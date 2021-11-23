https://uz.sputniknews.ru/20211123/kovidnye-budni-uzbekistan-ustanovil-novyy-minimalnyy-rekord-s-iyunya-21479480.html

Узбекистан установил новый "минимальный" рекорд по заболеваемости с июня

Узбекистан установил новый "минимальный" рекорд по заболеваемости с июня

С июля 2020 года показатели скакали то вверх, то вниз. Сейчас же ситуация, кажется, стабилизировалась.

2021-11-23T13:58+0500

2021-11-23T13:58+0500

2021-11-23T14:10+0500

общество

узбекистан

рекорд

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.Еще несколько месяцев назад страна била собственные рекорды, фиксируя резкие скачки заболеваемости. Теперь же пандемия уверенно идет на спад.Так, за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 174 — это новый минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний.Прежний минимум был отмечен 2 ноября — 272 заболевших.Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью инфицированных стало меньше. В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Сейчас, по данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в возросло до 188 301. В понедельник из больниц были выписаны 178 человек. На лечении находятся 2067 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.В стране также проведут добровольную вакцинацию бустерной дозой против COVID.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/tysyachi-uzbekistantsev-otstranili-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-21422545.html

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узбекистан, рекорд, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане