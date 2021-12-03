https://uz.sputniknews.ru/20211203/alkogol-snova-podorojal-novye-tseny-v-uzbekistane-21632392.html
Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане
Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане
Новые цены установлены на все напитки, кроме одного — пиво.
2021-12-03T13:30+0500
2021-12-03T13:30+0500
2021-12-03T13:30+0500
общество
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цены
алкоголь
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Цены на алкогольную продукцию в Узбекистане снова повысилисьС 1 декабря минимальные оптово-отпускная и розничная стоимость 1 литра готовой продукции составляет:Ранее продавцов алкоголя и табачной продукции обязали требовать паспорт у граждан, которые выглядят моложе 21 года. Если у молодого клиента не окажется паспорта, ему ничего не продадут.Кроме того, в июне власти ввели "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/vino-konyak-shampanskoe-ili-viski-kakoy-alkogol-naimenee-vrednyy-18549730.html
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узбекистан, цены, алкоголь
Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане
Цены на алкоголь повышались совсем недавно — в марте, до этого — в октябре 2020-го.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Цены на алкогольную продукцию в Узбекистане снова повысились
С 1 декабря минимальные оптово-отпускная и розничная стоимость 1 литра готовой продукции составляет
:
вино — 12000 / 14200 (по сравнению с мартом — 11200 / 13200);
коньяк — 48200 / 57800 (по сравнению с мартом — 41200 / 49400);
водка и прочая алкогольная продукция — 30200 / 36200 (по сравнению с мартом — 28600 / 34400).
Ранее продавцов алкоголя и табачной продукции обязали требовать паспорт у граждан, которые выглядят моложе 21 года.
Если у молодого клиента не окажется паспорта, ему ничего не продадут
.
Кроме того, в июне власти ввели
"сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет.