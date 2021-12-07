https://uz.sputniknews.ru/20211207/utverjden-mejdunarodnyy-dogovor-mejdu-uzbekistanom-i-tadjikistanom-21678717.html
Утвержден международный договор между Узбекистаном и Таджикистаном
Утвержден международный договор между Узбекистаном и Таджикистаном
Соглашение было заключено 17 августа 2018 года. Протокол о внесении изменений подписан 10 июня 2021-го в Душанбе.
2021-12-07T10:01+0500
2021-12-07T10:01+0500
2021-12-07T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств. Документ рассмотрен в рамках постановления "Об утверждении международного договора", подписанного президентом. Министерству иностранных дел поручено направить таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного протокола.Отметим, что соглашение было заключено 17 августа 2018 года. Протокол о внесении изменений подписан 10 июня 2021-го в Душанбе.В ноябре этого года Россия и Узбекистан подписали в общей сложности 18 документов в рамках визита Шавката Мирзиёева в Москву. В частности, главы государств приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html
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узбекистан, таджикистан, соглашение, протокол
Утвержден международный договор между Узбекистаном и Таджикистаном
10:01 07.12.2021 (обновлено: 10:19 07.12.2021)
Документ определяет взаимное предоставление земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств в двух республиках.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik
. Утвержден протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Узбекистана и Таджикистана о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств. Документ рассмотрен в рамках постановления
"Об утверждении международного договора", подписанного президентом.
Министерству иностранных дел поручено направить таджикской стороне соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного протокола.
Отметим, что соглашение было заключено 17 августа 2018 года. Протокол о внесении изменений подписан 10 июня 2021-го в Душанбе.
В ноябре этого года Россия и Узбекистан подписали
в общей сложности 18 документов в рамках визита Шавката Мирзиёева в Москву. В частности, главы государств приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.