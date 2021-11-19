https://uz.sputniknews.ru/20211119/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-rossiyu-21426103.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию
Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин встретятся в пятницу в Москве. Это первый главы Узбекистана в Россию после его переизбрания.
2021-11-19T09:39+0500
2021-11-19T09:39+0500
2021-11-19T09:47+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.Переговоры состоятся в пятницу в Москве.Для Мирзиёева визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.Как ожидается, лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.Кроме того, главы государств затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.На полях встречи будет подписано 18 документов в самых разных областях, сообщил накануне глава МИД России Сергей Лавров.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/video-glavy-mid-raskryli-povestku-vstrechi-mirziyoeva-i-putina-21423298.html
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана
Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию
09:39 19.11.2021 (обновлено: 09:47 19.11.2021)
Главы государств встретятся в пятницу в Москве. Это первый визит Мирзиёева в Россию после его переизбрания.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Переговоры состоятся в пятницу в Москве.
Для Мирзиёева визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.
Как ожидается, лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, главы государств затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.
На полях встречи будет подписано 18 документов в самых разных областях, сообщил накануне глава МИД России Сергей Лавров.