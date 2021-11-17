https://uz.sputniknews.ru/20211117/o-chem-budut-govorit-prezidenty-uzbekistana-i-rossii--mnenie-eksperta-21401172.html
О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта
О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта
По мнению эксперта Бахтиёра Эргашева, Путин и Мирзиёев, вероятнее всего обсудят строительство АЭС, безопасность в регионе, реформы в образовании и приход российского капитала в Узбекистан.
2021-11-17T21:30+0500
2021-11-17T21:30+0500
2021-11-17T21:30+0500
политика
узбекистан
образование
сотрудничество
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Решения каких вопросов ожидают от первых лиц россияне и узбекистанцы, корреспонденту Sputnik Узбекистан разъяснил директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев.Эксперт обратил внимание на то, что это первый государственный визит президента Узбекистан в Москву после переизбрания, и это показательно. Эксперт обозначил главные темы, решения по которым ждут узбекистанцы и россияне.Строительство АЭСПо мнению Бахтиёра Эргашева, ожидается обсуждение таких тем, как строительство АЭС, безопасность в регионе, реформы в образовании и приход российского капитала в Узбекистан.Эксперт напомнил, что в Узбекистане население достигло почти 35 млн человек, растет количество промышленных предприятий, реализуются строительные проекты. Спрос на электроэнергию увеличивается с каждым годом.Взаимодействие с "Росатомом" и строительство АЭС в Узбекистане решит проблемы со светом и теплом, подчеркнул аналитик. Через 20 лет запасы газа в стране закончатся. Есть ГЭС, ТЭС и "зеленая энергия", но этого мало с учетом их климатических и сезонных ограничений. Единственным выходом является строительство АЭС совместно с российскими специалистами.Эргашев считает, что Узбекистану и России нужно внести ясность в вопрос строительства узбекской АЭС. Речь, в частности о том, на какой стадии находятся переговоры и насколько готов к подписанию контракт после согласования последних пунктов.Кадры для УзбекистанаВ 2019 году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для подготовки кадров для обслуживания первой в Узбекистане и во всей Центральной Азии атомной станции.Кроме того, Узбекистан реализует амбициозную программу индустриализации и модернизации республики и нуждается в профессионалах.На проходящем в эти дни Российско-узбекском образовательном форуме также было заявлено, что дружественные страны планируют углублять взаимодействие в вопросах подготовки квалифицированных кадров.Эксперт отметил, что такого количества филиалов вузов России нет ни в одной постсоветской стране. Это говорит о востребованности российского образования среди молодежи Узбекистана.В заключении эксперт уточнил, что в России уже обучается более 43 тысяч узбекских студентов, а в Узбекистане открыты и работают 14 филиалов российских вузов.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html
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узбекистан, образование, сотрудничество
О чем будут говорить президенты Узбекистана и России — мнение эксперта
В Москве проходит Российско-узбекский образовательный форум. Также столица готовится принять президента и государственную делегацию из Узбекистана.
Решения каких вопросов ожидают от первых лиц россияне и узбекистанцы, корреспонденту Sputnik Узбекистан
разъяснил директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиёр Эргашев.
Эксперт обратил внимание на то, что это первый государственный визит президента Узбекистан в Москву после переизбрания, и это показательно. Эксперт обозначил главные темы, решения по которым ждут узбекистанцы и россияне.
Строительство АЭС
По мнению Бахтиёра Эргашева, ожидается обсуждение таких тем, как строительство АЭС, безопасность в регионе, реформы в образовании и приход российского капитала в Узбекистан.
Эксперт напомнил, что в Узбекистане население достигло почти 35 млн человек, растет количество промышленных предприятий, реализуются строительные проекты. Спрос на электроэнергию увеличивается с каждым годом.
Растущему и развивающемуся Узбекистану как воздух нужна электроэнергия. В 2030 году ее выработка должна вырасти в 2 раза, чтобы удовлетворять запросы населения и бизнеса.
Бахтиёр Эргашев
Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no"
Взаимодействие с "Росатомом" и строительство АЭС в Узбекистане решит проблемы со светом и теплом, подчеркнул аналитик. Через 20 лет запасы газа в стране закончатся. Есть ГЭС, ТЭС и "зеленая энергия", но этого мало с учетом их климатических и сезонных ограничений. Единственным выходом является строительство АЭС совместно с российскими специалистами.
Эргашев считает, что Узбекистану и России нужно внести ясность в вопрос строительства узбекской АЭС. Речь, в частности о том, на какой стадии находятся переговоры и насколько готов к подписанию контракт после согласования последних пунктов.
Кадры для Узбекистана
В 2019 году в Ташкенте открылся первый зарубежный филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ для подготовки кадров для обслуживания первой в Узбекистане и во всей Центральной Азии атомной станции.
Кроме того, Узбекистан реализует амбициозную программу индустриализации и модернизации республики и нуждается в профессионалах.
Узбекистану требуются кадры на технические, технологические и естественно-научные специальности: химики, физики, биологи, врачи, картографы.
Бахтиёр Эргашев
Директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no"
На проходящем в эти дни Российско-узбекском образовательном форуме также было заявлено, что дружественные страны планируют углублять взаимодействие в вопросах подготовки квалифицированных кадров.
Эксперт отметил, что такого количества филиалов вузов России нет ни в одной постсоветской стране. Это говорит о востребованности российского образования среди молодежи Узбекистана.
В заключении эксперт уточнил, что в России уже обучается более 43 тысяч узбекских студентов, а в Узбекистане открыты и работают 14 филиалов российских вузов.