https://uz.sputniknews.ru/20211125/chislo-migrantov-v-moskve-snova-sokratyat-teper--v-kommunalnoy-sfere-21513569.html

Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере

Число мигрантов в Москве снова сократят: теперь — в коммунальной сфере

Ранее Сергей Собянин сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках.

2021-11-25T09:54+0500

2021-11-25T09:54+0500

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россия

мигранты

москва

жкх

сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов в районных коммунальных учреждениях.По его словам, в крупных городских коммунальных предприятиях столицы мигрантов уже почти нет.Ранее мэр заявил, что в Москве необходимо уменьшить число мигрантов на стройках домов для программы реновации.Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/moskva-uvelichivaet-stoimost-patenta-21508808.html

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мигранты, москва, жкх, сергей собянин