https://uz.sputniknews.ru/20211123/kak-izmenilsya-uroven-prestupnosti-v-rossii-sredi-migrantov-v-2021-godu-21473418.html
Как изменился уровень преступности в России среди мигрантов в 2021 году
Как изменился уровень преступности в России среди мигрантов в 2021 году
Больше всего преступности было зафиксировано среди приезжих из СНГ.
2021-11-23T08:45+0500
2021-11-23T08:45+0500
2021-11-23T08:45+0500
общество
мвд
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел России (МВД) за 10 месяцев 2021 года не зафиксировало серьезного подъема преступности от иностранцев — рост составил лишь 5%.Чаще всего российские законы нарушали приезжие из СНГ, следует из статистики ведомства.В частности, гражданами из стран СНГ было совершено 24 тысячи преступлений (снижение более чем на 8%), а их удельный вес составил 78%.В интервью Sputnik узбекский правозащитник Бахром Исмаилов рассказал, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.Ранее в МВД предложили брать у приезжающих в Россию отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.Следственный комитет России также готовит законопроект о геномной регистрации мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/ekspert-obyasnil-pochemu-migranty-idut-na-pravonarusheniya-21202110.html
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мвд
Как изменился уровень преступности в России среди мигрантов в 2021 году
Чаще всего российские законы, согласно статистике, нарушали приезжие из СНГ.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел России (МВД) за 10 месяцев 2021 года не зафиксировало серьезного подъема преступности от иностранцев — рост составил лишь 5%.
Чаще всего российские законы нарушали приезжие из СНГ, следует из статистики ведомства.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 30,8 тысячи преступлений, что на 5,1% больше, чем за январь-октябрь 2020 года", — говорится в отчете МВД за эти месяцы.
В частности, гражданами из стран СНГ было совершено 24 тысячи преступлений (снижение более чем на 8%), а их удельный вес составил 78%.
В интервью Sputnik узбекский правозащитник Бахром Исмаилов рассказал
, почему некоторые мигранты идут на правонарушения.
Ранее в МВД предложили
брать у приезжающих в Россию отпечатки пальцев. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
Следственный комитет России также готовит
законопроект о геномной регистрации мигрантов.