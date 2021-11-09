https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-uzbekistane-otkryt-dopolnitelnyy-priem-v-magistraturu-na-kontrakt-21271109.html
В Узбекистане начался дополнительный прием в магистратуру
В Узбекистане начался дополнительный прием в магистратуру
В магистратуру могут быть зачислены на платно-контрактной основе абитуриенты, набравшие 40% и выше от максимального балла по предмету специальности.
2021-11-09T11:09+0500
2021-11-09T11:09+0500
2021-11-09T11:21+0500
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магистратура
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования разрешили дополнительный прием в магистратуру на контракт в этом учебном году. По информации Минвуза, в магистратуру могут быть зачислены на платно-контрактной основе абитуриенты, набравшие 40% и выше от максимального балла по предмету специальности. Кандидаты могут подать заявление в приемную комиссию соответствующего вуза с 9 ноября 2021 года.Отмечается, что последний срок оплаты по договору (не менее 50% от общей суммы) – 20 ноября 2021 года. Размер контракта за прием на специальности магистратуры определяется вузом исходя из суммы стоимости обучения одного студента.В начале сентября в Минвузе заявили, что студенты узбекистанских вузов, привитые против коронавируса до 1 ноября 2021 года, получат 10% скидки на оплату обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/obnarodovana-stoimost-kontraktov-v-vuzax-uzbekistana-20423591.html
https://uz.sputniknews.ru/20210929/minvuz-utverdil-razmery-superkontraktov-20698830.html
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вузы, магистратура, министерство высшего и среднего специального образования
В Узбекистане начался дополнительный прием в магистратуру
11:09 09.11.2021 (обновлено: 11:21 09.11.2021)
Кандидаты могут подать заявление в приемную комиссию соответствующего вуза с 9 ноября 2021 года.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования разрешили дополнительный прием в магистратуру на контракт в этом учебном году.
По информации
Минвуза, в магистратуру могут быть зачислены на платно-контрактной основе абитуриенты, набравшие 40% и выше от максимального балла по предмету специальности.
Кандидаты могут подать заявление в приемную комиссию соответствующего вуза с 9 ноября 2021 года.
Отмечается, что последний срок оплаты по договору (не менее 50% от общей суммы) – 20 ноября 2021 года. Размер контракта за прием на специальности магистратуры определяется вузом исходя из суммы стоимости обучения одного студента.
В начале сентября в Минвузе заявили
, что студенты узбекистанских вузов, привитые против коронавируса до 1 ноября 2021 года, получат 10% скидки на оплату обучения.