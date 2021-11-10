https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-uzbekistane-bolee-76-medikov-polnostyu-vaktsinirovalis-ot-covid-21282137.html

В Узбекистане более 76% медиков полностью вакцинировались от COVID

В Узбекистане более 76% медиков полностью вакцинировались от COVID

Минздрав привел данные по уровню вакцинации среди обязательных групп населения. Среди них - не только врачи.

2021-11-10T08:55+0500

2021-11-10T08:55+0500

2021-11-10T08:55+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Более 76% медицинских работников в Узбекистане прошли полную вакцинацию от COVID-19. По данным ведомства, 450 352 медика, или 99,5% от общего числа сотрудников, которые должны быть вакцинированы, получили хотя бы одну дозу препарата. Далее по уровню вакцинации среди обязательных групп населения идут хронические больные – 57,8% полностью вакцинированных. В этой группе хотя бы одну дозу получили 984,46 тысячи человек (102,7% от запланированных показателей).В дошкольных учреждениях полностью вакцинировались 53,5% персонала, в том числе 86,4% (192,77 тысячи) получили первую дозу. Самый низкий на сегодня показатель среди школьных учителей — соответственно 45,5% и 74,6% (514 312 человека). Данные по вакцинации сотрудников правоохранительных органов не приводятся.Прививочная кампания в УзбекистанеВ стране уже уже более полугода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/uspex-uzbekistana-v-borbe-s-covid-19-kakaya-vaktsina-effektivnee-21219335.html

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