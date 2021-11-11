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В Ташкенте выставили на продажу военный городок
В Ташкенте выставили на продажу военный городок
Прием заявок от потенциальных клиентов будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00 утра.
2021-11-11T09:42+0500
2021-11-11T09:49+0500
общество
продажа
аукцион
агентство по управлению государственными активами
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана на продажу выставлены здания, расположенные в военном городке Чиланзарского района. Соответствующий лот разместило на платформе e-auksion.uz Агентство по управлению госактивами.Согласно обнародованной информации, общая площадь объекта составляет 27,86 га. Его стартовая цена составляет почти 205 млрд сумов.Прием заявок будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00.Ранее на торги также были выставлены отель Hilton в Tashkent City и популярная зона отдыха "Пирамиды". Кроме того, административный совет МДЦ Tashkent City запланировал провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Его общая площадь достигает 23,4679 гектара.
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продажа, аукцион, агентство по управлению государственными активами

В Ташкенте выставили на продажу военный городок

09:42 11.11.2021 (обновлено: 09:49 11.11.2021)
© Платформа e-auksion.uzВ Ташкенте выставлен на продажу военный городок
В Ташкенте выставлен на продажу военный городок - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Платформа e-auksion.uz
Прием заявок от клиентов будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана на продажу выставлены здания, расположенные в военном городке Чиланзарского района. Соответствующий лот разместило на платформе e-auksion.uz Агентство по управлению госактивами.
Согласно обнародованной информации, общая площадь объекта составляет 27,86 га. Его стартовая цена составляет почти 205 млрд сумов.
Прием заявок будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00.
© Платформа e-auksion.uzВ Ташкенте выставлен на продажу военный городок
В Ташкенте выставлен на продажу военный городок - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
В Ташкенте выставлен на продажу военный городок
© Платформа e-auksion.uz
Ранее на торги также были выставлены отель Hilton в Tashkent City и популярная зона отдыха "Пирамиды". Кроме того, административный совет МДЦ Tashkent City запланировал провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Его общая площадь достигает 23,4679 гектара.
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