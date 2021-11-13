https://uz.sputniknews.ru/20211113/my-znali-chto-eto-terroristy-evropa-vinit-minsk-v-tom-chto-natvorila-21338882.html

"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила

"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила

Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы взглянуть в зеркало, началась отнюдь не этой осенью, не этим летом.

2021-11-13T16:52+0500

2021-11-13T16:52+0500

2021-11-13T16:52+0500

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Нынешняя ситуация с нелегалами на белорусско-польской границе, когда евросоюзовское воеводство перекладывает ответственность на кого угодно, вместо того чтобы взглянуть в зеркало, началась отнюдь не этой осенью, не этим летом. И не Минск, которому опять грозят пальчиком из Брюсселя, его устроил.Франсуа Олланд, выступая на этой неделе в парижском суде, который разбирается в том, кто несет ответственность за теракты в Париже, косвенно признал, что, открывая в 2015 году европейские ворота настежь, и он, и канцлер Меркель, и тогдашнее руководство ЕС отдавали себе отчет в том, что в потоке нелегалов есть, как заметил экс-президент Франции, "террористы".Напомним, что тогда так называемый балканский маршрут использовался миллионами сирийцев и жителей Ирака, которые спасались от войны (развязанной при полном одобрении Европы) с Дамаском. Во имя, как это и полагается, "величия гражданских свобод, торжества справедливости и общечеловеческих ценностей".Террористы из группировки ИГ* в этом хаосе чувствовали себя просто отлично, поскольку имели практически неограниченный доступ к вооружениям (его покупали у так называемой оппозиции режиму Асада) и крупному финансированию (например, им щедро платила французская компания Lafarge, у которой на территории, находившейся под контролем ИГ*, были заводы по производству цемента, чтобы предприятия функционировали в прежнем ритме). Было установлено, что Lafarge заплатила террористам более 15 миллионов евро — за защиту своих интересов.Чтобы объяснить и оправдать пропуск миллионов нелегалов на территорию ЕС, нужна была мощная пиар-поддержка от "неравнодушных лидеров мнений" (творческой интеллигенции) и со стороны прессы.А чтобы включить оба этих тумблера одновременно, требовался мощный новостной повод.Но такой, чтобы потряс. Продрал бы благополучных европейцев до их ливера, до печенок, до нутра.И повод нашли.Утонувший трехлетний мальчик Айлан/Алан Курди.Курдская семья из сирийского города Кобани, которая пыталась доплыть в утлой лодчонке до Европы.Также утонули мама мальчика и его старший брат.В живых остался лишь отец, потерявший двоих детей и жену.Тела детей вынесли волны на турецкий берег.Но фото, которое разошлось по всем медиа, было лишь то, на котором был крошечный мальчик в красной рубашонке и синих шортиках. Он словно спал, поджав ручки и ножки.Это Айлан Курди.Малыш, который мог быть сыном, внуком или племянником любого европейца.Сила удара по эмоциями была такова, что на улицы Берлина и Парижа вышли многотысячные манифестации с требованием принять беженцев.И Олланд с Меркель, следуя настроениям социума, выступили с заявлением, что две страны — основательницы ЕС намерены добиться открытия границ сообщества.Что и было сделано.До терактов в Париже оставалось примерно шесть недель.Как установило следствие, в этом многомиллионном потоке беженцев были и те, кто примет участие в расстреле в Париже, а потом и те, кто будет фигурировать в подготовке взрывов в брюссельском аэропорту и в метро столицы Бельгии.Возвращаясь к показаниям Олланда, нужно заметить: бывший французский лидер знал о том, что теракты обязательно произойдут. Более того, его информировали о возможных датах."Но не приставишь же к каждому возможному подозреваемому по полицейскому", — добавил человек, который, принимая присягу при вступлении в должность, клялся в течение своего пятилетнего президентского мандата охранять покой и благополучие сограждан.Нарушение обещаний президента?Полноте, это всего лишь политика, когда, чтобы следовать глобалистской идеологеме "все люди — братья!", к жизни сегодняшней отношения не имеющей, в заложники берут не только те сотни зрителей, что были на концерте в "Батаклане", но и десятки миллионов жителей объединенной Европы.Именно с этого момента, с осени 2015 года, массовый приток нелегалов в Европу стал политтехнологическим приемом, способом управлять кризисом, методом расправы с оппонентами (откуда и знаменитые тезисы про "мигрантофобию" и "ксенофобию") и рычагом для введения санкций. И внутри ЕС — как это успели на себе почувствовать, например, в Будапеште, и за его пределами — как это сейчас происходит с Минском.Собственно, для этого и нагнетается медийный шум, возгоняется напряженность, чтобы в момент, который окажется подходящим, принести сакральную жертву.Пока сообщения о гибели детей, которые не могут проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, не подтверждаются.Но то, что при развитии сценария в сторону эскалации напряженности (а другого вектора пока не просматривается) такая жертва принесена будет, увы, сомнений мало.В Париже и Берлине, когда решили поиграть в бисер, но чужими жизнями, вряд ли предполагали, во что выльется их совместное решение открыть границы.Сегодня и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине у власти — другие люди, но доктрина тем не менее сохраняется.Она доказала свою эффективность для властей Евросоюза, поэтому рукотворные кризисы, подобные и нынешнему, и тому, что был шесть лет назад, будут продолжаться.Всякая страна, не угодившая ЕС, может стать мишенью для тысяч нелегалов, желающих "лучшей жизни для своих детей".И Россия не исключение.Потребуется дестабилизация (или новые санкции) — тут и возникнут миграционные потоки на границах.Люди как пешки — но когда и кого в Европе это могло остановить?Список участников этой партии в шашки все время меняется, но арбитры турнира всегда одни и те же.Именно они назначают правых и виноватых.Сейчас в ЕС на все лады обвиняют Лукашенко, но кто станет следующим?Ответ мы узнаем в самое ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других странИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211110/pridut-rossiyskie-tanki-v-polshe-gotovyatsya-k-dramaticheskim-peremenam-21289295.html

https://uz.sputniknews.ru/20211109/21264455.html

https://uz.sputniknews.ru/20210916/evrosoyuz-mojet-izmenit-shengenskoe-soglashenie-20526622.html

https://uz.sputniknews.ru/20211110/gasparyan-nazval-isxod-migratsionnogo-krizisa-na-granitse-polshi-i-belarusi--video-21288605.html

https://uz.sputniknews.ru/20211112/dlya-chego-belye-lebedi-rossii-otrabatyvayut-udary-na-poligonax-belarusi-21334508.html

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европа, беларусь, мигранты, польша