https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-tashkente-vystavili-na-prodaju-voennyy-gorodok-21305584.html

В Ташкенте выставили на продажу военный городок

В Ташкенте выставили на продажу военный городок

Прием заявок от потенциальных клиентов будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00 утра.

2021-11-11T09:42+0500

2021-11-11T09:42+0500

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общество

продажа

аукцион

агентство по управлению государственными активами

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана на продажу выставлены здания, расположенные в военном городке Чиланзарского района. Соответствующий лот разместило на платформе e-auksion.uz Агентство по управлению госактивами.Согласно обнародованной информации, общая площадь объекта составляет 27,86 га. Его стартовая цена составляет почти 205 млрд сумов.Прием заявок будет осуществляться до 11 декабря этого года. Аукцион начнется 13 декабря в 09.00.Ранее на торги также были выставлены отель Hilton в Tashkent City и популярная зона отдыха "Пирамиды". Кроме того, административный совет МДЦ Tashkent City запланировал провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Его общая площадь достигает 23,4679 гектара.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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продажа, аукцион, агентство по управлению государственными активами