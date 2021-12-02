https://uz.sputniknews.ru/20211202/defitsit-vody-i-postkovidnyy-krizis--s-kakimi-problemami-pomojet-uzbekistanu-eaes-21625121.html

Дефицит воды и постковидный кризис – с какими проблемами поможет Узбекистану ЕАЭС

Дефицит воды и постковидный кризис – с какими проблемами поможет Узбекистану ЕАЭС

Сотрудничество с ЕАЭС и ЕАБР поможет Узбекистану не только увеличить торговлю со странами-соседями, но и создать новые рабочие места в сфере водно-энергетического комплекса.

2021-12-02T20:02+0500

2021-12-02T20:02+0500

2021-12-02T20:02+0500

экономика

узбекистан

еаэс

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В Москве состоялся Второй Евразийский конгресс, в ходе которого официальный Ташкент заявил – Узбекистан привержен сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Об этом, в частности, говорил Джамшид Кучкаров, заместитель премьер-министра республики и министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана. Он перечислил пять основных векторов сотрудничества республики с ЕАЭС – транспортная инфраструктура, водные ресурсы и энергетика, промышленная кооперация, финансовый сектор, миграция.Как Узбекистан может развивать данные направления за счет Союза и могут ли совместные проекты Узбекистана и ЕАЭС изменить кадровую структуру в республике? Ответы на эти вопросы – в обзоре Sputnik.Чистый расчетУзбекистану выгодно сотрудничать с ЕАЭС, поскольку товарооборот республики со странами Союза растет. Как ранее сообщала помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, данный показатель за январь-сентябрь текущего года составил $7,8 млрд долларов, то есть увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Данные цифры весьма важны для Узбекистана, учитывая влияние пандемии на экономику, считает востоковед Адиль Каукенов."Пандемия коронавируса показала ценность нормальных потоков передвижения людей и грузов. Сейчас весь мир сталкивается с различными кризисами в силу того, что из-за ограничений бывает затруднено передвижение транспорта и человеческих ресурсов", - говорит эксперт.Региональный рынок должен быть доминирующим для любой страны, полагает Каукенов."К примеру, трудно попасть из Центральной Азии на африканский рынок. А евразийский – вот он, рядом, и на нем проще работать из-за схожести как законодательной базы, так и менталитета", - говорит он.Россия в приоритетеПо данным Госкомстата, с января по октябрь 2021 года основным торговым партнером в рамках ЕАЭС для Узбекистана стала Россия (товарооборот стран составил почти $6 млрд).При этом Россия выгодна для Узбекистана не только как рынок сбыта, но и как место работы для трудовых мигрантов. Денежные переводы узбекистанских рабочих – это один из инструментов макроэкономической стабильности страны, считает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец."Переводы на родину составляют несколько миллиардов долларов каждый год", - отмечает эксперт, приводя в пример статистику российского Центробанка. За первые шесть месяцев текущего года из $5,44 млрд, отправленных личными переводами из России в страны СНГ, около $2 млрд пришлись на Узбекистан."Сближение – это всегда инструмент развития, - говорит Алексей Зубец. – В этом году Россия и Узбекистан реализовали немало совместных проектов – речь идет и о межрегиональном, и об образовательном форумах, совместных предприятиях. Поэтому Россия для Узбекистана – первый приоритет".Узбекистан быстро развивается, ему необходимы инвестиционные ресурсы для обновления инфраструктуры, утверждает эксперт. В данном случае сотрудничество с Россией в рамках ЕАЭС тоже полезно для республики – источником финансирования новых проектов может выступить Евразийский банк развития (ЕАБР).Чем поможет ЕАБР?Между тем, Узбекистан уже подал заявку на вступление в ЕАБР, сообщил во время конгресса председатель банка Николай Подгузов, назвавший республику "уважаемым и мощным акционером"."ЕАБР – источник дешевых кредитов, - объясняет стремление Узбекистана сотрудничать с банком Алексей Зубец. – Как показывает практика, средства, предоставляемые банком по цене кредитных ресурсов, оказываются дешевле того, что можно найти на рынке".В частности, ЕАБР может помочь Узбекистану в решении проблем, связанных с дефицитом воды и энергетики, говорит Николай Подгузов."77% водостока образуется в Таджикистане и Кыргызстане. При том 85% пользователей – это Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Каждый развивает свою энергосистему в отдельности, это – максимальные издержки, усугубление проблемы дефицита воды", - заявил он.По мнению Подгузова, странам региона необходимо работать в области энергетики более скоординированно – например, восстановить энергообмен по линии Таджикистана и Узбекистана при помощи технологических и инвестиционных ресурсов России.По прогнозам ЕАБР, совместные проекты повысят обеспеченность Центральной Азии водой на 40%. Однако, как считает доктор экономических наук, профессор, проректор РАНХиГС Андрей Марголин, они несут и вторичный эффект – создают потребность в новых рабочих местах и квалифицированных специалистах."XXI век – век экономики и знаний, - говорит экономист. – Чем более квалифицированными будут люди в России и Узбекистане, тем проще нам будет сотрудничать в высокотехнологичных отраслях. Именно на это направлена кооперация стран в сфере образования (Второй Российско-Узбекский образовательный форум – Sputnik)".

https://uz.sputniknews.ru/20211202/mishustin-otsenil-vygodu-dlya-uzbekistana-ot-sotrudnichestva-s-eaes-21616330.html

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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