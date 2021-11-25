https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-navoi-vosstanovili-v-rabote-20-uchiteley-uvolennyx-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-21526869.html

В Навои восстановили в работе 20 учителей, уволенных за отказ от вакцинации

В Навои восстановили в работе 20 учителей, уволенных за отказ от вакцинации

Госинспекция по труду признала незаконным увольнение педагогов и оштрафовала директора за это решение.

2021-11-25T19:56+0500

2021-11-25T19:56+0500

2021-11-25T19:56+0500

общество

навои

вакцинация

учителя

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Навоийское областное управление Государственной инспекции труда отменило решение о массовом увольнение учителей школы №12 Кызылтепинского района.По данным ведомства, директор школы уволил в общей сложности двадцать педагогов, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса. В инспекции изучили ситуацию и признали ее нарушением трудового законодательства.Сообщается, что на имя руководителя внесено письменное представление, в результате которого решение об увольнении сотрудников отменено.Кроме того, директор оштрафован по части 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда). Она предусматривает штраф в размере до 10 базовых расчетных величин.С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса.На прошлой недели служба санитарно-эпидемиологического благополучия сообщила, что за отказ от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции от работы отстранены 26 тысяч человек. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/v-uzbekistane-provedut-dobrovolnuyu-revaktsinatsiyu-busternoy-dozoy-protiv-covid-21460205.html

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навои, вакцинация, учителя