самолично, то там его будут поджидать боевики BLM. Они будут осуществлять чисто физический прессинг в пользу демократического кандидата. Все это уже было на выборах-2020 и в большем масштабе повторится в 2024-м.Ну и как можно было понять, Трампа беспощадно зачистили из интернета. Сегодня у него не просто нет аккаунтов в соцсетях. Крупнейшие поисковики целенаправленно "топят" его высказывания, интервью, мнения его сторонников. Семидесяти пяти миллионов трампистов в США и миллионов их симпатизантов по всему миру как бы не существует в природе — настолько плотно перекрыт им доступ в инфополе.Три дня назад он разговаривал, например, с Найджелом Фараджем, лидером британской партии Brexit. Фарадж рассказывал о злоупотреблениях с заочным голосованием в Британии и об опыте Франции, где голосование по почте вообще запретили законом.У экс-президента США есть огромный моральный ресурс — поддержка "нормальных мужчин и женщин всей планеты". Хорошо бы, он сумел им воспользоваться.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210322/donald-tramp-zapuskaet-svoyu-sobstvennuyu-sotsset-17884182.html

https://uz.sputniknews.ru/20210218/16026160.html

https://uz.sputniknews.ru/20210118/15807504.html

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

https://uz.sputniknews.ru/20210418/rojdenie-baydenizma-dengi-voobsche-ne-imeyut-znacheniya-18389655.html

https://uz.sputniknews.ru/20210320/ssha-zaputalis-mezhdu-materialnym-i-dukhovnym-17862882.html

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президент сша, дональд трамп, сша