https://uz.sputniknews.ru/20211112/zamenu-staryx-voditelskix-prav-priostanovili--prichiny-21330803.html
Замену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
Замену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
До конца действия водительских удостоверений старого образца осталось менее двух месяцев. В электронной системе УБДД МВД произошел сбой. О причинах – в нашем материале.
2021-11-12T17:45+0500
2021-11-12T17:45+0500
2021-11-12T18:39+0500
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права
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. В Агентстве госуслуг возобновили замену старых водительских прав через два часа после объявления о приостановке процедуры.По данным структуры, вынужденная кратковременная остановка произошла из-за технических и профилактических мероприятий в электронной системе УБДД МВД Узбекистана.Для замены водительских прав на новые гражданам нужно обращаться в Центры госуслуг по будням с 9:00 до 15: 00.Напомним, с 1 января 2022-го водительские удостоверения старого образца будут признаны недействительными.Из-за возникших очередей, около двух миллионов автовладельцев все еще не обменяли свои документы на новые.В России также можно осуществить эту процедуру. Правительство Узбекистана подписало соответствующее временное постановление.Для замены прав гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-s-id-kartami-razreshat-ne-predyavlyat-dps-voditelskie-prava-20946087.html
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водительское удостоверение, права
Замену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
17:45 12.11.2021 (обновлено: 18:39 12.11.2021)
До конца действия водительских удостоверений старого образца осталось менее двух месяцев. В электронной системе УБДД МВД произошел сбой. О причинах – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik.
В Агентстве госуслуг возобновили
замену старых водительских прав через два часа после объявления о приостановке
процедуры.
По данным структуры, вынужденная кратковременная остановка произошла из-за технических и профилактических мероприятий в электронной системе УБДД МВД Узбекистана.
Для замены водительских прав на новые гражданам нужно обращаться в Центры госуслуг по будням с 9:00 до 15: 00.
Напомним, с 1 января 2022-го водительские удостоверения старого образца будут признаны
недействительными.
Из-за возникших очередей, около двух миллионов автовладельцев все еще не обменяли свои документы на новые.
В России также можно осуществить
эту процедуру. Правительство Узбекистана подписало соответствующее временное постановление.
Для замены прав гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение.