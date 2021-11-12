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Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область
Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область
Эпицентр землетрясения зафиксировали в Андижанской области, однако движение коры ощутили и в других регионах.
2021-11-12T09:19+0500
2021-11-12T09:19+0500
общество
узбекистан
землетрясение
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В пятницу в Узбекистане произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по ташкентскому времени.Эпицентром стал Джалакудукский район Андижанской области. Однако жители других районов тоже ощутили движение земной коры.Сила подземных толчков составила:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-svoi-smartfony-v-vide-mini-seysmometrov---google--19269017.html
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узбекистан, землетрясение, андижанская область

Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область

09:19 12.11.2021
© Fotolia / Petrovich12Сейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Fotolia / Petrovich12
Сила подземных толчков в некоторых районах достигла четырех баллов.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В пятницу в Узбекистане произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по ташкентскому времени.
"Координаты: 40,8 градусов северной широты; 72,71 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 10 км", — сообщили в Республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентром стал Джалакудукский район Андижанской области. Однако жители других районов тоже ощутили движение земной коры.
Сила подземных толчков составила:
Джалакудукский район: 4 балла, 10 км.
Кургантепинский район: 3-4 балла, 14 км.
Андижанский район: 3 балла, 21 км.
Ходжаабадский район: 3 балла, 21 км.
Ханабадский район: 2-3 балла, 29 км.
Андижан: 2-3 балла, 30 км.
Булакбашинский район: 2-3 балла, 30 км.
Пахтаабадский район: 2-3 балла, 31 км.
Избасканский район: 2 балла, 40 км.
Асакинский район: 2 балла, 43 км.
Алтынкульский район: 2 балла, 44 км.
Мархаматский район: 2 балла, 47 км.
Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.
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