https://uz.sputniknews.ru/20211208/goskomstat-nazval-gde-v-uzbekistane-proizvodyat-bolshe-vsego-produktov-21706099.html

Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов

Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов

Госкомстат опубликовал данные по объему производства продуктов питания в Узбекистане в 2021 году.

2021-12-08T14:23+0500

2021-12-08T14:23+0500

2021-12-08T15:14+0500

экономика

узбекистан

госкомстат

питание

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по объему производства продуктов питания в Узбекистане с января по октябрь 2021 года.По данным статистического ведомства, наибольшее количество продуктов за это время произвели в Ташкенте — на 9,9 трлн сумов. За столицей следует Ташкентская область — 7,1 трлн.Остальные регионы значительно отстают от столицы. Даже Самаркандская область, замыкающая тройку лидеров, производит продуктов питания только на 4,3 трлн сумов.Далее статистика распределились следующим образом:Ранее мы рассказывали, как в стране следят за качеством продуктов питания. Внедрена система добровольной маркировки пищевых продуктов, которая проводится в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.Производится продукция со специальной этикеткой — "Знак полезности". На ней указан уровень содержания соли, сахара и жира.В республике также тщательно следят за качеством питания в школах и детских садах. Так, в начале октября в общеобразовательных учреждениях запретили ряд продуктов питания и блюд. Кроме того, были усилены гигиенические требования.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/v-goskomstate-raskryli-kak-izmenilis-tseny-na-samye-populyarnye-produkty-21531712.html

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узбекистан, госкомстат, питание