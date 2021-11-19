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"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума
"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума
О реформах в сфере СМИ рассказали ведущие журналисты, чиновники и руководители профильных вузов.
2021-11-19T08:49+0500
2021-11-19T12:44+0500
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Москве в здании мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся Второй Российско-узбекский медиафорум. Среди участников — представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.На встрече участники проанализировали задачи двустороннего сотрудничества в сфере СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Также были рассмотрены проблемы борьбы с распространением недостоверной информации.Самые яркие эпизоды с форума — в обзоре Sputnik.Кто владеет информацией, тот владеет миромПо степени влияния на умы людей СМИ по-прежнему не знают себе конкурентов, потому что массмедиа во многом формирует картину мира, определяет отношения современного человека к событиям и фактам. Это — огромная ответственность, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.Чтобы доверие к современным СМИ продолжало укрепляться, информация, исходящая от них, должна быть актуальной и достоверной, подчеркнула замминистра.Россия готова делиться опытом с УзбекистаномИзменения в сфере СМИ и свободы слова в Узбекистане высоко оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Меня восхищает, с каким бесстрашием Узбекистан ринулся в бушующие воды свободы слова", — заявил он в приветственной речи.Киселев рассказал, что России за 30 лет удалось свободу слова превратить в созидательный инструмент.Также Киселев рассказал о планах работы агентства Sputnik Узбекистан. По его словам, число сотрудников планируют увеличить, что поможет нарастить поток информации."У нас там (в Узбекистане — ред.) работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане. Это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане", — подчеркнул Киселев.Тем временем председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил в Москве и Ташкенте организовать собственные корреспондентские пункты СМИ обеих стран.Без прошлого нет будущегоОбщий исторический аспект очень важен для воспитания молодого поколения обеих стран, считает глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.Рассказывая о подвиге узбекистанцев, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны страна приняла беженцев не только из России, но и Украины, Беларуси и других прибалтийских стран."Это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева", — добавил Федоров.Узбекистану есть, над чем работатьГоворя о реформах в сфере СМИ, проводимых в Узбекистане, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев отметил, что в 2018 году в стране впервые был создан университет журналистики и массовых коммуникаций.Вуз нацелен на подготовку профессиональных журналистов. Также, по его словам, удалось построить "мост" между государством и обществом благодаря реформированию работы пресс-служб. Данные меры, как считает чиновник, помогли насытить информационное поле страны.Ходжаев подчеркнул, что почти половина новостного контента в Узбекистане исходит от пресс-служб государственных органов. При этом глава агентства признал, что еще много над чем нужно работать — в частности, над усовершенствованием законодательной основы по защите журналисткой деятельности, чтобы все сотрудники СМИ чувствовали себя безопасно, выполняя свою работу.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/petr-fedorov-vgtrk-v-uzbekistane-izmenilos-mnogoe-krome-odnogo-21416779.html
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"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума

08:49 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
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Как Второй Российско-узбекский медиафорум повлияет на сферу СМИ в Узбекистане? Эксперты двух стран делятся опытом друг с другом.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Москве в здании мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся Второй Российско-узбекский медиафорум.
Среди участников — представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.
На встрече участники проанализировали задачи двустороннего сотрудничества в сфере СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Также были рассмотрены проблемы борьбы с распространением недостоверной информации.
Самые яркие эпизоды с форума — в обзоре Sputnik.

Кто владеет информацией, тот владеет миром

По степени влияния на умы людей СМИ по-прежнему не знают себе конкурентов, потому что массмедиа во многом формирует картину мира, определяет отношения современного человека к событиям и фактам.
Это — огромная ответственность, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.
"Особенно это мы увидели в условиях пандемии. Многие мировые исследования говорят о том, что доверие к новостям выросли в среднем на 6% по всему миру. Людям важно обращаться именно к проверенным источникам информации", — рассказала Черкесова.
Чтобы доверие к современным СМИ продолжало укрепляться, информация, исходящая от них, должна быть актуальной и достоверной, подчеркнула замминистра.

Россия готова делиться опытом с Узбекистаном

Изменения в сфере СМИ и свободы слова в Узбекистане высоко оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Меня восхищает, с каким бесстрашием Узбекистан ринулся в бушующие воды свободы слова", — заявил он в приветственной речи.
Киселев рассказал, что России за 30 лет удалось свободу слова превратить в созидательный инструмент.
"Мы набили на этом пути много шишек, поняли, что свобода слова может использоваться против страны. Именно поэтому наш опыт для Узбекистана ценен. Мы готовы щедро делиться им", — сказал он.
Также Киселев рассказал о планах работы агентства Sputnik Узбекистан. По его словам, число сотрудников планируют увеличить, что поможет нарастить поток информации.
"У нас там (в Узбекистане — ред.) работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане. Это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане", — подчеркнул Киселев.
Тем временем председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил в Москве и Ташкенте организовать собственные корреспондентские пункты СМИ обеих стран.
Руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров на Втором Российско-узбекском медиафоруме в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
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Петр Федоров, ВГТРК: в Узбекистане изменилось многое, кроме одного...
Вчера, 17:11

Без прошлого нет будущего

Общий исторический аспект очень важен для воспитания молодого поколения обеих стран, считает глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.
"Многое изменилось в Узбекистане, но не изменилось одно — золотое сердце многонационального народа", — заявил он.
Рассказывая о подвиге узбекистанцев, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны страна приняла беженцев не только из России, но и Украины, Беларуси и других прибалтийских стран.
"Это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева", — добавил Федоров.

Узбекистану есть, над чем работать

Говоря о реформах в сфере СМИ, проводимых в Узбекистане, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев отметил, что в 2018 году в стране впервые был создан университет журналистики и массовых коммуникаций.
Вуз нацелен на подготовку профессиональных журналистов. Также, по его словам, удалось построить "мост" между государством и обществом благодаря реформированию работы пресс-служб. Данные меры, как считает чиновник, помогли насытить информационное поле страны.
Ходжаев подчеркнул, что почти половина новостного контента в Узбекистане исходит от пресс-служб государственных органов.
При этом глава агентства признал, что еще много над чем нужно работать — в частности, над усовершенствованием законодательной основы по защите журналисткой деятельности, чтобы все сотрудники СМИ чувствовали себя безопасно, выполняя свою работу.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
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Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
Вчера, 13:14
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