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Импорт бензина вырос почти вдвое: сколько топлива поставила Россия
Импорт бензина вырос почти вдвое: сколько топлива поставила Россия
Согласно данным Госкомстата, с начала года республика ввезла из зарубежных стран 300 миллионов литров горючей смеси на $110,2 млн.
2021-11-25T16:12+0500
2021-11-25T16:14+0500
общество
узбекистан
импорт
бензин
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В период с января по октябрь Узбекистан увеличил импорт бензина более чем на 40%, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, с начала года республика ввезла из зарубежных стран 300 миллионов литров горючей смеси на $110,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт бензина увеличился на 128 миллионов литров.Среди основных поставщиков лидирует Россия (142,3 млн литров). Затем идут Туркменистан (136 млн литров), Казахстан (16 млн литров), Ирак (3,6 млн литров) и Иран (1,8 млн литров).Помимо этого, за первые 10 месяцев в стране произвели 902,7 тысяч тонн данного топлива, из которых около 80% - это бензин марки АИ-80. Ранее в Узбекистане резко взлетела стартовая цена на бензин АИ-80. Горючая смесь подорожала на 70%. Также рост цен наблюдался и на мировых рынках. Данную ситуацию взял под контроль Антимонопольный комитет республики. В ходе проведенного расследования выяснилось, что поставляемый на биржу автобензин измерялся в цистернах. Данное условие ограничивало возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу. В связи с этим с 17 ноября 2021 года нефтеперерабатывающие предприятия обязали выставлять на торги не менее 20% от общего объема реализуемого бензина в лотах по одной тонне. В ходе предпринятых мер средняя стоимость автомобильного бензина АИ-80 стала постепенно снижаться и упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%).
https://uz.sputniknews.ru/20211116/antimonopolnyy-komitet-obyasnil-rost-tsen-na-benzin-21380789.html
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узбекистан, импорт, бензин

Импорт бензина вырос почти вдвое: сколько топлива поставила Россия

16:12 25.11.2021 (обновлено: 16:14 25.11.2021)
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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К тому же за первые 10 месяцев в Узбекистане произвели 902,7 тысяч тонн топлива, из которых около 80% — бензин АИ-80.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В период с января по октябрь Узбекистан увеличил импорт бензина более чем на 40%, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, с начала года республика ввезла из зарубежных стран 300 миллионов литров горючей смеси на $110,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт бензина увеличился на 128 миллионов литров.
Среди основных поставщиков лидирует Россия (142,3 млн литров). Затем идут Туркменистан (136 млн литров), Казахстан (16 млн литров), Ирак (3,6 млн литров) и Иран (1,8 млн литров).
Помимо этого, за первые 10 месяцев в стране произвели 902,7 тысяч тонн данного топлива, из которых около 80% - это бензин марки АИ-80.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
Экономика
Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
16 ноября, 20:12
Ранее в Узбекистане резко взлетела стартовая цена на бензин АИ-80. Горючая смесь подорожала на 70%. Также рост цен наблюдался и на мировых рынках. Данную ситуацию взял под контроль Антимонопольный комитет республики. В ходе проведенного расследования выяснилось, что поставляемый на биржу автобензин измерялся в цистернах. Данное условие ограничивало возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу. В связи с этим с 17 ноября 2021 года нефтеперерабатывающие предприятия обязали выставлять на торги не менее 20% от общего объема реализуемого бензина в лотах по одной тонне. В ходе предпринятых мер средняя стоимость автомобильного бензина АИ-80 стала постепенно снижаться и упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%).
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