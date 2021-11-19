https://uz.sputniknews.ru/20211119/uspexi-i-oshibki-kak-izmenilis-smi-rossii-i-uzbekistana-za-poslednie-30-let-21424880.html

"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума

"Свобода слова может использоваться против страны": итоги медиафорума

О реформах в сфере СМИ рассказали ведущие журналисты, чиновники и руководители профильных вузов.

2021-11-19T08:49+0500

2021-11-19T08:49+0500

2021-11-19T12:44+0500

общество

сми

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Москве в здании мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся Второй Российско-узбекский медиафорум. Среди участников — представители ведущих СМИ двух государств, а также чиновники, ответственные за развитие сферы, руководители профильных учебных учреждений.На встрече участники проанализировали задачи двустороннего сотрудничества в сфере СМИ, производства и дистрибуции анимационного контента. Также были рассмотрены проблемы борьбы с распространением недостоверной информации.Самые яркие эпизоды с форума — в обзоре Sputnik.Кто владеет информацией, тот владеет миромПо степени влияния на умы людей СМИ по-прежнему не знают себе конкурентов, потому что массмедиа во многом формирует картину мира, определяет отношения современного человека к событиям и фактам. Это — огромная ответственность, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова.Чтобы доверие к современным СМИ продолжало укрепляться, информация, исходящая от них, должна быть актуальной и достоверной, подчеркнула замминистра.Россия готова делиться опытом с УзбекистаномИзменения в сфере СМИ и свободы слова в Узбекистане высоко оценил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Меня восхищает, с каким бесстрашием Узбекистан ринулся в бушующие воды свободы слова", — заявил он в приветственной речи.Киселев рассказал, что России за 30 лет удалось свободу слова превратить в созидательный инструмент.Также Киселев рассказал о планах работы агентства Sputnik Узбекистан. По его словам, число сотрудников планируют увеличить, что поможет нарастить поток информации."У нас там (в Узбекистане — ред.) работает представительство Sputnik, мы надеемся довести количество наших сотрудников до 20 в этом офисе в Узбекистане. Это поможет увеличить поток информации из Узбекистана для России и поток информации о России в Узбекистане", — подчеркнул Киселев.Тем временем председатель Союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил в Москве и Ташкенте организовать собственные корреспондентские пункты СМИ обеих стран.Без прошлого нет будущегоОбщий исторический аспект очень важен для воспитания молодого поколения обеих стран, считает глава Дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров.Рассказывая о подвиге узбекистанцев, он напомнил, что во время Великой Отечественной войны страна приняла беженцев не только из России, но и Украины, Беларуси и других прибалтийских стран."Это была, пожалуй, единственная республика, где не возник ни один детский дом, потому что ваши женщины забирали несчастных детей, лишившихся родителей и крова, прямо на вокзале, прибывших из Ленинграда, Киева", — добавил Федоров.Узбекистану есть, над чем работатьГоворя о реформах в сфере СМИ, проводимых в Узбекистане, директор Агентства информации и массовых коммуникаций Асаджон Ходжаев отметил, что в 2018 году в стране впервые был создан университет журналистики и массовых коммуникаций.Вуз нацелен на подготовку профессиональных журналистов. Также, по его словам, удалось построить "мост" между государством и обществом благодаря реформированию работы пресс-служб. Данные меры, как считает чиновник, помогли насытить информационное поле страны.Ходжаев подчеркнул, что почти половина новостного контента в Узбекистане исходит от пресс-служб государственных органов. При этом глава агентства признал, что еще много над чем нужно работать — в частности, над усовершенствованием законодательной основы по защите журналисткой деятельности, чтобы все сотрудники СМИ чувствовали себя безопасно, выполняя свою работу.

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https://uz.sputniknews.ru/20211118/dmitriy-kiselyov-vyskazalsya-o-svobode-slova-v-uzbekistane-21411137.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

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