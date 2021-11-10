https://uz.sputniknews.ru/20211110/chem-udivila-moskovskogo-zritelya-xudojnitsa-iz-uzbekistana--foto-21302804.html
Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
Молодая художница из Узбекистана учит транслировать свои чувства и эмоции через холст целому миру. Силуэт героев ее картин рассказывает больше, чем можно выразить словами, мимикой или голосом.
2021-11-10T20:56+0500
2021-11-10T20:56+0500
2021-11-10T21:30+0500
культура
узбекистан
выставка
москва
художник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21302067_0:820:2048:1972_1920x0_80_0_0_c9a00b51c85f7aefd7d2528d67a42067.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В московской галерее Flor et Lavr — очередная выставка работ мастера кисти из Узбекистана. Лазиза Тулаганова приехала из Ташкента, чтобы рассказать российскому зрителю о каждой своей работе в проникновенной серии "Гардероб эмоций". Примерить на себя самые популярные из них - восторг и вдохновение - попробовала и съемочная группа Sputnik Узбекистан. Хотя сама Лазиза уверена: эмоции невозможно "примерить", как ни пытайся, их можно только прочувствовать, прожить и запомнить. Грусть и умиротворение, привязанность и отчаяние, влюбленность и честный монолог с собой - автор готова делиться своими мыслями и переживаниями со зрителем, признаваясь: "Я чувствую отклик". Нынешняя авторская экспозиция - не первая в творческой биографии Лазизы. Ее работы можно было увидеть в Ташкенте на выставках "Твори добром", "Вакф", "Искусство восприятия искусства", а еще в Новосибирске в рамках фестиваля "48 часов Новосибирск".Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она — исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте. В составе творческой команды работала созданием Национального павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции и журналом "Фэнзин".
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21302067_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_371f56d45a2f64de2cc9e4dc2fcf1b5e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, выставка, москва, художник
Чем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
20:56 10.11.2021 (обновлено: 21:30 10.11.2021)
Молодая художница из Узбекистана учит транслировать свои чувства и эмоции через холст целому миру. Силуэт героев ее картин рассказывает больше, чем можно выразить словами, мимикой или голосом.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В московской галерее Flor et Lavr — очередная выставка работ мастера кисти из Узбекистана. Лазиза Тулаганова приехала из Ташкента, чтобы рассказать российскому зрителю о каждой своей работе в проникновенной серии "Гардероб эмоций".
Примерить на себя самые популярные из них - восторг и вдохновение - попробовала и съемочная группа Sputnik Узбекистан
. Хотя сама Лазиза уверена: эмоции невозможно "примерить", как ни пытайся, их можно только прочувствовать, прожить и запомнить.
Грусть и умиротворение, привязанность и отчаяние, влюбленность и честный монолог с собой - автор готова делиться своими мыслями и переживаниями со зрителем, признаваясь: "Я чувствую отклик".
Нынешняя авторская экспозиция - не первая в творческой биографии Лазизы. Ее работы можно было увидеть в Ташкенте на выставках "Твори добром", "Вакф
", "Искусство восприятия искусства", а еще в Новосибирске в рамках фестиваля "48 часов Новосибирск".
Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она — исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.
В составе творческой команды работала созданием Национального павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале
в Венеции и журналом "Фэнзин
".