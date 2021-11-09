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Университет Инха организовал бесплатные курсы для школьных учителей
Университет Инха организовал бесплатные курсы для школьных учителей
В течение трех месяцев педагоги будут обновлять и пополнять свои знания о цифровизации системы образования.
2021-11-09T18:06+0500
2021-11-09T18:14+0500
общество
ташкент
университет инха
подготовительные курсы
учитель
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Университет Инха в Ташкенте пригласил на обучение учителей одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. В течение трех месяцев педагоги будут обновлять и пополнять свои знания о цифровизации системы образования. Нужно отметить, что обучение - бесплатное.Курс включает в себя обучение по информатике, математике и физике.В частности, слушатели опробуют на практике способы проведения виртуальных лабораторных работ на уроках физики. Научатся грамотно использовать компьютерные программы и мобильные приложения на занятиях. Отдельно пройдет обучение по английскому языку.Напомним, в преддверии дня учителей и наставников президент назвал их одной из опор Третьего Ренессанса, к которому стремится страна. А в ходе своей инаугурационной речи заявил о приоритетности развития науки и образования, пообещав, что к 2025 году зарплата квалифицированных учителей поднялась до эквивалента 1000 долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-poyavyatsya-testovye-tsentry-dlya-proverki-znaniy-uchiteley-21216066.html
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ташкент, университет инха, подготовительные курсы, учитель

Университет Инха организовал бесплатные курсы для школьных учителей

18:06 09.11.2021 (обновлено: 18:14 09.11.2021)
© UITУниверситет Инха в Ташкенте
Университет Инха в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© UIT
В течение курса педагоги научатся грамотно использовать компьютерные программы и мобильные приложения на своих занятиях.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Университет Инха в Ташкенте пригласил на обучение учителей одной из столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.
В течение трех месяцев педагоги будут обновлять и пополнять свои знания о цифровизации системы образования. Нужно отметить, что обучение - бесплатное.
© Пресс-служба Мининфоком УзбекистанаУниверситет Инха в Ташкенте организовал бесплатные трехмесячные курсы для учителей школ
Университет Инха в Ташкенте организовал бесплатные трехмесячные курсы для учителей школ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
Университет Инха в Ташкенте организовал бесплатные трехмесячные курсы для учителей школ
© Пресс-служба Мининфоком Узбекистана
Курс включает в себя обучение по информатике, математике и физике.
В частности, слушатели опробуют на практике способы проведения виртуальных лабораторных работ на уроках физики. Научатся грамотно использовать компьютерные программы и мобильные приложения на занятиях. Отдельно пройдет обучение по английскому языку.
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Напомним, в преддверии дня учителей и наставников президент назвал их одной из опор Третьего Ренессанса, к которому стремится страна. А в ходе своей инаугурационной речи заявил о приоритетности развития науки и образования, пообещав, что к 2025 году зарплата квалифицированных учителей поднялась до эквивалента 1000 долларов.
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