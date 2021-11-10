https://uz.sputniknews.ru/20211110/chem-udivila-moskovskogo-zritelya-xudojnitsa-iz-uzbekistana--foto-21302804.html

Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото

Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото

Молодая художница из Узбекистана учит транслировать свои чувства и эмоции через холст целому миру. Силуэт героев ее картин рассказывает больше, чем можно выразить словами, мимикой или голосом.

2021-11-10T20:56+0500

2021-11-10T20:56+0500

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культура

узбекистан

выставка

москва

художник

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В московской галерее Flor et Lavr — очередная выставка работ мастера кисти из Узбекистана. Лазиза Тулаганова приехала из Ташкента, чтобы рассказать российскому зрителю о каждой своей работе в проникновенной серии "Гардероб эмоций". Примерить на себя самые популярные из них - восторг и вдохновение - попробовала и съемочная группа Sputnik Узбекистан. Хотя сама Лазиза уверена: эмоции невозможно "примерить", как ни пытайся, их можно только прочувствовать, прожить и запомнить. Грусть и умиротворение, привязанность и отчаяние, влюбленность и честный монолог с собой - автор готова делиться своими мыслями и переживаниями со зрителем, признаваясь: "Я чувствую отклик". Нынешняя авторская экспозиция - не первая в творческой биографии Лазизы. Ее работы можно было увидеть в Ташкенте на выставках "Твори добром", "Вакф", "Искусство восприятия искусства", а еще в Новосибирске в рамках фестиваля "48 часов Новосибирск".Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она — исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте. В составе творческой команды работала созданием Национального павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции и журналом "Фэнзин".

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Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

узбекистан, выставка, москва, художник