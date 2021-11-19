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Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано
Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано
Ежедневное количество покупателей автобензина АИ-80 в Узбекистане увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов).
2021-11-19T14:11+0500
2021-11-19T14:17+0500
общество
узбекистан
цены
бензин
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 ноября — Sputnik. Средняя отпускная цена автомобильного бензина АИ-80, выставленного на торги, упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%), сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.По данным ведомства, ежедневное количество покупателей бензина АИ-80 увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов). Ранее в комитете объяснили, почему выросла цена на бензин марки АИ-80. По их данным, поставляемый на биржу автобензин измерялся в цистернах. Это условие ограничивало возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.В связи с этим, с 17 ноября 2021 года нефтеперерабатывающие предприятия обязали выставлять на торги не менее 20% от общего объема реализуемого бензина в лотах по одной тонне.В ноябре в Узбекистане было зафиксировано резкое повышение стоимости автобензина марки АИ-80. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (10 млн сумов за тонну, или около 7,3 тысячи сумов за 1 литр).
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-minenergo-obyasnili-pochemu-tseny-na-benzin-rastut-20790664.html
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узбекистан, цены, бензин, антимонопольный комитет узбекистана

Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано

14:11 19.11.2021 (обновлено: 14:17 19.11.2021)
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправка бензином
Заправка бензином - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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По данным Антимонопольного комитета, ежедневное количество покупателей автобензина АИ-80 в Узбекистане увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов).
ТАШКЕНТ, 19 ноября — Sputnik. Средняя отпускная цена автомобильного бензина АИ-80, выставленного на торги, упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%), сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
По данным ведомства, ежедневное количество покупателей бензина АИ-80 увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов).
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6 октября, 13:31
Ранее в комитете объяснили, почему выросла цена на бензин марки АИ-80. По их данным, поставляемый на биржу автобензин измерялся в цистернах. Это условие ограничивало возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.
В связи с этим, с 17 ноября 2021 года нефтеперерабатывающие предприятия обязали выставлять на торги не менее 20% от общего объема реализуемого бензина в лотах по одной тонне.
В ноябре в Узбекистане было зафиксировано резкое повышение стоимости автобензина марки АИ-80. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (10 млн сумов за тонну, или около 7,3 тысячи сумов за 1 литр).
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