Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211118/putin-xochet-vzorvat-balkany--london-ischet-novuyu-lovushku-dlya-evropy-21409559.html
"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
Сообщения о том, что Британия готова отправить на Украину около 600 военнослужащих, появились накануне визита министра обороны королевства в Киев. 18.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-18T11:57+0500
2021-11-18T11:57+0500
россия
владимир путин
великобритания
европа
лондон
киев
украина
военнослужащие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21408981_79:382:2486:1736_1920x0_80_0_0_3309e047a4eb2fead13773547ee5b8a6.jpg
Нет, спецназ и десантники не должны были сопровождать Бена Уоллеса: подготовка к переброске войск была предпринята на случай вторжения России на Украину. Ведь британская разведка говорит о "явной и реальной опасности" — надо же готовиться, чтобы коварный Путин не застал врасплох. То есть показать, что просто так Украину России Запад не отдаст, придется повоевать даже с британцами.То, что сама идея о переброске военных из страны НАТО является провокацией в отношении России — которая постоянно предупреждает о недопустимости атлантизации Незалежной, — Лондон совершенно не волнует: мы же отвечаем на российскую угрозу и защищаем демократию. На следующий день после публикации утечки про 600 спасателей Борис Джонсон выступал на банкете у лорда-мэра Сити (это не Лондон, а отдельное государство в государстве, мировой финансовый центр) и развил эту тему.Он, вообще-то, говорил о глобальной Британии, Global Britain, то есть о том самом англосаксонском проекте глобализации, который призван сохранить доминирование англосаксов под видом продвижения "демократии и свободного рынка":На следующий день эту же формулировку — что Великобритания (и Украина) не хотят быть враждебными, стратегически окружить или подорвать Россию, повторили в своем совместном заявлении английский и украинский министры обороны. Просто их беспокоит военная активность России на границе с Украиной.Да, совершенно непонятно, почему эти странные русские так нервничают из-за Украины? У нее есть стремление к свободе, у британцев есть десантники для ее защиты — а они твердят про какую-то НАТО у их границ, угрожают Западу. Да еще и европейцы ведут себя неправильно, их Джонсон тоже строго предупредил:"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться".То есть Британия, покинув ЕС, не просто не собирается убирать руку с пульса европейской политики — она рассчитывает и дальше играть определяющую роль в континентальных делах (вместе с американцами — но иногда, как водится, и подменяя, направляя их). Причем методы все те же: европейцы должны быть мобилизованы против русской угрозы. Русские угрожают Украине? Нет, они угрожают Западу как таковому, его интересам — никого в Лондоне не волнует, что вопрос о геополитической принадлежности Украины имеет для России даже большее значение, чем вопрос о независимости Шотландии для Британии.Шотландия, даже если (точнее, когда) ей удастся выйти из Соединенного Королевства, останется не только частью Британского Содружества (с королевой во главе), но и членом НАТО. Никаких российских военных баз на севере острова никогда не появится — а вот планы атлантизации Украины официально объявлены. То есть мало того, что для России в принципе неприемлем сам проект создания из Украины (то есть части исторической России) "анти-России", так нам предлагают еще и смириться с тем, что через пару десятилетий она станет частью атлантической военной организации. Нет, ну а что такого — уважайте демократию и свободу!Цинизм британцев неподражаем — представьте себе, что бы говорили про русских, если бы мы проделывали с Шотландией то, что сейчас Лондон творит на Украине? Если даже сейчас, когда Россия ничего не делает для шотландской независимости, нас обвиняют во вмешательстве, причем порой приводя потрясающие по абсурдности аргументы. Кроме Шотландии и Украины, где русские угрожают свободе передового мира, есть еще одно место на карте Европы, где им нужно дать отпор, причем срочно, не дожидаясь ужасных последствий. Если бы не британцы, европейцы снова бы все проспали — а ведь речь о таком взрывоопасном регионе, как Балканы.В набат бьет бывший министр иностранных дел Уильям Хейг — в опубликованной в The Times статье "Если мы сейчас проиграем Путину, Балканы снова взорвутся" он говорит о необходимости нанести ответный удар по коварным русским планам:"Иногда Запад должен выдерживать этот холодный взгляд Путина и иметь решимость отвергать его тактику и тактику его приспешников. И Балканы — важное место для начала этого процесса".Что же готовят эти русские? Развал нынешней федеративной Боснии и Герцоговины (БиГ) — этого искусственного детища Дейтонских соглашений, до сих пор находящегося под надзором ООН. Хорваты, босняки-мусульмане и сербы живут в ней каждый своим укладом — причем сербы совсем своим, не желая подчиняться чужим правилам. Федерация действительно все эти годы балансирует на грани развала — но Хейг, естественно, обвиняет во всем сербов:"В течение многих лет лидер Республики Сербской, в которой преобладают сербы, Милорад Додик подрывает ситуацию в Боснии и Герцеговине при активной поддержке России и Сербии...В последние недели ситуация обострилась. Додик близок к отделению Республики Сербской от Боснии, страны, в которой хорваты, боснийцы и сербы пока живут в хрупком балансе. Додик заявил, что снова поднимет армию боснийских сербов, ту самую силу, которая несет ответственность за геноцид в Сребренице. Он пытается извлечь выгоду из слабости и отвлечения внимания Запада, чтобы обострить кризис, который приведет к кардинальным переменам на политической карте Балкан, и та территория, которую он возглавляет, снова будет присоединена к Сербии".БиГ действительно может развалиться — просто потому, что это искусственное временное образование. Исторических перспектив у него нет — но сербы не форсируют процесс воссоединения Сербии и Республики Сербской, потому что тогда их обвинят в развале Дейтона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не столько из-за того, что у многих из шести стран региона (пять из которых являются осколками Югославии) есть споры между собой, а Сербия вообще не признает независимость Косово, а в первую очередь потому, что Европа не готова переварить еще несколько государств. Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия — принять их всех сразу? Принять по отдельности — начав с Северной Македонии и Албании? Проще вообще пока что не принимать, а подождать, держа балканцев на коротком поводке. Прошедший в начале октября саммит ЕС по Балканам, на котором председательствующая в Евросоюзе Словения предлагала принять все шесть стран до 2030 года, показал, что у Европы нет сил и единой стратегии по Балканам.Но зато она есть у англосаксов. Американцы и англичане предлагают ЕС принять всех — в том числе и для того, чтобы остановить русскую и китайскую экспансию в регион. Хейг прямо пишет:Опять эта русская угроза Западу — на Балканах в целом и в Боснии в частности:"Для Москвы это служит целям блокирования расширения евроатлантических институтов: Босния будет похожа на Украину, Грузиюи Молдову, поскольку не может вступить в НАТО или когда-либо функционировать как нормальная страна".То есть что получается в сухом остатке? Россия просто не хочет расширения НАТО на Балканы — а ее обвиняют в экспансии. На Балканах, как и на Украине, Россия обороняется — а ее объявляют агрессором. Причина проста: Запад вторгся в сферу русских национальных интересов (Балканы) и собственно историческую Россию (Украина) и прикрывает собственную экспансию демагогией о "русском наступлении" и подрывной работе Москвы.Обычная тактика англосаксов? Конечно, и не надо ей удивляться и возмущаться. Надо просто жестко и последовательно отстаивать наши национальные интересы, обозначать "красные линии", играть на объективных противоречиях внутри Запада и делать ставку на ту часть элит в спорных государствах, которая нацелена на отстаивание национальных интересов и суверенитета своих стран. Тогда в определенный момент мы сможем перейти от обороны к наступлению. Не на поле боя — а в геополитическом пространстве. А стратегия возвращения России не имеет альтернативы — в первую очередь для нас самих. Она столь же естественна для нас, как и стратегия окружения и подрыва России для англосаксонских стратегов.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20211020/protivostoyat-rossii-nato-pomojet-ukraine-ubit-bolshe-lyudey-20980654.html
https://uz.sputniknews.ru/20211019/nato-gotovitsya-otxerasimit-evropu-20973913.html
https://uz.sputniknews.ru/20211107/k-2030-godu-ukraina-postavit-rossiyu-na-koleni-21246797.html
россия
великобритания
европа
лондон
киев
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21408981_125:0:2440:1736_1920x0_80_0_0_4a97e8007374ace5b906cdb2235b6500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, великобритания, европа, лондон, киев, украина, военнослужащие

"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы

11:57 18.11.2021
© Sputnik / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на палубе эсминца
Военнослужащий на палубе эсминца - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Игорь Маслов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Петр Акопов - Sputnik Узбекистан
Петр Акопов
Все материалы
Сообщения о том, что Британия готова отправить на Украину около 600 военнослужащих, появились накануне визита министра обороны королевства в Киев.
Нет, спецназ и десантники не должны были сопровождать Бена Уоллеса: подготовка к переброске войск была предпринята на случай вторжения России на Украину. Ведь британская разведка говорит о "явной и реальной опасности" — надо же готовиться, чтобы коварный Путин не застал врасплох. То есть показать, что просто так Украину России Запад не отдаст, придется повоевать даже с британцами.
То, что сама идея о переброске военных из страны НАТО является провокацией в отношении России — которая постоянно предупреждает о недопустимости атлантизации Незалежной, — Лондон совершенно не волнует: мы же отвечаем на российскую угрозу и защищаем демократию. На следующий день после публикации утечки про 600 спасателей Борис Джонсон выступал на банкете у лорда-мэра Сити (это не Лондон, а отдельное государство в государстве, мировой финансовый центр) и развил эту тему.
Он, вообще-то, говорил о глобальной Британии, Global Britain, то есть о том самом англосаксонском проекте глобализации, который призван сохранить доминирование англосаксов под видом продвижения "демократии и свободного рынка":
"Следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, — это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории Европейского континента".
На следующий день эту же формулировку — что Великобритания (и Украина) не хотят быть враждебными, стратегически окружить или подорвать Россию, повторили в своем совместном заявлении английский и украинский министры обороны. Просто их беспокоит военная активность России на границе с Украиной.
Да, совершенно непонятно, почему эти странные русские так нервничают из-за Украины? У нее есть стремление к свободе, у британцев есть десантники для ее защиты — а они твердят про какую-то НАТО у их границ, угрожают Западу. Да еще и европейцы ведут себя неправильно, их Джонсон тоже строго предупредил:
"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться".
То есть Британия, покинув ЕС, не просто не собирается убирать руку с пульса европейской политики — она рассчитывает и дальше играть определяющую роль в континентальных делах (вместе с американцами — но иногда, как водится, и подменяя, направляя их). Причем методы все те же: европейцы должны быть мобилизованы против русской угрозы. Русские угрожают Украине?
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Колумнисты
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
20 октября, 11:50
Нет, они угрожают Западу как таковому, его интересам — никого в Лондоне не волнует, что вопрос о геополитической принадлежности Украины имеет для России даже большее значение, чем вопрос о независимости Шотландии для Британии.
Шотландия, даже если (точнее, когда) ей удастся выйти из Соединенного Королевства, останется не только частью Британского Содружества (с королевой во главе), но и членом НАТО. Никаких российских военных баз на севере острова никогда не появится — а вот планы атлантизации Украины официально объявлены.
То есть мало того, что для России в принципе неприемлем сам проект создания из Украины (то есть части исторической России) "анти-России", так нам предлагают еще и смириться с тем, что через пару десятилетий она станет частью атлантической военной организации. Нет, ну а что такого — уважайте демократию и свободу!
Цинизм британцев неподражаем — представьте себе, что бы говорили про русских, если бы мы проделывали с Шотландией то, что сейчас Лондон творит на Украине? Если даже сейчас, когда Россия ничего не делает для шотландской независимости, нас обвиняют во вмешательстве, причем порой приводя потрясающие по абсурдности аргументы.
Дескать, мы не знаем, на что делают ставку русские — на отделение Шотландии или сохранение ее в составе королевства, — но они точно это делают.
Кроме Шотландии и Украины, где русские угрожают свободе передового мира, есть еще одно место на карте Европы, где им нужно дать отпор, причем срочно, не дожидаясь ужасных последствий. Если бы не британцы, европейцы снова бы все проспали — а ведь речь о таком взрывоопасном регионе, как Балканы.
В набат бьет бывший министр иностранных дел Уильям Хейг — в опубликованной в The Times статье "Если мы сейчас проиграем Путину, Балканы снова взорвутся" он говорит о необходимости нанести ответный удар по коварным русским планам:
"Иногда Запад должен выдерживать этот холодный взгляд Путина и иметь решимость отвергать его тактику и тактику его приспешников. И Балканы — важное место для начала этого процесса".
Что же готовят эти русские? Развал нынешней федеративной Боснии и Герцоговины (БиГ) — этого искусственного детища Дейтонских соглашений, до сих пор находящегося под надзором ООН.
Хорваты, босняки-мусульмане и сербы живут в ней каждый своим укладом — причем сербы совсем своим, не желая подчиняться чужим правилам. Федерация действительно все эти годы балансирует на грани развала — но Хейг, естественно, обвиняет во всем сербов:
Ядерный взрыв - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
Колумнисты
НАТО готовится "отхерасимить" Европу
19 октября, 20:41
"В течение многих лет лидер Республики Сербской, в которой преобладают сербы, Милорад Додик подрывает ситуацию в Боснии и Герцеговине при активной поддержке России и Сербии...
В последние недели ситуация обострилась. Додик близок к отделению Республики Сербской от Боснии, страны, в которой хорваты, боснийцы и сербы пока живут в хрупком балансе. Додик заявил, что снова поднимет армию боснийских сербов, ту самую силу, которая несет ответственность за геноцид в Сребренице.
Он пытается извлечь выгоду из слабости и отвлечения внимания Запада, чтобы обострить кризис, который приведет к кардинальным переменам на политической карте Балкан, и та территория, которую он возглавляет, снова будет присоединена к Сербии".
БиГ действительно может развалиться — просто потому, что это искусственное временное образование. Исторических перспектив у него нет — но сербы не форсируют процесс воссоединения Сербии и Республики Сербской, потому что тогда их обвинят в развале Дейтона со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Раньше Европа думала, что сумеет постепенно переварить Западные Балканы, но вступление стран региона в ЕС постоянно откладывается.
Не столько из-за того, что у многих из шести стран региона (пять из которых являются осколками Югославии) есть споры между собой, а Сербия вообще не признает независимость Косово, а в первую очередь потому, что Европа не готова переварить еще несколько государств.
Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия — принять их всех сразу? Принять по отдельности — начав с Северной Македонии и Албании? Проще вообще пока что не принимать, а подождать, держа балканцев на коротком поводке.
Прошедший в начале октября саммит ЕС по Балканам, на котором председательствующая в Евросоюзе Словения предлагала принять все шесть стран до 2030 года, показал, что у Европы нет сил и единой стратегии по Балканам.
Но зато она есть у англосаксов. Американцы и англичане предлагают ЕС принять всех — в том числе и для того, чтобы остановить русскую и китайскую экспансию в регион. Хейг прямо пишет:
"Здесь Россия испробовала все, чтобы сорвать стремление миллионов людей жить в стабильных и ориентированных на Запад странах: попытку государственного переворота в Черногории, серьезное вмешательство в референдум в Македонии, ужесточение удушающей хватки над бизнесом и политической жизнью в Сербии. ЕС, как будто в завершение этой хаотичной картины, закрыл двери надежд на свое дальнейшее расширение, а Великобритания потеряла рычаги влияния на всю ситуацию из-за Брексита. В результате Балканский регион беспорядочно дрейфует по воле волн".
Опять эта русская угроза Западу — на Балканах в целом и в Боснии в частности:
"Для Москвы это служит целям блокирования расширения евроатлантических институтов: Босния будет похожа на Украину, Грузиюи Молдову, поскольку не может вступить в НАТО или когда-либо функционировать как нормальная страна".
То есть что получается в сухом остатке? Россия просто не хочет расширения НАТО на Балканы — а ее обвиняют в экспансии. На Балканах, как и на Украине, Россия обороняется — а ее объявляют агрессором.
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
Колумнисты
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
7 ноября, 12:51
Причина проста: Запад вторгся в сферу русских национальных интересов (Балканы) и собственно историческую Россию (Украина) и прикрывает собственную экспансию демагогией о "русском наступлении" и подрывной работе Москвы.
Обычная тактика англосаксов? Конечно, и не надо ей удивляться и возмущаться.
Надо просто жестко и последовательно отстаивать наши национальные интересы, обозначать "красные линии", играть на объективных противоречиях внутри Запада и делать ставку на ту часть элит в спорных государствах, которая нацелена на отстаивание национальных интересов и суверенитета своих стран.
Тогда в определенный момент мы сможем перейти от обороны к наступлению. Не на поле боя — а в геополитическом пространстве.
А стратегия возвращения России не имеет альтернативы — в первую очередь для нас самих. Она столь же естественна для нас, как и стратегия окружения и подрыва России для англосаксонских стратегов.
Источник: РИА Новости
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:04Бойца ММА из Узбекистана подозревают в убийстве врача в США
14:50Что в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага
14:28Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
14:26ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
14:10Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
14:00Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов
13:58СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками
13:52Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
13:19В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"
13:14Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
12:39В Чимгане ждут лавин
12:30Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
12:17"Надо ковать железо, пока горячо": Узбекистан возьмется за туристов из России
12:09Зоир Мирзаев освобожден от должности главы Кашкадарьинской области
11:57"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
11:42Шерзод Шерматов назначен на пост главы МИТК
11:09Беларусь может отключить Польшу
10:59Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
10:42Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца
10:16Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан шести стран