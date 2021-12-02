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Экзамены на получение водительских прав передадут частникам
Экзамены на получение водительских прав передадут частникам
По мнению ГУБДД, это положит конец коррупционным проявлениям в процессе получения права на управление транспортом.
2021-12-02T16:39+0500
2021-12-02T16:39+0500
общество
коррупция
губдд
права
экзамены
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Экзамены на получение водительских прав будут проводить частные экзаменационные центры, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.По данным ведомства, в частных автошколах будут проводиться как теоретические, так и практические испытания. Передача соответствующих полномочий будет происходить постепенно.По мнению ведомства, это положит конец коррупционным проявлениям в процессе получения права на управление транспортом. Вместе с тем, в ГУБДД призвали руководство автошкол внимательно относиться к обучению граждан.С января по октябрь 2021 года в Узбекистане зафиксировано 6 551 дорожно-транспортное происшествие. Они привели к гибели 1 682 человек, порядка шести тысяч получили телесные повреждения.На ситуацию обратил внимание в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов. Он подверг критике работу по подготовке водителей и призвал усовершенствовать ПДД.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html
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коррупция, губдд, права, экзамены

Экзамены на получение водительских прав передадут частникам

16:39 02.12.2021
CC0 / pixabay / Мужчина за рулем
Мужчина за рулем - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
CC0 / pixabay /
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По мнению ГУБДД, это положит конец коррупционным проявлениям в процессе получения права на управление транспортом.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Экзамены на получение водительских прав будут проводить частные экзаменационные центры, сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.
По данным ведомства, в частных автошколах будут проводиться как теоретические, так и практические испытания. Передача соответствующих полномочий будет происходить постепенно.
“В этих центрах планируется проведение экзаменов полностью без человеческого фактора, посредством автоматизированной электронной системы”, — говорится в сообщении.
По мнению ведомства, это положит конец коррупционным проявлениям в процессе получения права на управление транспортом. Вместе с тем, в ГУБДД призвали руководство автошкол внимательно относиться к обучению граждан.
С января по октябрь 2021 года в Узбекистане зафиксировано 6 551 дорожно-транспортное происшествие. Они привели к гибели 1 682 человек, порядка шести тысяч получили телесные повреждения.
На ситуацию обратил внимание в Сенате министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов. Он подверг критике работу по подготовке водителей и призвал усовершенствовать ПДД.
Водитель за рулем авто - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
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