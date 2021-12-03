https://uz.sputniknews.ru/20211203/evraziyskiy-karkas-dlya-vas-i-dlya-nas-v-chem-sekret-torgovyx-ambitsiy-eaes-21628429.html

Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС

Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС

В Москве 2 декабря состоялся второй по счету Евразийский конгресс, участники которого рассказали о перспективах развития организации

2021-12-03T08:11+0500

2021-12-03T08:11+0500

2021-12-03T08:11+0500

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik, Рубен Гарсия. Первое, что бросается в глаза при рассмотрении аналитических отчетов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - это успешность восстановления после ковидного кризиса.По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, только в этом году с января по сентябрь взаимная торговля внутри евразийского пространства увеличилась на треть. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют в 2022 году рост ВВП в стран-участниц от 4,2 до 6,2%, в значительной степени – благодаря торговле с соседями по региону.Однако потенциал для кооперации и выхода на новые рынки все еще значителен, отмечают эксперты. У каждого государства, конечно, свой рецепт благополучия, но в одном члены ЕАЭС абсолютно единодушны – от кооперации выигрывают каждый.Скажем, для Армении важнейшим условием для развития евразийской экономики является увеличение доли национальных валют в торговле.По его мнению, при правильной системе расчетов ЕАЭС получит возможность для аккумуляции валют, что будет серьезным стимулом к увеличению объемов торговли внутри союза.Но куда более важным фактором экономической интеграции, по мнению экспертов, является не столько финансовые инструменты, сколько отлаженная логистика. Снятие бюрократических барьеров уже сильно облегчило странам-членам ЕАЭС доставку товаров на соседние рынки, а строительство дополнительной транспортной инфраструктуры при интеграции с китайским проектом "Один пояс – один путь" еще больше расширит горизонты торговли, ускорив грузоперевозки.Так, ЕАБР уже заявил о готовности стать кредитором и организатором финансирования "Меридиана" - первой частной автомобильной дороги, которая в России пройдет от казахстанской границы до Беларуси, а итоговый маршрут соединит страны ЕАЭС с Китаем.Кроме того, банк представил концепцию Евразийской товаропроводящей сети - системы управления товарными потоками сельхозпродукции в ЕАЭС от производителя до розничной сети. Сеть охватывает всех – фермеров и производителей, логистические компании и центры по хранению с/х-товаров, дистрибуторов и ритейл, фискальные и контролирующие органы.По прогнозам аналитиков, это позволит увеличить товарооборот в АПК на 30% и обеспечить продовольственную безопасность 228 миллионов человек. Идею уже одобрил один из крупнейших аграрных производителей в ЕАЭС, Казахстан.Опыт строительства и распределения средства уже есть. Большую часть инфраструктуры для присоединения к китайскому транспортному проекту "Нового Шелкового пути" страны ЕАЭС строили самостоятельно.По словам Евгения Винокурова, главного экономиста Евразийского банка, с тех пор, как в КНР несколько охладели к проектам "Западная Европа – Западный Китай", Пекин не вложил в инфраструктуру "ни цента, ни юаня, ни копейки", ограничившись субсидиями на экспорт контейнеров из центральных провинций Поднебесной.Зато страны ЕАЭС, вложившиеся в создание дорог, складов и хабов, отлично приспособили инфраструктуру под свои интеграционные нужды.Более того, создание такой масштабной логистической сети, или как ее назвал Михаил Мишустин, "транспортный каркас Евразии", нужно не только членам ЕАЭС.Евразийский транспортный проект существенно облегчит бизнес странам региона, являющимися важными торговыми партнерами экономического союза, но еще не присоединившиеся к нему – Таджикистану и Узбекистану. Собственно, Ташкент уже оценил все выгоды от такого сотрудничества, и сейчас работает над полноценным вступлением. По мнению вице-премьера Узбекистана Джамшида Кучкарова, партнерство в рамках ЕАЭС буквально выведет к морю узбекскую торговлю, открыв новые транспортные коридоры.Поддержать проект масштабной интеграции хотят не только страны Центральной Азии – официальный Минск также собирается взять на себя роль проводника на пути из Китая в Европу.По его словам, единственным значимым препятствием для сопряжения экономик стран ЕАЭС может быть только избыточная внутренняя конкуренция в той или иной отрасли."Когда мы будем формировать перечень проектов для стратегии развития до 2025 года, важно подчеркнуть, что нам не надо создавать дополнительные дублирующие производства. Да, конкуренция должна быть, но эта конкуренция должна быть нашим совместным продуктом в третьих странах, мы должны занимать ниши на других рынках при финансовой поддержке нашего экспорта со стороны ЕАБР", - отметил Игорь Петришенко.Сейчас статус наблюдателя в ЕАЭС, помимо Узбекистана (который , возможно, скоро станет полноценным участником организации) имеют Молдова и Куба. Кроме того, уже который год к союзу присматривается Таджикистан, но пока медлит с принятием решения.Возможно, именно успех реализации торгово-логистических планов ЕАБР окончательно развеет сомнения колеблющихся.

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