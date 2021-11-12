https://uz.sputniknews.ru/20211112/uzbekistan-snova-potryaslo-udar-prinyala-na-sebya-andijanskaya-oblast-21321979.html

Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область

Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область

Эпицентр землетрясения зафиксировали в Андижанской области, однако движение коры ощутили и в других регионах.

2021-11-12T09:19+0500

2021-11-12T09:19+0500

2021-11-12T09:19+0500

общество

узбекистан

землетрясение

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В пятницу в Узбекистане произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по ташкентскому времени.Эпицентром стал Джалакудукский район Андижанской области. Однако жители других районов тоже ощутили движение земной коры.Сила подземных толчков составила:Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Также власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-svoi-smartfony-v-vide-mini-seysmometrov---google--19269017.html

узбекистан

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узбекистан, землетрясение, андижанская область