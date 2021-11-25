https://uz.sputniknews.ru/20211125/chislo-migrantov-v-moskve-snova-sokratyat-teper--v-kommunalnoy-sfere-21513569.html
Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере
Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере
Ранее Сергей Собянин сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках.
2021-11-25T09:54+0500
2021-11-25T09:54+0500
2021-11-25T10:00+0500
россия
мигранты
москва
жкх
сергей собянин
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов в районных коммунальных учреждениях.По его словам, в крупных городских коммунальных предприятиях столицы мигрантов уже почти нет.Ранее мэр заявил, что в Москве необходимо уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации.Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/moskva-uvelichivaet-stoimost-patenta-21508808.html
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мигранты, москва, жкх, сергей собянин
Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере
09:54 25.11.2021 (обновлено: 10:00 25.11.2021)
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице нужно уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов в районных коммунальных учреждениях.
По его словам, в крупных городских коммунальных предприятиях столицы мигрантов уже почти нет.
"Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", – заявил РИА Новости
Собянин.
Ранее мэр заявил
, что в Москве необходимо уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации.
Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
Без работы приезжие не останутся, убежден
Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.