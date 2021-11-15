https://uz.sputniknews.ru/20211115/massovaya-draka-v-peterburge-s-uchastiem-uzbekistantsev-chto-izvestno-21352455.html

Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно

Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно

Конфликт произошел накануне вечером. В дело вмешалась полиция.

2021-11-15T12:16+0500

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происшествия

санкт-петербург

узбекистанцы

массовая драка

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Потасовка случилась в воскресенье вечером на плодово-овощной базе (расположена на Софийской улице).На инцидент тут же отреагировала полиция: 22 человека были доставлены в участок, восьмерых из них задержали.По его словам, в отношении задержанных составлены три протокола: о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении иностранного гражданина от административного выдворения за пределы России, а также о побоях.Обстоятельства конфликта уточняются.Ранее в Духовном управлении мусульман России объяснили, как следует реагировать на драки мигрантов.

https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html

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санкт-петербург, узбекистанцы, массовая драка