https://uz.sputniknews.ru/20211115/massovaya-draka-v-peterburge-s-uchastiem-uzbekistantsev-chto-izvestno-21352455.html
Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно
Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно
Конфликт произошел накануне вечером. В дело вмешалась полиция.
2021-11-15T12:16+0500
2021-11-15T12:16+0500
2021-11-15T12:23+0500
происшествия
санкт-петербург
узбекистанцы
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Потасовка случилась в воскресенье вечером на плодово-овощной базе (расположена на Софийской улице).На инцидент тут же отреагировала полиция: 22 человека были доставлены в участок, восьмерых из них задержали.По его словам, в отношении задержанных составлены три протокола: о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранного гражданина от административного выдворения за пределы России, а также о побоях.Обстоятельства конфликта уточняются.Ранее в Духовном управлении мусульман России объяснили, как следует реагировать на драки мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html
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санкт-петербург, узбекистанцы, массовая драка
Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно
12:16 15.11.2021 (обновлено: 12:23 15.11.2021)
Конфликт произошел накануне вечером. В дело вмешалась полиция.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Потасовка случилась в воскресенье вечером на плодово-овощной базе (расположена на Софийской улице).
На инцидент тут же отреагировала полиция: 22 человека были доставлены в участок, восьмерых из них задержали.
"Семь граждан Узбекистана и гражданин России задержаны в воскресенье после драки на овощной базе на Софийской улице", — сообщил РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, в отношении задержанных составлены три протокола: о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранного гражданина от административного выдворения за пределы России, а также о побоях.
Обстоятельства конфликта уточняются.
Ранее в Духовном управлении мусульман России объяснили
, как следует реагировать на драки мигрантов.