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Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
Молодая художница из Узбекистана учит транслировать свои чувства и эмоции через холст целому миру. Силуэт героев ее картин рассказывает больше, чем можно выразить словами, мимикой или голосом.
2021-11-10T20:56+0500
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культура
узбекистан
выставка
москва
художник
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В московской галерее Flor et Lavr — очередная выставка работ мастера кисти из Узбекистана. Лазиза Тулаганова приехала из Ташкента, чтобы рассказать российскому зрителю о каждой своей работе в проникновенной серии "Гардероб эмоций". Примерить на себя самые популярные из них - восторг и вдохновение - попробовала и съемочная группа Sputnik Узбекистан. Хотя сама Лазиза уверена: эмоции невозможно "примерить", как ни пытайся, их можно только прочувствовать, прожить и запомнить. Грусть и умиротворение, привязанность и отчаяние, влюбленность и честный монолог с собой - автор готова делиться своими мыслями и переживаниями со зрителем, признаваясь: "Я чувствую отклик". Нынешняя авторская экспозиция - не первая в творческой биографии Лазизы. Ее работы можно было увидеть в Ташкенте на выставках "Твори добром", "Вакф", "Искусство восприятия искусства", а еще в Новосибирске в рамках фестиваля "48 часов Новосибирск".Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она — исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте. В составе творческой команды работала созданием Национального павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции и журналом "Фэнзин".
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, выставка, москва, художник

Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото

20:56 10.11.2021 (обновлено: 21:30 10.11.2021)
© SputnikГардероб эмоций Лазизы Тулягановой
Гардероб эмоций Лазизы Тулягановой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik
Руфина Жаляева
Все материалы
Молодая художница из Узбекистана учит транслировать свои чувства и эмоции через холст целому миру. Силуэт героев ее картин рассказывает больше, чем можно выразить словами, мимикой или голосом.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В московской галерее Flor et Lavr — очередная выставка работ мастера кисти из Узбекистана. Лазиза Тулаганова приехала из Ташкента, чтобы рассказать российскому зрителю о каждой своей работе в проникновенной серии "Гардероб эмоций".
Примерить на себя самые популярные из них - восторг и вдохновение - попробовала и съемочная группа Sputnik Узбекистан. Хотя сама Лазиза уверена: эмоции невозможно "примерить", как ни пытайся, их можно только прочувствовать, прожить и запомнить.
© SputnikГардероб эмоций Лазизы Тулягановой
Гардероб эмоций Лазизы Тулягановой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
Гардероб эмоций Лазизы Тулягановой
© Sputnik
Грусть и умиротворение, привязанность и отчаяние, влюбленность и честный монолог с собой - автор готова делиться своими мыслями и переживаниями со зрителем, признаваясь: "Я чувствую отклик".
Нынешняя авторская экспозиция - не первая в творческой биографии Лазизы. Ее работы можно было увидеть в Ташкенте на выставках "Твори добром", "Вакф", "Искусство восприятия искусства", а еще в Новосибирске в рамках фестиваля "48 часов Новосибирск".
© SputnikГардероб эмоций Лазизы Тулягановой
Гардероб эмоций Лазизы Тулягановой - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
Гардероб эмоций Лазизы Тулягановой
© Sputnik
Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она — исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.
В составе творческой команды работала созданием Национального павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции и журналом "Фэнзин".
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