https://uz.sputniknews.ru/20211119/tsena-na-benzin-ai-80-stala-snijatsya-chto-bylo-sdelano-21432036.html

Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано

Цена на бензин АИ-80 стала снижаться: что было сделано

Ежедневное количество покупателей автобензина АИ-80 в Узбекистане увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов).

2021-11-19T14:11+0500

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узбекистан

цены

бензин

антимонопольный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 ноября — Sputnik. Средняя отпускная цена автомобильного бензина АИ-80, выставленного на торги, упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%), сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.По данным ведомства, ежедневное количество покупателей бензина АИ-80 увеличилось в 3,5 раза (с 32-х до 112-ти клиентов). Ранее в комитете объяснили, почему выросла цена на бензин марки АИ-80. По их данным, поставляемый на биржу автобензин измерялся в цистернах. Это условие ограничивало возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.В связи с этим, с 17 ноября 2021 года нефтеперерабатывающие предприятия обязали выставлять на торги не менее 20% от общего объема реализуемого бензина в лотах по одной тонне.В ноябре в Узбекистане было зафиксировано резкое повышение стоимости автобензина марки АИ-80. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (10 млн сумов за тонну, или около 7,3 тысячи сумов за 1 литр).

https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-minenergo-obyasnili-pochemu-tseny-na-benzin-rastut-20790664.html

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узбекистан, цены, бензин, антимонопольный комитет узбекистана