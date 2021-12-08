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https://uz.sputniknews.ru/20211208/goskomstat-nazval-gde-v-uzbekistane-proizvodyat-bolshe-vsego-produktov-21706099.html
Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов
Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов
Госкомстат опубликовал данные по объему производства продуктов питания в Узбекистане в 2021 году.
2021-12-08T14:23+0500
2021-12-08T15:14+0500
экономика
узбекистан
госкомстат
питание
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по объему производства продуктов питания в Узбекистане с января по октябрь 2021 года.По данным статистического ведомства, наибольшее количество продуктов за это время произвели в Ташкенте — на 9,9 трлн сумов. За столицей следует Ташкентская область — 7,1 трлн.Остальные регионы значительно отстают от столицы. Даже Самаркандская область, замыкающая тройку лидеров, производит продуктов питания только на 4,3 трлн сумов.Далее статистика распределились следующим образом:Ранее мы рассказывали, как в стране следят за качеством продуктов питания. Внедрена система добровольной маркировки пищевых продуктов, которая проводится в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.Производится продукция со специальной этикеткой — "Знак полезности". На ней указан уровень содержания соли, сахара и жира.В республике также тщательно следят за качеством питания в школах и детских садах. Так, в начале октября в общеобразовательных учреждениях запретили ряд продуктов питания и блюд. Кроме того, были усилены гигиенические требования.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/v-goskomstate-raskryli-kak-izmenilis-tseny-na-samye-populyarnye-produkty-21531712.html
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узбекистан, госкомстат, питание

Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов

14:23 08.12.2021 (обновлено: 15:14 08.12.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Основное количество продуктов питания для страны производят лишь два региона. При этом Джизакская область, находящаяся в самом конце рейтинга, отстает от лидера почти в десять раз.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по объему производства продуктов питания в Узбекистане с января по октябрь 2021 года.
По данным статистического ведомства, наибольшее количество продуктов за это время произвели в Ташкенте — на 9,9 трлн сумов. За столицей следует Ташкентская область — 7,1 трлн.
Остальные регионы значительно отстают от столицы. Даже Самаркандская область, замыкающая тройку лидеров, производит продуктов питания только на 4,3 трлн сумов.
Далее статистика распределились следующим образом:
Ферганская область — 3,1 трлн. сумма
Бухарская область — 2,5 трлн. сумма
Кашкадарьинская область — 2,3 трлн. сумма
Наманганская область — 2,2 трлн. сумма
Андижанская область — 2,1 трлн. сумма
Навоийская область — 1,4 трлн. сумма
Хорезмская область — 1,3 трлн. сумма
Республика Каракалпакстан — 1,3 трлн. сумма
Сырдарьинская область — 1,1 трлн. сумма
Сурхандарьинская область — 0,9 трлн. сумма
Джизакская область — 0,7 трлн. сумма
Ранее мы рассказывали, как в стране следят за качеством продуктов питания. Внедрена система добровольной маркировки пищевых продуктов, которая проводится в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.
Производится продукция со специальной этикеткой — "Знак полезности". На ней указан уровень содержания соли, сахара и жира.
В республике также тщательно следят за качеством питания в школах и детских садах. Так, в начале октября в общеобразовательных учреждениях запретили ряд продуктов питания и блюд. Кроме того, были усилены гигиенические требования.
Картофель - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2021
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