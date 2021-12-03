https://uz.sputniknews.ru/20211203/mirziyoev-planiruet-ocherednoy-gosvizit--kuda-ego-priglasili-21639683.html
Мирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили
Мирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили
Лидеры двух государств обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.
2021-12-03T18:26+0500
2021-12-03T18:26+0500
2021-12-03T18:26+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пресс-служба главы Узбекистана сообщила о запланированном на 5 и 6 декабря государственном визите в Казахстан. Шавкат Мирзиёев посетит соседнюю республику по приглашению ее президента Касым-Жомарта Токаева.Программа пребывания в Нур-Султане включит встречи и переговоры на высшем уровне. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между странами.Рассмотрят и задачи углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов экономической кооперации, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.По итогам саммита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.Перед визитом Мирзиёева в Нур-Султане пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей обеих стран.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября. По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов, которые, в том числе предусматривают сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/uzbekistan-i-rossiya-sfokusiruyutsya-na-poiske-sovmestnyx-investproektov-21445185.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, государственный визит
Мирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили
Лидеры двух государств обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят основные направления региональной интеграции.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Пресс-служба главы Узбекистана сообщила о запланированном на 5 и 6 декабря государственном визите в Казахстан. Шавкат Мирзиёев посетит соседнюю республику по приглашению ее президента Касым-Жомарта Токаева.
Программа пребывания в Нур-Султане включит встречи и переговоры на высшем уровне. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между странами.
Рассмотрят и задачи углубления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, прежде всего практического взаимодействия и продвижения конкретных проектов экономической кооперации, а также активизации программы культурно-гуманитарного обмена.
По итогам саммита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.
Перед визитом Мирзиёева в Нур-Султане пройдет бизнес-форум с участием ведущих компаний и предпринимателей обеих стран.
Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил
в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября.
По итогам переговоров двух лидеров подписано 18 документов, которые, в том числе предусматривают сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.