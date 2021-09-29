https://uz.sputniknews.ru/20210929/mirziyoev-nazval-uchiteley-oporoy-tretego-renessansa-20703085.html

Мирзиёев назвал учителей опорой Третьего Ренессанса

Мирзиёев назвал учителей опорой Третьего Ренессанса

Президент поздравил учителей Узбекистана с профессиональным праздником и назвал их одной из опор Третьего Ренессанса, к которому страна стремится. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T21:46+0500

2021-09-29T21:46+0500

2021-09-29T21:46+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

образование

поздравление

праздник

президент узбекистана

учителя

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил учителей страны с их профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 1 октября, как День учителей и наставников.Текст поздравление размещен на сайте главы государства. В нем выражаются слова признательности и звучат наилучшие пожелания педагогам.По словам президента, в стране реализуются важные программы и проекты, направленные на дальнейшее усиление внимания к человеческому капиталу. Так, если пять лет назад в республике насчитывалось 5 211 детских садов, то в настоящее время их количество достигло 19 316, охват дошкольным образованием составил 62 процента, а среди детей в возрасте 6 лет – 77 процентов.В стране действуют образовательные учреждения нового типа и качественно нового уровня, в частности, президентские, творческие и специализированные школы. В настоящее время по направлению математики созданы 112, физики – 14, химии и биологии – 87, информатики и информационно-коммуникационных технологий – 99, иностранных языков – 207 специализированных школ.О серьезных реформах свидетельствует то, что за последние пять лет совместно с ведущими зарубежными вузами создано 67 новых университетов, институтов и филиалов, общее количество вузов составило 144, охват высшим образованием увеличился в 3 раза – с 9 до 28 процентов, говорится в тексте.В целях обновления сути и содержания сферы образования создается и поэтапно внедряется Национальная учебная программа. По его словам, уже достигнуты первые результаты в создании современных учебников. В этом году по ним занимаются более миллиона учащихся начальных классов.Вместе с этим, отметил президент, сегодня необходимо ускоренными темпами продолжить начатую работу по подъему системы высшего образования на качественно новый уровень, устранению имеющихся в сфере проблем.“Еще одна очень важная задача сферы образования – формирование молодого поколения, имеющего активную гражданскую позицию, способного защищать интересы Родины и народа, широко и современно мыслящего. В этой связи, думаю, назрела объективная необходимость разработать и внедрить в практику Концепцию порядка и принципов преподавания общественных дисциплин в системе непрерывного образования”, — подытожил лидер государства.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, образование, поздравление, праздник, президент узбекистана, учителя