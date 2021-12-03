https://uz.sputniknews.ru/20211203/alkogol-snova-podorojal-novye-tseny-v-uzbekistane-21632392.html

Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане

Алкоголь снова подорожал: новые цены в Узбекистане

Новые цены установлены на все напитки, кроме одного — пиво.

2021-12-03T13:30+0500

2021-12-03T13:30+0500

2021-12-03T13:30+0500

общество

узбекистан

цены

алкоголь

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Цены на алкогольную продукцию в Узбекистане снова повысилисьС 1 декабря минимальные оптово-отпускная и розничная стоимость 1 литра готовой продукции составляет:Ранее продавцов алкоголя и табачной продукции обязали требовать паспорт у граждан, которые выглядят моложе 21 года. Если у молодого клиента не окажется паспорта, ему ничего не продадут.Кроме того, в июне власти ввели "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/vino-konyak-shampanskoe-ili-viski-kakoy-alkogol-naimenee-vrednyy-18549730.html

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узбекистан, цены, алкоголь