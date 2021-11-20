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Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/uzbekistan-i-rossiya-sfokusiruyutsya-na-poiske-sovmestnyx-investproektov-21445185.html
Узбекистан и Россия сфокусируются на поиске совместных инвестпроектов
Узбекистан и Россия сфокусируются на поиске совместных инвестпроектов
Государства будут обмениваться информацией и экспертизой в плане поиска новых взаимовыгодных инвестиционных решений.
2021-11-20T11:35+0500
2021-11-20T11:35+0500
визит шавката мирзиёева в россию
сотрудничество
экономика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд прямых инвестиций Узбекистана возьмутся за разработку новых совместных инвестпроектов и усиленную реализацию имеющихся. Такую деятельность предусматривает подписанное накануне соглашение между ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе РФПИ.В рамках достигнутых договоренностей предполагается также обмен информацией и экспертизой, стороны сфокусируются на поиске и реализации инвестиционных проектов на территории двух стран.Узбекистан и Россия демонстрируют успехи в торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве, в том числе, в рамках борьбы с пандемией, заявили представители ведомства. В 2021 году РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. Налажено серийное производство препарата.Накануне состоялся государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию. Стороны подписали 18 совместных документов, которые, в том числе предусматривают сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/kogda-sputnik-layt-poyavitsya-v-uzbekistane-21220954.html
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сотрудничество, экономика, инвестиции

Узбекистан и Россия сфокусируются на поиске совместных инвестпроектов

11:35 20.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки валютного рынка
Котировки валютного рынка - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Государства будут обмениваться информацией и экспертизой в плане поиска новых взаимовыгодных инвестиционных решений.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд прямых инвестиций Узбекистана возьмутся за разработку новых совместных инвестпроектов и усиленную реализацию имеющихся.
Такую деятельность предусматривает подписанное накануне соглашение между ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе РФПИ.
В рамках достигнутых договоренностей предполагается также обмен информацией и экспертизой, стороны сфокусируются на поиске и реализации инвестиционных проектов на территории двух стран.
Узбекистан и Россия демонстрируют успехи в торгово-инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве, в том числе, в рамках борьбы с пандемией, заявили представители ведомства.
вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
Общество
Когда "Спутник Лайт" появится в Узбекистане?
4 ноября, 05:00
В 2021 году РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. Налажено серийное производство препарата.
Накануне состоялся государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию. Стороны подписали 18 совместных документов, которые, в том числе предусматривают сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности.
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