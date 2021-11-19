https://uz.sputniknews.ru/20211119/uspexi-i-oshibki-kak-izmenilis-smi-rossii-i-uzbekistana-za-poslednie-30-let-21424880.html
"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума
"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума
О реформах в сфере СМИ рассказали ведущие журналисты, чиновники и руководители профильных вузов.
2021-11-19T08:49+0500
2021-11-19T08:49+0500
2021-11-19T12:44+0500
общество
сми
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Москве в здании мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся Второй Российско-узбекский медиафорум. Среди участников — представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.На встрече участники проанализировали задачи двустороннего сотрудничества в сфере СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Также были рассмотрены проблемы борьбы с распространением недостоверной информации.Самые яркие эпизоды с форума — в обзоре Sputnik.Кто владеет информацией, тот владеет миромПо степени влияния на умы людей СМИ по-прежнему не знают себе конкурентов, потому что массмедиа во многом формирует картину мира, определяет отношения современного человека к событиям и фактам. Это — огромная ответственность, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.Чтобы доверие к современным СМИ продолжало укрепляться, информация, исходящая от них, должна быть актуальной и достоверной, подчеркнула замминистра.Россия готова делиться опытом с УзбекистаномИзменения в сфере СМИ и свободы слова в Узбекистане высоко оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Меня восхищает, с каким бесстрашием Узбекистан ринулся в бушующие воды свободы слова", — заявил он в приветственной речи.Киселев рассказал, что России за 30 лет удалось свободу слова превратить в созидательный инструмент.Также Киселев рассказал о планах работы агентства Sputnik Узбекистан. По его словам, число сотрудников планируют увеличить, что поможет нарастить поток информации."У нас там (в Узбекистане — ред.) работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане. Это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане", — подчеркнул Киселев.Тем временем председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил в Москве и Ташкенте организовать собственные корреспондентские пункты СМИ обеих стран.Без прошлого нет будущегоОбщий исторический аспект очень важен для воспитания молодого поколения обеих стран, считает глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.Рассказывая о подвиге узбекистанцев, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны страна приняла беженцев не только из России, но и Украины, Беларуси и других прибалтийских стран."Это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева", — добавил Федоров.Узбекистану есть, над чем работатьГоворя о реформах в сфере СМИ, проводимых в Узбекистане, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев отметил, что в 2018 году в стране впервые был создан университет журналистики и массовых коммуникаций.Вуз нацелен на подготовку профессиональных журналистов. Также, по его словам, удалось построить "мост" между государством и обществом благодаря реформированию работы пресс-служб. Данные меры, как считает чиновник, помогли насытить информационное поле страны.Ходжаев подчеркнул, что почти половина новостного контента в Узбекистане исходит от пресс-служб государственных органов. При этом глава агентства признал, что еще много над чем нужно работать — в частности, над усовершенствованием законодательной основы по защите журналисткой деятельности, чтобы все сотрудники СМИ чувствовали себя безопасно, выполняя свою работу.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/petr-fedorov-vgtrk-v-uzbekistane-izmenilos-mnogoe-krome-odnogo-21416779.html
https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html
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"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума
08:49 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
Как Второй Российско-узбекский медиафорум повлияет на сферу СМИ в Узбекистане? Эксперты двух стран делятся опытом друг с другом.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Москве в здании мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся Второй Российско-узбекский медиафорум.
Среди участников — представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.
На встрече участники проанализировали задачи двустороннего сотрудничества в сфере СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Также были рассмотрены проблемы борьбы с распространением недостоверной информации.
Самые яркие эпизоды с форума — в обзоре Sputnik.
Кто владеет информацией, тот владеет миром
По степени влияния на умы людей СМИ по-прежнему не знают себе конкурентов, потому что массмедиа во многом формирует картину мира, определяет отношения современного человека к событиям и фактам.
Это — огромная ответственность, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.
"Особенно это мы увидели в условиях пандемии. Многие мировые исследования говорят о том, что доверие к новостям выросли в среднем на 6% по всему миру. Людям важно обращаться именно к проверенным источникам информации", — рассказала Черкесова.
Чтобы доверие к современным СМИ продолжало укрепляться, информация, исходящая от них, должна быть актуальной и достоверной, подчеркнула замминистра.
Россия готова делиться опытом с Узбекистаном
Изменения в сфере СМИ и свободы слова в Узбекистане высоко оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Меня восхищает, с каким бесстрашием Узбекистан ринулся в бушующие воды свободы слова", — заявил он в приветственной речи.
Киселев рассказал, что России за 30 лет удалось свободу слова превратить в созидательный инструмент.
"Мы набили на этом пути много шишек, поняли, что свобода слова может использоваться против страны. Именно поэтому наш опыт для Узбекистана ценен. Мы готовы щедро делиться им", — сказал он.
Также Киселев рассказал о планах работы агентства Sputnik Узбекистан. По его словам, число сотрудников планируют увеличить, что поможет нарастить поток информации.
"У нас там (в Узбекистане — ред.) работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане. Это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане", — подчеркнул Киселев.
Тем временем председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил в Москве и Ташкенте организовать собственные корреспондентские пункты СМИ обеих стран.
Без прошлого нет будущего
Общий исторический аспект очень важен для воспитания молодого поколения обеих стран, считает глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.
"Многое изменилось в Узбекистане, но не изменилось одно — золотое сердце многонационального народа", — заявил он.
Рассказывая о подвиге узбекистанцев, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны страна приняла беженцев не только из России, но и Украины, Беларуси и других прибалтийских стран.
"Это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева", — добавил Федоров.
Узбекистану есть, над чем работать
Говоря о реформах в сфере СМИ, проводимых в Узбекистане, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев отметил, что в 2018 году в стране впервые был создан университет журналистики и массовых коммуникаций.
Вуз нацелен на подготовку профессиональных журналистов. Также, по его словам, удалось построить "мост" между государством и обществом благодаря реформированию работы пресс-служб. Данные меры, как считает чиновник, помогли насытить информационное поле страны.
Ходжаев подчеркнул, что почти половина новостного контента в Узбекистане исходит от пресс-служб государственных органов.
При этом глава агентства признал, что еще много над чем нужно работать — в частности, над усовершенствованием законодательной основы по защите журналисткой деятельности, чтобы все сотрудники СМИ чувствовали себя безопасно, выполняя свою работу.