https://uz.sputniknews.ru/20211117/o-chem-budut-govorit-prezidenty-uzbekistana-i-rossii--mnenie-eksperta-21401172.html

О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта

О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта

По мнению эксперта Бахтиёра Эргашева, Путин и Мирзиёев, вероятнее всего обсудят строительство АЭС, безопасность в регионе, реформы в образовании и приход российского капитала в Узбекистан.

2021-11-17T21:30+0500

2021-11-17T21:30+0500

2021-11-17T21:30+0500

политика

узбекистан

образование

сотрудничество

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Решения каких вопросов ожидают от первых лиц россияне и узбекистанцы, корреспонденту Sputnik Узбекистан разъяснил директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев.Эксперт обратил внимание на то, что это первый государственный визит президента Узбекистан в Москву после переизбрания, и это показательно. Эксперт обозначил главные темы, решения по которым ждут узбекистанцы и россияне.Строительство АЭСПо мнению Бахтиёра Эргашева, ожидается обсуждение таких тем, как строительство АЭС, безопасность в регионе, реформы в образовании и приход российского капитала в Узбекистан.Эксперт напомнил, что в Узбекистане население достигло почти 35 млн человек, растет количество промышленных предприятий, реализуются строительные проекты. Спрос на электроэнергию увеличивается с каждым годом.Взаимодействие с "Росатомом" и строительство АЭС в Узбекистане решит проблемы со светом и теплом, подчеркнул аналитик. Через 20 лет запасы газа в стране закончатся. Есть ГЭС, ТЭС и "зеленая энергия", но этого мало с учетом их климатических и сезонных ограничений. Единственным выходом является строительство АЭС совместно с российскими специалистами.Эргашев считает, что Узбекистану и России нужно внести ясность в вопрос строительства узбекской АЭС. Речь, в частности о том, на какой стадии находятся переговоры и насколько готов к подписанию контракт после согласования последних пунктов.Кадры для УзбекистанаВ 2019 году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для подготовки кадров для обслуживания первой в Узбекистане и во всей Центральной Азии атомной станции.Кроме того, Узбекистан реализует амбициозную программу индустриализации и модернизации республики и нуждается в профессионалах.На проходящем в эти дни Российско-узбекском образовательном форуме также было заявлено, что дружественные страны планируют углублять взаимодействие в вопросах подготовки квалифицированных кадров.Эксперт отметил, что такого количества филиалов вузов России нет ни в одной постсоветской стране. Это говорит о востребованности российского образования среди молодежи Узбекистана.В заключении эксперт уточнил, что в России уже обучается более 43 тысяч узбекских студентов, а в Узбекистане открыты и работают 14 филиалов российских вузов.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html

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