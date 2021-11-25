https://uz.sputniknews.ru/20211125/v-uzbekistan-pribyl-pervyy-poezd-agroekspress-iz-rossii-21518149.html
В Узбекистан прибыл первый поезд "Агроэкспресс" из России
В Узбекистан прибыл первый поезд "Агроэкспресс" из России
Пришедший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки ЦНА Тамбов (Россия) транзитом через Казахстан.
2021-11-25T13:44+0500
2021-11-25T13:44+0500
2021-11-25T13:58+0500
общество
узбекистан
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Первый поезд "Агроэкспресс" прибыл из России на вокзал "Ташкент-Центральный", сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" (УТЙ).Отмечается, что данный проект реализован в рамках расширения двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией для развития логистических коридоров.По данным УТЙ, пришедший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки "Цна" (Тамбов, Россия) транзитом через Казахстан.По словам первого замначальника Главного управления развития логистики и цифровизации по развитию международных транспортных коридоров АО "Узбекистон темир йуллари" Мухамедова Рустама, запуск пилотной контейнерной партии агропромышленного комплекса дал возможность протестировать прохождение границ и таможенных барьеров. К тому же это позволило проанализировать степень сохранности груза в пути следования для выявления и устранения недоработки к следующему запуску, добавил эксперт."Агроэкспресс" представляет собой развитие взаимной торговли между Узбекистаном и Россией, а также наращивание экспортного потенциала и увеличение грузооборота между странами. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в рамках российско-узбекского межрегионального форума заявил, что в Узбекистан отправился первый "Агроэкспресс". По его словам, задача проекта — нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Состав вернется обратно к концу ноября.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/chto-agroekspress-vezet-iz-moskvy-v-tashkent-i-s-chem-priedet-obratno-21416894.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
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узбекистан, "агроэкспрессы"
В Узбекистан прибыл первый поезд "Агроэкспресс" из России
13:44 25.11.2021 (обновлено: 13:58 25.11.2021)
По данным "Узбекистон темир йуллари", пришедший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки ЦНА Тамбов (Россия) транзитом через Казахстан.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Первый поезд "Агроэкспресс" прибыл из России на вокзал "Ташкент-Центральный", сообщает
пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" (УТЙ).
Отмечается, что данный проект реализован в рамках расширения двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией для развития логистических коридоров.
По данным УТЙ, пришедший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки "Цна" (Тамбов, Россия) транзитом через Казахстан.
По словам первого замначальника Главного управления развития логистики и цифровизации по развитию международных транспортных коридоров АО "Узбекистон темир йуллари" Мухамедова Рустама, запуск пилотной контейнерной партии агропромышленного комплекса дал возможность протестировать прохождение границ и таможенных барьеров. К тому же это позволило проанализировать степень сохранности груза в пути следования для выявления и устранения недоработки к следующему запуску, добавил эксперт.
"Агроэкспресс" представляет собой развитие взаимной торговли между Узбекистаном и Россией, а также наращивание экспортного потенциала и увеличение грузооборота между странами.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в рамках российско-узбекского межрегионального форума заявил
, что в Узбекистан отправился первый "Агроэкспресс". По его словам, задача проекта — нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году. Состав вернется обратно к концу ноября.