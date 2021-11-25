https://uz.sputniknews.ru/20211125/serdtse-na-vostok-zvezdy-iz-rossii-vyshedshie-v-svet-v-uzbekskix-naryadax-21525289.html
Сердце на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
Сердце на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
Как известные артисты, спортсмены, деятели культуры и даже политики интегрируют узбекские узоры в свой образ
2021-11-25T22:30+0500
2021-11-25T22:30+0500
2021-11-25T22:33+0500
культура
знаменитости
узбекский халат
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Такова традиция: все уважаемые иностранные гости, посещающие Узбекистан, обязательно получают в подарок чапан ручной работы. Такие носят лишь по особым поводам.Герои сегодняшней подборки Sputnik – известные россияне, которые не просто примерили узбекский чапан, а пошли еще дальше. Кто-то адаптировал икат для выхода в свет, а кто-то носит вещи в узбекском стиле каждый день – и делает это очень гармонично и стильно.Sputnik Узбекистан делится самыми удачными "узбекскими" образами российских знаменитостей.Митя ФоминРоссийский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi приехал в Узбекистан снимать клип на песню "Удивительная" — и не скрывает своего восторга от Ташкента, Бухары, Самарканда и Чимгана. В своем Instagram артист рассказывает, что бродит по улицам, "просто разинув рот", и выкладывает фотографии в узбекском стиле.Для фотосессии в Бухаре Фомин выбрал тюбетейку и футболку из узбекского шелка. Все это певец сочетает с вещами в спортивном стиле – широкими брюками, серебристой курткой, кроссовками, добавив к своему образу завершающий штрих – массивные цепи.Александр ВасильевИсторик моды и бессменный ведущий шоу "Модный приговор" – частый гость в Узбекистане или, как называет республику он сам, в "гостеприимной и очень ласковой стране".В основном Александр Васильев посещает Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. В интервью Sputnik искусствовед однажды рассказал, что каждый раз, путешествуя по стране, он обязательно покупает себе узбекские халаты и шарфы.Узбекские национальные наряды Александр Васильев называет неповторимыми и часто фотографируется в них.СогдианаПевица Согдиана родилась в Ташкенте и, несмотря на то, что давно переехала в Москву, не забывает о своих корнях. Как для выступлений, так и для обычной жизни артистка выбирает одежду в узбекском стиле – это либо шелковый халат, либо платье с вкраплениями узбекского орнамента. Кроме этого, Согдиана часто поет на узбекском для своих поклонников в сторис Instagram.Мария ЗахароваЕсли уроженка Узбекистана Согдиана не удивляет своей приверженностью к узбекской моде, то Мария Захарова произвела настоящий фурор, опубликовав три года назад на своих страницах в социальных сетях фотографию в чапане."Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятии людьми окружающего мира", — подписала она снимок.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ известна своей элегантностью и принципом выбирать демократичные вещи для выхода в свет. Так, на премьере фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" Мария Захарова появилась в роскошном халате с узбекской вышивкой, который купила… на обычном ташкентском рынке. Более того, сфотографировалась с мастерицей, расшившей чапан, и вновь выложила фото в Сеть.А в октябре этого года Мария Захарова выбрала костюм из нежно-сиреневого адраса для серьезного мероприятия – третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Татьяна НавкаОлимпийская чемпиона по фигурному катанию посетила Узбекистан впервые в 2019 году. Тогда знаменитая спортсменка прибыла в Ташкент на открытие Ледового дворца Humo Arena.Во время пресс-конференции Татьяне Навке подарили узбекский халат в серо-голубых тонах, который она сразу же надела. Холодная палитра сделала халат более строгим и подчеркнула цвет глаз фигуристки.Жанна Левина-МартиросянУ супруги юмориста Гарика Мартиросяна собралась целая коллекция узбекских халатов, в которых она регулярно появляется на светских мероприятиях – и постоянно получает комплименты в Instagram.
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Данара Курманова
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
знаменитости, узбекский халат
Сердце на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядах
22:30 25.11.2021 (обновлено: 22:33 25.11.2021)
Узбекский чапан становится модной деталью гардероба за пределами Узбекистана. Как известные артисты, спортсмены, деятели культуры и даже политики интегрируют узбекские узоры в свой образ – в материале Sputnik.
Такова традиция: все уважаемые иностранные гости, посещающие Узбекистан, обязательно получают в подарок чапан ручной работы. Такие носят лишь по особым поводам.
Герои сегодняшней подборки Sputnik
– известные россияне, которые не просто примерили узбекский чапан, а пошли еще дальше. Кто-то адаптировал икат для выхода в свет, а кто-то носит вещи в узбекском стиле каждый день – и делает это очень гармонично и стильно.
Sputnik Узбекистан
делится самыми удачными "узбекскими" образами российских знаменитостей.
Митя Фомин
Российский певец, экс-вокалист группы Hi-Fi приехал в Узбекистан снимать клип
на песню "Удивительная" — и не скрывает
своего восторга от Ташкента, Бухары, Самарканда и Чимгана. В своем Instagram артист рассказывает, что бродит по улицам, "просто разинув рот", и выкладывает фотографии в узбекском стиле.
Для фотосессии в Бухаре Фомин выбрал тюбетейку и футболку из узбекского шелка. Все это певец сочетает с вещами в спортивном стиле – широкими брюками, серебристой курткой, кроссовками, добавив к своему образу завершающий штрих – массивные цепи.
Александр Васильев
Историк моды и бессменный ведущий шоу "Модный приговор" – частый гость в Узбекистане или, как называет республику он сам, в "гостеприимной и очень ласковой стране".
В основном Александр Васильев посещает Хиву, Бухару, Самарканд и Ташкент. В интервью Sputnik
искусствовед однажды рассказал, что каждый раз, путешествуя по стране, он обязательно покупает себе узбекские халаты и шарфы.
"Я считаю, это прекрасно. В Москве я их надеваю на съемки "Модного приговора" или беру наряды с собой в разные страны и с удовольствием ношу их, например, во Франции и Литве. Мне все это очень дорого".
Александр Васильев
Историк моды, искусствовед
Узбекские национальные наряды Александр Васильев называет неповторимыми и часто фотографируется в них.
Согдиана
Певица Согдиана родилась в Ташкенте и, несмотря на то, что давно переехала в Москву, не забывает о своих корнях. Как для выступлений, так и для обычной жизни артистка выбирает одежду в узбекском стиле – это либо шелковый халат, либо платье с вкраплениями узбекского орнамента.
Кроме этого, Согдиана часто поет на узбекском для своих поклонников в сторис Instagram.
Мария Захарова
Если уроженка Узбекистана Согдиана не удивляет своей приверженностью к узбекской моде, то Мария Захарова произвела настоящий фурор, опубликовав три года назад на своих страницах в социальных сетях фотографию в чапане.
"Очень люблю народное искусство. Удивительным образом оно сохраняет самобытность национальной культуры и одновременно объединяет, подчеркивая общее в историческом восприятии людьми окружающего мира", — подписала она снимок.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ известна своей элегантностью и принципом выбирать демократичные вещи для выхода в свет. Так, на премьере фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" Мария Захарова появилась в роскошном халате с узбекской вышивкой, который купила… на обычном ташкентском рынке. Более того, сфотографировалась с мастерицей, расшившей чапан, и вновь выложила фото в Сеть.
А в октябре этого года Мария Захарова выбрала костюм из нежно-сиреневого адраса для серьезного мероприятия – третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Татьяна Навка
Олимпийская чемпиона по фигурному катанию посетила Узбекистан впервые в 2019 году. Тогда знаменитая спортсменка прибыла в Ташкент на открытие Ледового дворца Humo Arena.
Во время пресс-конференции Татьяне Навке подарили узбекский халат в серо-голубых тонах, который она сразу же надела. Холодная палитра сделала халат более строгим и подчеркнула цвет глаз фигуристки.
Жанна Левина-Мартиросян
У супруги юмориста Гарика Мартиросяна собралась целая коллекция узбекских халатов, в которых она регулярно появляется на светских мероприятиях – и постоянно получает комплименты в Instagram.