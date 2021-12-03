https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-planiruet-ocherednoy-gosvizit--kuda-ego-priglasili-21639683.html

Мирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили

Мирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили

Лидеры двух государств обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.

2021-12-03T18:26+0500

2021-12-03T18:26+0500

2021-12-03T18:26+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пресс-служба главы Узбекистана сообщила о запланированном на 5 и 6 декабря государственном визите в Казахстан. Шавкат Мирзиёев посетит соседнюю республику по приглашению ее президента Касым-Жомарта Токаева.Программа пребывания в Нур-Султане включит встречи и переговоры на высшем уровне. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между странами.Рассмотрят и задачи углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов экономической кооперации, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.По итогам саммита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.Перед визитом Мирзиёева в Нур-Султане пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей обеих стран.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов, которые, в том числе предусматривают сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20211120/uzbekistan-i-rossiya-sfokusiruyutsya-na-poiske-sovmestnyx-investproektov-21445185.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, государственный визит